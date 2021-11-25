Мишустин обвинил Запад в недобросовестной конкуренции

Премьер обратил внимание на незаконные санкции и протекционизм. Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

Запад использует недобросовестную конкуренцию для удержания доминирующих позиций в мире. Об этом заявил премьер Михаил Мишустин, выступая в четверг на заседании совета глав правительств ШОС (Шанхайская организация сотрудничества), которое прошло в онлайн режиме.

В ШОС входят Россия, Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан.

- Западные партнеры зачастую используют приемы недобросовестной конкуренции, чтобы удержать доминирующие позиции. Расширяются протекционистские меры, незаконные односторонние санкции, - отметил Мишустин.

Премьер также обратил внимание на ситуацию в Афганистане и призвал не допустить там гуманитарной катастрофы (Афганистан является государством-наблюдателем в ШОС).

- В наших общих интересах – обеспечение мира, суверенитета и территориальной целостности афганского государства. Чтобы оно стало свободным от терроризма и наркотиков. Это необходимо для безопасного и стабильного развития всего нашего региона. Но, безусловно, главную ответственность за постконфликтное восстановление должны нести те страны, действия которых и привели к нынешней трагедии, - сказал Мишустин.

Премьер напомнил, что Россия направила в Афганистан первую партию гуманитарной помощи. Другие государства ШОС также оказывают поддержку афганскому народу.

Говоря о восстановлении экономики после пандемии, Мишустин отметил, что важно не допустить деградации глобальной торговли.

- Нужно сохранить ее институциональные основы, которые сформированы на базе Всемирной торговой организации. Только так можно обеспечить четкие, понятные и, главное, справедливые правила игры для всех участников, - отметил премьер.

Товарооборот России с партнерами по ШОС за первые восемь месяцев этого года вырос на 30,5%, превысив 100 млрд. долларов.

- Все государства на национальных уровнях принимают меры, чтобы стабилизировать внутреннюю ситуацию. Россия в их числе. И мы уже видим определенный результат. По итогам второго квартала текущего года российский валовой внутренний продукт полностью восстановился и превысил докризисный уровень. За девять месяцев этого года объем промышленного производства вырос более чем на 4,5% в годовом выражении. Улучшилась ситуация на рынке труда - численность занятого населения выше допандемийных показателей, - заявил Мишустин.

Премьер призвал партнеров по ШОС как можно скорее согласовать подходы по развитию дорог, а также предложил увеличить во взаимных расчетах долю национальных валют.

- Использование национальных валют будет способствовать снижению зависимости от внешних факторов. Поможет сократить расходы на конвертацию и транзакционные издержки. В долгосрочной перспективе это укрепит финансовую стабильность. Создаст условия для выхода на новые рынки и появления производственных цепочек между нашими странами, - отметил премьер.

Мишустин также предложил провести в декабре встречу руководителей санитарно-эпидемиологических служб ШОС, чтобы обсудить совместную борьбу стран с коронавирусом.