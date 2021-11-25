«В 63 года пытается вести себя как девственница»: Голые фото Мадонны высмеяли в Сети

Мадонна продолжает эпатировать публику. Фото: кадр видео.

Мадонна продолжает эпатировать публику: 63-летняя поп-дива выложила в Инстаграм новую порцию эротических снимков. На этот раз певице удалось превзойти все свои прежние достижения. Фотографии получились настолько откровенными, что поп-звезда шокировала даже самых преданных своих поклонников. Всего за несколько часов смелые фото артистки набрали больше миллиона «лайков». И почти столько же гневных комментариев.

На серии снимков Мадонна позирует, лежа в постели. Певица одета в черный кружевной бюстгальтер, колготки в сетку и в туфли на высоких каблуках. При этом ее грудь, будто бы случайно, выскользнула из лифчика, обнажив сосок.

Грудь звезды, будто бы случайно, выскользнула из лифчика, обнажив сосок. Фото: Инстаграм.

На другом снимке она зачем-то залезла под кровать, так что в кадре видны только ее ягодицы, обтянутые сетчатыми колготками. «Ангел наблюдает за мной», - игриво подписала фото Мэдж, намекая на висящего над кроватью керамического херувима.

Поклонников особенно шокировал снимок ягодиц поп-дивы, торчащих из-под кровати. Фото: Инстаграм.

Подписчиков певицы возмутили не только ее фривольные позы и обнаженная натура, но и обильный фотошоп. Певица достаточно небрежно обработала свои снимки в графическом редакторе, так что ретушь заметна невооруженным глазом. Пользователи Сети в очередной раз напомнили звезде, что в ее возрасте подобные снимки не стоит выкладывать на всеобще обозрение.

«Мне стыдно на это смотреть», «Что ты потеряла под кроватью?», «Я буду отходить от этих фоток всю оставшуюся жизнь», «Вместо того, чтобы делать эти смешные картинки, сделайте качественную музыку, как вы это делали раньше», «Мне что одной кажется, что это слишком пошло?», «Пожалуйста, перестань фотошопить свое лицо так часто и так сильно, это тебе не нужно», - пишут поклонники в комментариях.

Подписчиков певицы возмутили не только ее фривольные позы и обнаженная натура, но и обильный фотошоп. Фото: Инстаграм.

Откровенную фотосессию певицы высмеял даже рэпер 50 Cent.

- Это самое смешное ***! Это Мадонна под кроватью, которая пытается вести себя как девственница в 63 года, - написал музыкант в Инстаграме, поделившись снимком задницы поп-дивы, торчащей из-под кровати.

«Мне стыдно на это смотреть», - пишут пользователи Сети. Фото: Инстаграм.

Ранее Мадонна шокировала общественность, снявшись для журнала V Magazine в образе мертвой Мэрилин Монро. Фотографии воссоздают сцену самоубийства актрисы: смятая постель, гора флакончиков со снотворным на прикроватном столике, меха, бриллианты, разбросанные в беспорядке дорогие сумки. Именно в таком виде в августе 1962 года следователи запечатлели на черно-белую пленку спальню знаменитой блондинки, в которой нашли ее бездыханное тело. 63-летняя певица снялась практически обнаженной – из одежды на ней были только колготки в сетку, туфли на каблуках и атласные перчатки.