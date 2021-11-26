«Внутри был метан, все об этом знали»

Спасатели работали на шахте весь день, но вечером операцию пришлось прервать из-за высокой концентрации метана и вероятности повторного взрыва. Фото: МЧС России

25 ноября около 9 утра горняки шахты «Листвяжная» в Кемеровской области, как обычно, спускались на работу в штреки, когда раздался взрыв. Воздух мгновенно наполнился пылью и едким дымом. С трудом нащупав кислородные трубки - «самоспасатели», люди пробирались к выходу…

В момент ЧП в шахте находились 285 человек. За пять часов на поверхность выбрались только 239 горняков. Многим понадобилась медицинская помощь - пострадали как минимум 49 че-

ловек, 38 были госпитализированы, четверо попали в реанимацию.

Несмотря на то, что все горноспасательные службы региона были немедленно переброшены на место событий, помочь выбраться удалось далеко не всем. Уже найдены тела 11 шахтеров, а на момент подписания номера в печать еще 35 горняков оставались где-то в недрах «Листвяжной»...

- Спасательные работы пришлось временно прекратить. Газовая обстановка по метану - более 6%. Иначе говоря, крайне высока вероятность взрыва, - сообщил врио губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев после 17.00 по местному времени.

- Для шахты несколько лет назад были закуплены «самоспасатели», которые в условиях ходьбы рассчитаны на четыре часа, а в условиях ожидания - и на все десять, - рассказал «КП» горняк, который недавно вышел на пенсию с «Листвяжной». - Единственно, конечно, я не уверен, что мужики будут сидеть и ждать, когда до них дойдут. Скорее всего, сами попытаются выбраться, а значит, кислорода им надолго не хватит...

В причинах трагедии сейчас разбирается Следственный комитет, возбуждено уголовное дело по статье

«нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Очевидцы единогласно причиной трагедии называют метан. По словам шахтеров, в «Листвяжной» давно чувствовался запах газа. Работать в таких условиях, очевидно, было нельзя. Но, как говорят горняки, перед людьми ставили выбор: молчать и работать или увольняться.

- Внутри был газ. Об этом знали все, разумеется, в курсе было и начальство. Но нас заставляли туда спускаться, - рассказал «Комсомолке» один из шахтеров (свое имя парень попросил не называть). - Говорили так: «Работайте, если что-то не устраивает - уходите». Люди шли работать, деньги-то нужны...

- Мой друг сейчас находится в шахте, - рассказывал «КП» днем 25 ноября местный житель Евгений. - Я постоянно на связи с его женой. Мой товарищ вместе с бригадой не смогли выйти по рабочему штреку (это горный тоннель, не имеющий непосредственного выхода на земную поверхность. - Ред.), так как он завален. И они решили идти по старому штреку. До того, как они туда вошли, у них была связь с поверхностью. Никто не знал, в каком этот путь состоянии: затоплен или нет... И что сейчас там происходит - никто не знает. Мы молимся и надеемся. У них не было другого выбора, как идти самостоятельно.

Для координации поисково-спасательных работ на месте ЧП в Кемерово прилетел врио главы МЧС Александр Чуприян. В Кузбассе объявлен трехдневный траур.

Соболезнования семьям погибших выразил Владимир Путин.

Екатерина САРДАКОВА («КП» - Кемерово»), Татьяна СОЛОВОВА («КП» - Новосибирск»)