Число противников детской вакцинации от ковида в России за неделю снизилось на 2%

Вакцинация от ковида семилетней девочки в Нью-Йорке, США. Фото: REUTERS

Накануне, 24 ноября, Минздрав РФ зарегистрировал вакцину от коронавируса для подростков. По итогам исследований препарата стало известно, что клеточный иммунитет после вакцинации «Спутником М» для подростков был сформирован у 93,2% добровольцев. Сайт KP.RU провел исследование и выяснил, как россияне относятся к детской вакцинации.

Мы задали вопрос «А вы будете прививать своего ребенка от ковида?» и узнали о намерениях респондентов. Добавим, что аналогичный опрос мы провели неделю назад, что помогло нам определить, как за это время изменились взгляды россиян на прививки.

Фото: Наиль ВАЛИУЛИН

Оказалось, что число противников детской вакцинации от ковида в стране понемногу сокращается, в этот раз респонденты заявили, что с большим доверием относятся к препарату «Спутник М». В итоге, против прививки выступили только 55% опрошенных, против 57% неделей ранее.

В то же время каждый пятый россиянин заявил о намерении сделать прививку своему ребенку, чтобы обезопасить его от вируса. 25% опрошенных заявили, что ждут, когда «Спутник М» поступит в оборот.

«Я бы привила, ведь дети тоже могут переносить вирус и заражать старшее поколение», - заявила одна из участниц опроса.

«Не вижу ничего плохого в этом, нас с детства прививают то от кори, то от ветрянки», - соглашается другая.

«Нужно прививаться, другого ничего мы не придумали», - говорит третья.

При этом 13% опрошенных заявили, что затрудняются ответить на поставленный вопрос. Эта категория опрошенных пока не задумывалась о вакцинации несовершеннолетних в своей семье и не готова высказаться «за» или «против» прививки для детей.

Еще 12% участников опроса сообщили, что у них детей нет.

Исследование в социальных сетях провел сайт KP.RU. В опросе приняли участие 6,8 тысячи человек.