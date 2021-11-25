Кирилл Кабанов: Новому главе ФСИНа придется многое разгребать

«КП» обратилась за комментарием к глава Национального антикоррупционного комитета Кириллу Кабанову. Фото: Владимир Гердо/ТАСС

В Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) сменился руководитель - вместо 56-летнего Александра Калашникова на эту должность указом Президента РФ назначен 60-летний Аркадий Гостев, до сих пор исполнявший обязанности заместителя министра МВД России.

Что означает данное назначение? С таким вопросом сайт kp.ru обратился к главе Национального антикоррупционого комитета Кириллу Кабанову.

- Президент исходил из чего, подписывая новое назначение на должность главы ФСИН.

- Как можно предположить, он исходил из двух вещей. Во первых — в дальнейшем избежать злоупотреблений, который сейчас выявлены. И второе - навести порядок в области траты финансов по данному ведомству.

- Но привести в порядок две эти позиции до сих пор толком не удавалось никому?

- Да, за последние десятки не удавалось. Иногда это заканчивалось уголовными делами. Крайне сложно сломать устоявшуюся систему. Ключевые люди в регионах во ФСИНе всех варягов «видят далеко и надолго». Там есть сложившееся понимание - как себя надо вести. И выстроить систему контроля за этой огромной махиной крайне сложно.

- Эта сфера остается крайне закрытой многие годы?

- Это так. Есть целые города за Уралом, в которых, в принципе, учреждения ФСИН вне серьезного контроля. И сломать эту систему крайне сложно.

- Гостев много лет был замминстром МВД — его поддержат на новом месте коллеги по прежнему ведомству?

- Когда говорим о поддержке ФСИН со стороны других ведомств , тут проблема возникает. У ФСИНа самостоятельная сложная история - что надо делать, чтобы поддерживать порядок в этой структуре. Какие то вещи, вроде воровских законах в зонах - с ими борьба идет но не так чтобы успешно. В общем все завит от того, как будет выстроена работа.

- Гостев прошел почти все ступени службы в МВД — насколько ему сложно будет во ФСИН?

- Вариантов у него вряд ли было много — либо скорая почетная пенсия либо продолжение службы в другой федеральной структуре, вроде ФСИН.

- Это не почетная отставка?

- Нет. Человек готов работать, и он может работать. Но там же все связано. Надо наводить порядок в экономике — в закупках для учреждений системы ФСИН. Как взаимодействовать с кумовьями — начальниками зон? Там очень сложная система отношений. Начинают закручивать гайки - начинаются бунты. А это повод для поднятия негативной волны со стороны правозащитников и активистов на воле. И давние на руководителей.

-Предыдущий глава ФСИНА со все этим справился не вполне?

-Судя по всему, да. И жесткие ролики из Саратова показатель этого. Но самое страшное, что подобного рода материалы могу продолжаться. Но Гостев курировал многие направления в МВД. У него богатейшая биография. ОН понимает, что там к чему. Разгребать ему придется. Наведение финансового порядка в первую очередь..