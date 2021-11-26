«Когда сиделки шли пить водку, бабушек привязывали к кроватям»: что за ад творится в частных домах престарелых

Это снято несколько дней назад в частном доме престарелых на окраине подмосковных Мытищ. Фото: Личный архив героя публикации

На кровати лежит старенькая худенькая женщина. Ее снимают на видео. Тоненькие руки бабули крепко примотаны к краям кровати узкими поясами.

- Привязали опять? - спрашивает женский голос за кадром.

- Да, - слабо отзывается пенсионерка. - Дальше что со мной будут делать? Господи, лучше бы убили сразу…

Это снято несколько дней назад в частном доме престарелых на окраине подмосковных Мытищ. Видео записала женщина, которая работала здесь сиделкой и в какой-то момент решила рассказать всем, что происходит в стенах этого «благородного пансиона».

Видео записала женщина, которая работала здесь сиделкой и в какой-то момент решила рассказать всем, что происходит в стенах этого «благородного пансиона». Фото: Личный архив героя публикации

В Сеть попали еще несколько видео. На них уже другая бабушка рассказывает, как с ней обходятся сотрудники дома престарелых:

- Вот, меня Эдик на пол бросил... Эдик - горластый. Все время кричит. Я его боюсь, мимо хожу, не связываюсь. Ира - тоже злая. И сильная, как мужик. Как схватит меня! И тоже кричит.

В последнее время предостаточно жутких историй про частные дома престарелых, куда родственники отправляют стариков и оплачивают их пребывание. (См. «Конкретно»). Отправляют в надежде, что там за ними будут ухаживать. Но нередко в таких пансионатах стариков бьют и мучают. У большинства клиентов деменция - они очень быстро все забывают, а если и расскажут, им никто не поверит…

«В ХОДЕ ПРОВЕРКИ ВЫЯВЛЕНЫ…»

Оскандалившееся заведение находится в частном секторе неподалеку от станции Перловская в Мытищах. Интересный райончик. С одной стороны, здесь на каждом шагу можно встретить богатые трехэтажные особняки с башнями, как у сказочных замков. А между ними довоенные деревянные бараки и «коробки» мигрантских общежитий.

Частный дом престарелых «Валентина» арендует как раз такую трехэтажку в тупике, построенную под хостел.

В Сеть попали еще несколько видео. На них уже другая бабушка рассказывает, как с ней обходятся сотрудники дома престарелых

У калитки только что припарковалась женщина. Общается лаконично:

- Мы сейчас на осадном положении. Нет у нас никаких нарушений. Видео? Это чепуха. Просто одна сиделка слила его, чтобы насолить другой сотруднице.

Когда скандал грянул в СМИ, местная прокуратура поспешила отчитаться: «В ходе проверки выявлены нарушения пожарной безопасности, норм и правил санитарно-защитных …».

Следственный комитет тоже провел проверку, опросил всех постояльцев, но - как говорится в официальном заявлении - указанные в видео факты не подтвердились.

И что же это было? Инсценировка, попытка опорочить честное имя «Валентины»?

ДВЕ НЯНЬКИ НА СОРОК ПАЦИЕНТОВ

Нам удалось пообщаться с женщиной, которая опубликовала видео. Ольга рассказывает: да, она действительно бывшая сотрудница дома престарелых. Уволилась, потому что не хотела участвовать в издевательствах над пенсионерами.

- Я готова подтвердить свои слова сотрудникам Следственного комитета, - говорит женщина. - Кроме того, у меня есть и другие материалы, которые пока не ушли в Сеть. Прошло уже больше недели. Но опрашивать меня почему-то не спешат.

Сейчас Ольга уже дома, в Волгограде. Поэтому общаемся с ней по телефону.

По словам женщины, большинство сотрудников дома престарелых - приезжие из российских регионов. В объявлениях на «Авито» подкупает зарплата - 45 тысяч рублей на руки, а также возможность жить и кормиться тут же, при пансионе. Правда, большинство уже через месяц-два возвращаются домой. Слишком тяжело.

Дом престарелых в Мытищах Фото: Александр РОГОЗА

- В пансионе постоянно находятся около 40 стариков. Когда я пришла, с ними работало пять сиделок - не только женщины, но и мужчины. Но потом двух человек выгнали за пьянку и мы остались втроем. А однажды пару дней всего две сиделки работали. Потому что повариха уволилась и Эдик был за повара.

Тот самый Эдик, на которого жаловалась бабушка из видео - личность небезынтересная. Он тоже работает сиделкой. При этом не скрывает, что в свое время отсидел в колонии 14 лет. За что - не говорит. Но всем, конечно, очевидно, что за кражи такие сроки не дают.

- Так зачем они бабушку привязали?

- Привязывают не только ее, но и других. Обычно это происходит, когда вечером сиделки идут пить. Эдик, например, водку предпочитает. Привязывают, чтобы бабушки не отвлекали, не шатались по корпусу. Вообще, состояние у всех постояльцев разное. Многие с деменцией. Привозят людей и с раком в последней стадии, в последний путь, как говорится.

«ПРИ МНЕ УМЕРЛИ ТРИ ЧЕЛОВЕКА»

Ольга рассказывает, что родственники живущих в пансионе пациентов ежемесячно платят от 25 до 40 тысяч рублей. Сумма зависит от того, на какое количество человек рассчитана комната. Чем меньше, тем дороже.

- Как ухаживают за пенсионерами?

- На троечку с минусом. Каждого купают раз в две недели, а то и реже. Персонала на такое количество не хватает. Все вымотаны, потому что на сиделках еще и уборка, и стирка. Отдельных уборщиков в пансионе нет. В таком режиме гигиены у некоторых постояльцев начинается что-то вроде чесотки. Постоянно приходится обрабатывать их бензилбензоатом.

После скандала СМИ сообщили, что за последний год в доме престарелых «Валентина» умерли 25 человек. Ольга говорит, что знает о трех смертях в течение одного календарного месяца.

- Сначала умерла женщина, у которой был рак. Потом на следующий день еще одна женщина. Ее диагноз нам не говорили, но она тоже была в очень плохом состоянии, тело будто «текло», мы постоянно меняли постель. Третьим умер Женечка, мужчина 1972 года рождения. У него было ДЦП и еще какие-то заболевания. Нормально кушал, но стремительно худел. Возможно, тоже онкология.

Дом престарелых в Мытищах Фото: Александр РОГОЗА

КАК В ДЕЛЕ МАРЬЯНОВА

- А врач в штате есть?

- Даже медсестры нет! - утверждает Ольга. - Медикаментами и перевязками заведовала как раз сиделка Ирина, которая никакого медицинского образования не имеет. Я возмущалась: в таком месте обязательно должен быть профессиональный медик, тут ведь пожилые люди с разными болезнями! Мне отвечали: молчи в тряпочку. Был случай. Пенсионеру стало плохо. Попробовали сами что-то сделать, но в итоге вызвали скорую помощь. Хорошо, что спасли.

Наличие медика увеличивает расходы. Точнее, сокращает доходы. По формату бизнес-конструкции это очень похоже на место, где угробили популярного актера Дмитрия Марьянова (подробно — на сайте kp.ru). Осенью 2017-го во время запоя он попал в «реабилитационный центр» на окраине Лобни. Там за новичками следили только бывшие пациенты, а инъекции сильнодействующих препаратов «на глазок» назначала по телефону директор - Оксана Богданова. В день своей смерти Марьянов с утра жаловался, что ему плохо. Просил вызвать скорую помощь, но Богданова не разрешала. В больницу его повезли только вечером. Не успели, у артиста оторвался тромб.

Почему такой бардак?

- К сожалению, в этот бизнес идет много случайных людей, - рассказал «КП» источник в правоохранительных органах. - Да, есть и дорогие, респектабельные пансионы, где все на уровне. Но хватает и тех, кто привлекает дешевизной размещения. Чтобы заработать как можно больше, режим экономии включается на всем - набирают неквалифицированных людей из регионов, которых даже не трудоустраивают официально, закупают дешевые продукты.

Стоит отметить, что многие частные дома престарелых также получают финансирование и от государства. По закону, пожилой человек, которому нужен уход, может перебраться в такой пансион. Часть проживания оплачивается из его пенсии, часть - из госбюджета.

- С одной стороны, контролирующих органов хватает, - продолжает наш собеседник. - МЧС проверяет такие заведения насчет пожарной безопасности. Роспотребнадзор - по соблюдению санитарных норм. Прокуратура может проводить проверки после сигналов от постояльцев или их родственников. Вот только если возникает ЧП, всегда находят нарушения. Почему их не выявили раньше?

СОВЕТ ЭКСПЕРТА

На что обратить внимание, выбирая пансионат

- Проблема в том, что некоторым этот бизнес кажется максимально простым - мол, открою дело и буду просто ухаживать за бабушками, кормить их, мыть, - говорит Алексей Маврин, основатель сети пансионатов для пожилых людей «Опека» (в сети 15 учреждений в Москве, Санкт-Петербурге и других регионах). - На самом деле это все-таки история еще и про любовь к пожилым людям и взаимоотношения. В таком бизнесе нужно уметь четко управлять персоналом. Мы, например, всегда должны сделать так, чтобы сиделка была комфортна подопечному. Бывает, по 5-7 человек пробуем, пока они не «совпадут». По нашим нормативам одна сиделка обслуживает 4-6 человек. Плюс в каждом пансионате есть медсестра, повар, клинер, также с постояльцами работают врач и психолог. И, кстати, у нас везде стоят видеокамеры на случай возникновения недоразумений. Мы всегда можем посмотреть записи. В маленьких пансионатах такого, конечно, нет.

- Человек выбирает пансион для своего престарелого родственника. На что нужно в первую очередь обращать внимание?

- Первым делом - на запах. Если вы заходите в дом престарелых и там в помещениях вам в нос бьет неприятный запах, туда точно не надо идти, там точно плохо ухаживают за пожилыми людьми. Кроме того, я рекомендовал бы присмотреться к персоналу. Проверьте медкнижки, устроены ли эти люди официально на работу в этом учреждении. Иначе кто будет нести ответственность, если что-то пойдет не так?

В Сети появились кадры, как сиделка бьет мокрой тряпкой по лицу старика, лежащего на полу частного дома престарелых в Реутове.

Самые громкие ЧП

Гибель в пожаре и избиение мокрой тряпкой

- Апрель 2020 года. Четыре человека погибли после пожара в частном доме престарелых на западе Москвы. Причем, заведение позиционировало себя как довольно дорогое - сутки проживания здесь стоили до 5300 рублей. Обвинение было предъявлено технику пансиона. Приговор по этому делу пока не вынесен.

- Май 2020 года. В подмосковном Красногорске загорелся частный «пансион», расположенный на территории коттеджного поселка. Погибли 12 постояльцев. Владельца заведения судили по статье «выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц». Итог - 6,5 лет колонии общего режима.

- Август 2021. В Сети появились кадры, как сиделка бьет мокрой тряпкой по лицу старика, лежащего на полу частного дома престарелых в Реутове. Также было снято, в каком состоянии живут пенсионеры - постель грязная, персонала не хватает. Когда видео начали обсуждать в СМИ, 54-летняя сиделка Елена Саленко пыталась сбежать домой на Украину - ее успели снять с поезда.

В Сети появились кадры, как сиделка бьет мокрой тряпкой по лицу старика, лежащего на полу частного дома престарелых в Реутове.

- В ходе расследования выявлен и второй эпизод - обвиняемая также подвергла избиению еще одного пожилого мужчину, - сообщил «КП» замруководителя Следственного отдела по городу Балашиха СК РФ по Московской области Дмитрий Николаев.

По статье «Побои» гражданке Украины светило до 2 лет колонии. Уголовное дело было прекращено после того, как женщина выплатила пострадавшим компенсацию. Директору дома престарелых приговор еще не вынесли - ему также грозит до 2 лет по статье «предоставление услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

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