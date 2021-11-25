Донбасс предъявляет факты трагедии: «Все чаще в телах убитых находим пули калибра НАТО»

Перезахоронение останков 30 мирных жителей прифронтового города Первомайска в ЛНР, август 2021 г. Фото: Александр Река/ТАСС

Восьмой год, как в Луганской и Донецкой народных республиках живут под постоянным террором и артогнем со стороны Украины. И ведут счет погибшим мирным гражданам. Большинство было убито и замучено украинскими военными и националистами из добровольческих батальонов в 2014-15 годах. Кто у своего дома, кто во дворе школы, больницы или даже здании администрации района.

В ЛНР и ДНР до сих пор натыкаются на все новые захоронения мирных жителей, которые были сделаны отступающими украинскими вояками. Тогда и местным жителям приходилось хоронить соседей во дворах, так как кладбища были заминированы.

И вот в четверг, в Москве прошла пресс-конференция, на которой представители Донбасса подвели первые итоги работы по розыску захоронений жертв украинской агрессии, генетической идентификации останков и увековечиванию памяти погибших.

В российскую столицу приехали: уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова, первый замминистра иностранных дел ЛНР Анна Сорока, начальник бюро судмедэкспертизы ДНР Дмитрий Калашников, и член Общественной палаты ЛНР Сергей Белов.

В Москве прошла пресс-конференция, на которой представители Донбасса подвели первые итоги работы по розыску захоронений жертв украинской агрессии. Фото: Александр БОЙКО

Они обсудили перспективы передачи экспертиз с мест стихийных захоронений Донбасса в международные суды и привлечения к ответственности за военные преступления украинских силовиков. Их имена уже установлены следствием.

По словам Анны Сороки, под Первомайском и Краснодоном (где в 2015-м шли кровопролитные бои), обнаружено 17 массовых захоронений. В самом крупном - более 80 останков. Среди убитых опознаны мирные граждане. Сорока отметила, что масштаб насилия на Донбассе отражает статистика: общие безвозвратные потери ДНР уже превысили 5000 мирных граждан, среди которых - 91 ребенок.

В ЛНР и ДНР до сих пор натыкаются на все новые захоронения мирных жителей, которые были сделаны отступающими украинскими вояками. Фото: Александр БОЙКО

- Только за последние три месяца из земли извлечено 345 тел, - рассказал Дмитрий Калашников.

По фактам обнаружения могильников заведены уголовные дела, но в ООН на них пока не реагируют.

- На все наши обращения в ООН просто закрывают глаза, - говорит Сергей Белов.

По словам Калашникова сотрудники ОБСЕ все «знают, видят, приходят в морги, фотографируют убитых украинскими военными детей». И это молчание Европы обходится слишком дорого. «Все чаще в телах убитых граждан Донбасса находим пули калибра НАТО. Входящее отверстие - как от иглы, а с другой стороны - огромные раны,» - отметил Калашников.

По данным Дарьи Морозовой, всего в ДНР, ЛНР и на Украине около 1000 захоронений граждан, погибших в в 2014-15 годах. Но никакого диалога с Украиной по этому поводу до сих пор нет.

Представители ДНР и ЛНР рассказали о том, что в Интернете открыт сайт "Трагедия Донбасса". Он будет переведен на английский, немецкий и французский языки. В нем - все фото и видео свидетельства геноцида мирного населения Юго-Востока Украины. На сайте есть контакты неравнодушных активистов в ЛНР и ДНР, которые помогут с поиском пропавших отцов, матерей и детей. За помощью к экспертам уже обратились 384 жителя Донбасса. Есть и обратившиеся с украинской стороны. Родственники пропавших без вести надеются найти их следы.