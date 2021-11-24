Что известно о вакцине от COVID-19 для подростков «Спутник М»

Вакцина для подростков – это «разбавленный» вариант «Спутника V». Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вакцина «Гам-Ковид-Вак М» (также известна как «Спутник М») будет применяться для профилактики коронавирусной инфекции у подростков в возрасте от 12 до 17 лет. Вакцина для подростков – это «разбавленный» вариант «Спутника V», концентрация активных веществ в препарате снижена в пять раз. Испытания вакцины проходили с начала июня и подтвердили ее безопасность.

Директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что среди выявленных побочных эффектов – лишь небольшое повышение температуры тела до 37,4 градусов.

Для вакцинации подростков до 15 лет нужно будет согласие родителя или законного представителя, а с 15 лет подросток сможет принимать решение о вакцинации этим препаратом самостоятельно.

Следующим шагом Центра имени Гамалеи будет разработка вакцины для детей в возрасте от 6 до 11 лет. Как ожидается, за основу вновь возьмут хорошо зарекомендовавший себя «Спутник V» и изменят его концентрацию, снизив в 10 раз.

- В варианте вакцины для подростков количество действующего вещества снижено в 5 раз. Это нестандартный подход. Обычно дозировка для подростков не снижается, - говорит kp.ru иммунолог, кандидат медицинских наук, генеральный директор контрактно-исследовательской компании Николай Крючков. - Вероятно, такой ход связан с желанием снизить вероятность возникновения нежелательных эффектов после прививки. Причем всех, включая и температуру, недомогание, мышечную боль, обеспечить максимальную безопасность. Однако это может сказаться на защитных свойствах вакцины. Чтобы понять, насколько вакцина будет защищать, нужно провести третью фазу клинических исследований. Я ожидаю, что Центр имени Гамалеи сделает публикации по этапам исследования препарата. Они нужны, чтобы оценить сравнительную иммуногенность (способность вызывать иммунный ответ) у подростков при такой форме вакцины и иммуногенность у взрослых при использовании «Спутника V». Потому что, если окажется, что в варианте для подростков иммуногенность сильно ниже и у большого процента не вырабатываются нейтрализующие антитела, то могут возникнуть вопросы по эффективности. А с безопасностью, думаю, что все хорошо. По крайней мере, мы видим, что вакцинация подростков препаратами Pfizer и Moderna, AstraZeneca с не заниженными дозами действующих веществ, идет хорошо, а Pfizer и Moderna применяют даже для детей от 5 до 11 лет.

- Николай, вакцинация подростков поможет остановить пандемию?

- Мы знаем, что подростки коронавирусом болеют, и в некоторых случаях болеют тяжело. Особенно подростки с факторами риска. Поэтому вакцинация поможет снизить эти риски. Плюс, снизятся и групповые риски, ведь вакцинированный подросток с меньшей вероятностью заразит окружающих, в том числе пожилых людей в своем окружении. Меньше будет распространяться инфекция среди детей старшего возраста. В плане формирования коллективного иммунитета подростки – это не решающая группа. Не думаю, что их привьется много, но желающих обеспечить вакциной стоит. Однако именно взрослые люди, включая пожилых, остаются ключевой группой для проведения вакцинации.