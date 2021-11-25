Росприроднадзор подвел итоги премии «Экология - дело каждого»

Специальными призами жюри были отмечены дети и подростки из 50 регионов РФ и из 21 страны мира

Федеральная служба в сфере природопользования (Росприроднадзор) 25 ноября на онлайн-конференции объявила итоги Международной детско-юношеской премии «Экология – дело каждого» и представила к наградам около 200 финалистов, из них почти половина заняли первое, второе и третье места в 12 номинациях конкурса, четыре награды получили журналисты, а остальные отмечены специальными призами жюри.

Главная миссия проекта - повысить уровень экологической культуры среди молодежи, выявить талантливых детей, подростков, поощрить их и провести экологическое просвещение, популяризовать тему экологии и бережного отношения к природе. Премия учреждена Росприроднадзором весной этого года. За шесть месяцев поступило 9,5 тысяч заявок, принято – 6000 работ, соответствующих положению конкурса. В финал прошло около 650 работ, которые вошли в шорт-лист для жюри. Все работы опубликованы на Rutube. Председателем конкурсной комиссии стала Заместитель Председателя Правительства РФ Виктория Абрамченко.

«Итоги премии подведены. Это долгожданный момент для очень многих. У жюри были жаркие споры и хотелось отметить каждого ребёнка, каждую школу и учреждение, которых мы увидели. Действительно пришло много достойных работ. Поэтому жюри приняло решение определить не только победителей, но и наградить ребят специальными призами. Для кого-то это станет путёвка на море или во Всероссийский детский центр «Орлёнок», для кого-то - гаджеты или умная колонка. Главными призами для обладателей первых, вторых, третьих мест станут смартфоны, планшеты, сертификаты на реализацию экологических проектов, интерактивные доски, проекторы и ноутбуки для школ», - сказала руководитель Федеральной службы в сфере природопользования Светлана Радионова.

Она подчеркнула, что по решению председателя жюри Виктории Абрамченко Гран-при премии удостоена 12-летняя Вера Баукина из Санкт-Петербурга. Она создала «Экологические уроки ёжика Сыроежкина» и обучает первоклашек экологическому этикету. Вера стала лидером по числу отправленных работ на конкурс – более полусотни почти во всех 12 номинациях конкурса. Дипломом первой степени от вице-премьера РФ награждены две семьи из Грозного и деревни Чигасово Московской области Тимошенко и Закраиловых, сделавшие экологический заплыв «За чистый Байкал». Дипломом второй степени отмечена ГБОУ г.Москвы Центр реабилитации и образования №7, которое вместе с воспитанниками перерабатывает бумагу и создает из неё блокноты, а также использует в работе с детьми собственную методику - бабочкотерапию. Дипломом третьей степени от вице-премьера РФ награждена Айша Сабыржанкызы из посёлка Отенай Алматинской области Казахстана.

«Некоторые участники проекта стали маленькими звёздами. Настоящим прорывом в интернете по подсчету голосов в социальных сетях стали работы семилетней Анастасии Гусевой из Совхоза имени Ленина Московской области. Число просмотров ее работ достигло 100 тысяч – это рекорд по итогам премии. Настю как юного эколога пригласили в программу Максима Галкина «Лучше всех», - рассказала Радионова.

Глава Росприроднадзора отметила, что дети с особенностями шли на равных с остальными и очень активно себя проявили и заняли в том числе призовые места. Это Ирина Чебарёва из города Балашиха Московской области, которая танцевала пронзительный танец на коляске и посвятила его проблеме сохранения окружающей среды. Юлия Немцева из Наро-Фоминской школы для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), которая рассказала о проблеме лесных пожаров.

«Детские дома, социально-реабилитационные центры, приюты для детей, школы-интернаты для детей с ОВЗ приняли активное участие в премии – всего 64 учреждения из России и из-за рубежа. Общее число принятых заявок составило около 200. Эти работы очень сильные и ничем не уступали другим», - сказала Светлана Радионова.

«Мы очень рады, что удалось отметить так много детей. Почти две сотни детей и подростков из разных уголков света получат не только подарки, но и бесценный опыт, новые знания, которые они получили благодаря проекту. Важно было не только показать свои таланты, но и обозначить экологические проблемы, найти пути их решения, что очень важно. Надеюсь, что ребята и в дальнейшем будут примером для многих других, потому что экология - дело каждого», - отметил заместитель руководителя АНО «Центр «Арктические инициативы» Рустам Романенков.

Директор Всероссийского детского центра «Орлёнок» Александр Джеус считает, что необходимо с самого юного возраста воспитывать в детях осознанность, неравнодушное отношение и стремление заботиться об окружающем мире.

«Поэтому «Орлёнок» принял активное участие в мероприятиях премии – мальчишки и девчонки подготовили и разместили в социальных сетях 2,6 тысячи работ. Через несколько дней мы встретим ребят на тематической смене. Уверен, они углубят свои экологические знания, сгенерируют новые идеи и проекты, которые в дальнейшем будут реализованы в разных регионах нашей страны», - подчеркнул Джеус.

По итогам Международной детско-юношеской премии «Экология – дело каждого» обладателями первого, второго, третьего места стали дети и подростки из 27 регионов РФ, в лидерах по числу призовых мест – Краснодарский край, Москва, Московская, Иркутская области. Среди 27 стран-участниц победители, занявшие призовые места, представляют Перу, Белоруссию, Панаму, Узбекистан, Мексику, Колумбию, Луганскую и Донецкую территории. Специальными призами жюри были отмечены дети и подростки из 50 регионов РФ и из 21 страны мира.

«Премия охватила очень много стран. Дети присылали работы из разных точек света. В иностранной номинации «Экология в мире», где конкурсанты рассказывали об уникальном экологическом опыте своей территории, первое место в возрастной категории от 7 до 11 лет занял Сантиаго Ариэль де ла Круз Куба из Перу с видеороликом о роботе Кипи; второе место – Луис Альберто Дель Сид Домингес из Панамы; Авлиёвкулова Сафина из Узбекистана. В старшей категории первое место получила София Ларина из Макеевки, второе место - Ариэль Эспиноза из Мексики, Мария Хосе Гарсон Бермудез из Колумбии. Специальными призами было отмечено много стран, в том числе прекрасный танец из Индии, рисунки из Китая и Великобритании. И многие другие», - отметила Светлана Радионова.