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Политика25 ноября 2021 9:45

Владимир Путин снял Александра Калашникова с поста главы ФСИН

Новым главой ведомства назначен генерал Аркадия Гостев
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Владимир Путин

Владимир Путин

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин снял Александра Калашникова с поста главы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). Соответствующий указ главы государства опубликован на сайте Кремля в четверг, 25 ноября.

«Освободить Калашникова Александра Петровича от должности директора Федеральной службы исполнения наказаний», - говорится в тексте президентского указа.

Отмечается, что данный указ российского лидера вступает в силу со дня его подписания.

В четверг, 25 ноября, глава государства издал еще один указ, согласно которому новым главой ФСИН назначен генерал Аркадий Гостев, который ранее занимал должность заместителя министра внутренних дел России - на этой должности он проработал с середины июня 2012 года. Данный указ российского лидера также вступает в силу со дня его подписания.