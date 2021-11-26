Инновационные ручные инструменты для сада и дома

Фото предоставлены брендом Greenworks

Зимой значительно меньше работы на дачном участке. Однако даже мелкие хлопоты требуют времени и усилий. Инновационная техника Greenworks поможет разобраться с бытовыми задачами по дому и саду, не тратя много сил.

Фото предоставлены брендом Greenworks

Линейка ручных инструментов Greenworks является одной из самых востребованных среди аккумуляторного оборудования. Несмотря на широкое многообразие предлагаемого инструментария, выбрать подходящий вариант бывает довольно сложно, так как для каждого типа оборудования требуется определенный подход.

Фото предоставлены брендом Greenworks

Ноябрь - время подготовки участка к холодам и сугробам, а в этом поможет техника Greenworks Аккумуляторная цепная пила GD-60 60V GREENWORKS GD60CS40 с легкостью уберет торчащие ветви деревьев и придаст им форму. Благодаря высокой мощности инструмента 60V даже самые толстые ветви будут срезаны без особых усилий, а компактный размер и маленький вес - 5.6 кг благоприятно скажутся на выполнении вами садовых или бытовых работ.

Фото предоставлены брендом Greenworks

Цепная пила Greenworks оснащена бесщеточным индукционным двигателем, что очень экологично. Вы забудете о многоступенчатых манипуляциях смешивания масла с бензином,а также больше не придется дергать за крючок запуска, включение производится нажатием на одну кнопку. Более того пила имеет автоматическую регулировку оборотов в зависимости от нагрузки.

Фото предоставлены брендом Greenworks

Дрель-шуруповерт выполняет сразу несколько видов работ, что делает его незаменимым в быту. Совмещая в себе функционал двух инструментов, дрель-шуруповерт Greenworks GD24DD35K2 экономит место и является наиболее функциональным среди своих аналогов. Благодаря своему малому весу и высокопроизводительному двигателю работа по дому с дрелью-шуруповертом GD24DD35K2 станет доступны всем.

Фото предоставлены брендом Greenworks

Если у вас в саду живая изгородь или кустарники, то грамотно, быстро и ровно подстричь их в домашних условиях поможет аккумуляторный кусторез GD-82 82V GREENWORKS GD82HT. Для безопасной работы кусторез оснащен кнопкой включения, предохранителем и щитком для защиты рук. Длина режущего полотна аккумуляторного кустореза 61 см позволит обработать даже самые труднодоступные участки веток.