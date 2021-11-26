Брата экс-губернатора Тверской области избили на Рублевке

Алексей Зеленин (справа) - родной брат бывшего губернатора Тверской области Дмитрия Зеленина. Фото: СОЦСЕТИ

Алексей Зеленин - родной брат бывшего губернатора Тверской области Дмитрия Зеленина. Политик возглавлял область два срока, с 2003 по 2011 год. Алексей живет на Рублевке, в элитном коттеджном поселке Николина гора в семейном доме вместе с пожилой мамой и двумя собачками. Мужчина не пошел по стопам старшего брата Дмитрия в политику, а посвятил жизнь искусству. Алексей - художник абстракционист, в его портфолио множество картин, написанных им за годы творчества. Работы Алексея выставляются на частных площадках Рублевки.

Алексей - художник абстракционист, в его портфолио множество картин, написанных им за годы творчества. Работы Алексея выставляются на частных площадках Рублевки. Фото: СОЦСЕТИ

Примерно год назад Алексей с мамой решили продать часть их большого участка в поселке Николина гора. Покупатель нашелся довольно быстро, им стал некий столичный бизнесмен Карен Т. Мужчина привез на участок рабочих, которые стали возводить для нового хозяина большой дом и гараж. Строители по неизвестной причине не стали ставить забор между участками, поэтому строительный мусор часто попадал и на землю Алексея. Мусор и шумные рабочие, которые гремели оборудованием даже ранним утром и в выходные дни, привели к регулярным ссорам между хозяевами. До полиции дело не доходило, все решалось путем перебранок на повышенных тонах.

Прошел год, рабочие практически закончили с капитальными постройками, возвели большой коттедж и гараж, когда в гости к Алексею приехал его товарищ, разбирающийся в строительстве. Мужчина сразу подметил, что новый сосед возвел свой дом слишком близко к участку Алексея, что нарушает пожарные нормы. Алексей обратился к соседу с вопросом по этому замечанию. Карен отреагировал очень агрессивно, вспыхнул серьезный скандал, сопровождаемый трехэтажным матом со стороны нового жильца. Карен сыпал оскорблениями и угрожал Алексею, грозился избить мужчину и убить его собак.

Спустя несколько недель после ссоры, собаки Алексея в один день заболели. Животные отказывались от еды, их рвало. Мужчина отвез животных в ветеринарную клинику, где врачи поставили им диагноз отравление.

«Я видел в тот день, как мои собаки что-то едят из тарелок на территории участка соседа. Подумал, что строители решили подкормить собачек и не придал этому значения. Через пару часов животным стало плохо, я срочно отвез их в больницу, где ветеринар диагностировал отравление. Скорее всего это был крысиный яд, он медленно действует и собаки не сразу свалились», - рассказал Алексей в разговоре с KP.RU.

Собакам поставили уколы и прописали дорогостоящее лечение. Молодая собачка Алексея, лайка Енисей, быстро пришла в себя, а вот пожилой пес Рекс очень тяжело переносил отравление и почти не шевелился. У собаки пошло осложнение на желудок, лечение не помогало. Вскоре пес скончался.

Вернувшись домой Алексей увидел на участке соседа множество расставленных по земле тарелок с собачим кормом, политым неизвестной жидкостью. Мужчина стал собирать тарелки, чтобы никто больше не отравился. В тот момент из дома выбежал разъяренный Карен со строительной доской в руках. Мужчина набросился на Алексея, стал наносить удары ногами, бил палкой по голове и туловищу, оскорблял и грозился убить. Разнимать потасовку прибежал один из рабочих Карена, услышавший крики с улицы.

«Карен ударил меня доской по голове и по плечу, остались ушибы и синяки, я их позже зафиксировал в травмпункте. Он бил меня палкой и пинал ногами, кричал, что убьет. Я только успел спросить зачем он отравил моих собак, но сосед не ответил и продолжал наносить удары. Нас разнял его строитель, который все видел. После этого я обратился в больницу, снять побои и в полицию, где написал заявление о произошедшем», - рассказал KP.RU пострадавший Алексей.

В настоящий момент полиция проводит проверку и устанавливает все детали случившегося.