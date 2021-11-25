Канье Уэст публично покаялся перед женой и объявил, что хочет сохранить свой брак с Ким Кардашьян

Кардашьян подала на развод с Уэстом в феврале этого года после семи лет брака. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ким Кардашьян подала на развод с мужем весной этого года. Пара уже вовсю делила опеку над детьми, как вдруг случилось непредвиденное: 44-летний супруг 41-летней модели Канье Уэст передумал разводиться. Выступая вчера с речью на ежегодном благотворительном мероприятии в Лос-Анджелесе в честь Дня благодарения, рэпер заявил, что мечтает сохранить семью. Музыкант признался, что сделал много ошибок, но сейчас он хочет загладить свою вину и сохранить брак с Ким Кардашьян.

- Ошибки, допущенные в отношениях, можно искупить. Я совершал ошибки. Я публично делал вещи, которые были неприемлемы для меня как для мужа. Но прямо сейчас я здесь, чтобы все изменить, - заявил Уэст.

Рэпер сообщил, что приложит все усилия, чтобы его семья вновь воссоединилась.

- Если враг сможет разлучить нас с Ким, найдутся миллионы семей, которые будут полагать, что это нормально. Но когда Бог воссоединит нас с Ким, это повлияет на миллионы семей. Они увидят, что могут пройти через все трудности, которые были происками дьявола, чтобы они страдали, - отметил музыкант.

Канье рассказал, что он уже переехал в дом, расположенный по соседству с особняком, в котором живет Ким. Музыкант сделал это, чтобы как можно больше времени проводить с детьми - восьмилетней Норт, пятилетним Сейнтом, трехлетней Чикаго и двухлетним Псалмом. Но этого, по мнению Канье, недостаточно, ему «нужно вернуться домой».

Ранее Канье и Ким не раз видели вместе: папарацци даже сфотографировали, как экс-супруги ужинают вместе. Это породило слухи о том, что они хотят воссоединиться.

Канье рассказал, что он уже переехал в дом, расположенный по соседству с особняком, в котором живет Ким. Фото: Инстаграм.

Неизвестно, простит ли Кардашьян мужа. Ранее в прессе всплыли скандальные подробности их развода. Оказывается, музыкант в браке не хранил верность своей жене. Источник из окружения знаменитой пары сообщил, что Канье изменил Ким с певицей из списка звезд первой величины. Это произошло сразу после рождения их среднего сына Сейнта.

- Тогда Канье в основном жил в своей холостяцкой квартире в Голливуде, потому что она была ближе к его студии, и он не собирался возвращаться домой к Ким и новорожденному ребенку, - поведал инсайдер в интервью «The Sun».

Малыш Сейнт появился на свет в 2015 году. Ким тогда едва не умерла при родах. У нее возникли проблемы с плацентой, началось сильное кровотечение, врачи едва спасли ее. Модель потом долго восстанавливалась.

- Это было действительно тяжелое время для них. Ким чувствовала себя не в своей тарелке: грудное вскармливание, лишний вес, ребенок в спальне, ранние утренние упражнения и диета. А Канье часто задерживался допоздна, - рассказал источник из окружения пары.

Когда Ким узнала об измене мужа, это стало для нее ударом. Молодая мама переживала, она считала, что все случилось из-за того, что она потеряла форму после родов.

Впрочем, адюльтер с известной певицей оказался не единственным случаем похода Уэста налево. Для окружения Канье не было секретом, что он регулярно изменял Ким. Рэпер сам хвастался приятелям тем, что спит с фанатками.

- Во время своего тура «Saint Pablo Tour» он крутился перед своей командой, признаваясь, что спал с девушками за спиной Ким, - сообщил источник.

Напомним, Кардашьян подала на развод с Уэстом в феврале этого года после семи лет брака. В заявлении Ким попросила суд предоставить им с мужем совместную опеку над детьми.