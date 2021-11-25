Генерал Аркадий Гостев назначен новым главой ФСИН

Аркадий Гостев / Фото: пресс-служба МВД России

Новым руководителем Федеральной службы исполнения наказания (ФСИН) России стал генерал-полковник полиции Аркадий Гостев, ранее занимавший пост заместителя главы МВД РФ. Соответствующий указ подписал президент Российской Федерации Владимир Путин. Документ опубликован на сайте Кремля. Он вступил в силу в четверг, 25 ноября 2021 года.

В этот же день российский лидер принял решение отправить в отставку предыдущего директора ФСИН Александра Калашникова. Документы об отставке и назначении опубликованы на сайте Кремля с интервалом всего в десять минут.

Аркадий Гостев родился в 1961 году в Шацком районе Рязанской области. На службе в органах внутренних дел находился 40 лет - с 1981 года. Пост заместителя министра внутренних дел России занимал с 2012 года.