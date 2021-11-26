Как улучшить жизнь в России: больше Олимпиад и чемпионатов мира!

Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Девятая часть предложений касается мер по улучшению финансового, социального и инвестиционного климата в России за счет активизации использования спортивных объектов и проведения международных спортивно-массовых мероприятий. Некоторые идеи уже реализованы, а другие не потеряли в актуальности.

НАСЛЕДИЕ

Россия – спортивная держава. Это доказано давно, признано и не оспаривается. Наша страна за последние семь лет приняла четыре крупнейших спортивных соревнования: зимние Олимпийские и Паралимпийские Игры-2014 в Сочи, чемпионат мира по футболу-2018 и чемпионат Европы по футболу-2020. К первым трем было построено большое количество современнейших спортивных сооружений. Максимальная их загруженность является приоритетной задачей, которая сможет принести дополнительный доход в бюджет и стимулировать рост в торговле, ресторанном бизнесе, гостиничном, туристическом и оздоровительном секторе экономики.

Проведение спортивных мероприятий такого уровня всегда является стимулом для инвесторов, которые готовы вкладывать средства в объекты длительной окупаемости (отели, торговые комплексы, социально-развлекательные проекты и т.д.), но только тогда, когда такие мероприятия проводятся на регулярной основе.

Как же используется наследие Олимпиады-2014 и чемпионата мира по футболу-2018? На первый взгляд, всё хорошо, но не будем торопиться с выводами.

ОЛИМПИАДА-2014

«Сочи сейчас - это не просто всесезонный курорт, но и центр развития зимних видов спорта. Мы получили колоссальное наследие после Игр, и спустя десять лет оно превзошло все ожидания. Сочи за десять лет стал городом с современной инфраструктурой, теперь это город с принципиально иным качеством жизни», - сказал в 2017-м году экс-глава Олимпийского комитета России Александр Жуков.

Олимпиада дала городу-курорту стадионы, горнолыжные склоны, а также дороги и коммуникации. В самом Сочи и его окрестностях построено 400 километров дорог, 22 тоннеля, 200 километров железнодорожного полотна, 54 моста для поездов и электричек, сотни километров инженерных сетей и линий электропередач, больницы, детские сады и школы, 42 новых отеля на 24 тысячи номеров.

Территория Олимпийского парка стала идеальным местом для строительства здесь трассы «Сочи Автодром». 20 сентября 2014 года она была открыта, а 10-12 октября 2014 года на трассе прошла первая гонка Формулы-1 «Гран-при России». На ежегодной Генеральной ассамблее Международной автомобильной федерации Гран-при России 2014 года был признан лучшим в Чемпионате Формулы-1. И в остальное время трасса не пустует, здесь круглый год проводятся гонки различных классов автомобилей, велогонки, марафоны, благотворительные забеги…

Стадион «Фишт», где проходили церемонии открытия и закрытия Игр, переделали и он стал футбольным. В 2017-м году здесь прошли матчи Кубка Конфедераций, а в 2018-м 45-тысячная арена принимала игры чемпионата мира по футболу.

На нем прошел запомнившийся всем россиянам четвертьфинал ЧМ-2018 Россия – Хорватия, в котором наша команда уступила лишь в серии пенальти.

С августа 2018-го года арена стала домашней и для футбольного клуба «Сочи», который играет в Премьер-лиге.

Фото: Антон ПИКУС

12-тысячный Дворец спорта «Большой» на Олимпиаде-2014 был главной хоккейной ареной, а сегодня это домашняя арена для хоккейного клуба «Сочи», который выступает в Континентальной хоккейной лиге. Кроме того, здесь проводился первый баскетбольный Матч звезд Единой лиги, сюда же с гастролями приезжает легендарный Цирк дю Солей.

На базе тренировочной ледовой арены «Айсберг» открыта школа фигурного катания олимпийских чемпионов Сочи Татьяны Волосожар и Максима Транькова.

Конькобежный центр сменил свой профиль и стал Академией большого и настольного тенниса.

«Ледяной куб» принимал соревнования по керлингу. Сейчас здесь проводятся чемпионаты и кубки России, международные, всероссийские и краевые соревнования по этому виду спорта. В 2016 году в «Ледяном кубе» прошли Кубок и первенство мира по акробатическому рок-н-роллу.

Олимпийский медиацентр превратился в Парк науки и искусств.

Отдельно хочется сказать про уникальный образовательный центр «Сириус», который появился на базе одного из олимпийских отелей. Сюда съезжаются одаренные дети со всей страны, проявившие выдающиеся способности в области искусств, спорта, естественнонаучных дисциплин, а также добившихся успеха в техническом творчестве. Центр работает круглый год. Проезд и пребывание в Центре для детей бесплатные. Ежемесячно в «Сириус» приезжают 800 детей в возрасте 10-17 лет из всех регионов России. Их сопровождают более 100 преподавателей и тренеров, повышающих в Центре свою квалификацию.

Горнолыжный кластер включает в себя более сотни километров трасс. Это самая большая зона горнолыжного катания в России. В 2016 году Сочи принимал первенство мира по горнолыжному спорту, в марте 2019-го здесь прошел этап Кубка мира по горным лыжам среди женщин.

Единственная в России санно-бобслейная трасса «Санки» используется для тренировок и подготовки сборных команд, а также для проведения соревнований: от первенства России для самых маленьких спортсменов до чемпионатов мира. Чемпионаты мира по санному спорту проводятся с 1955 года, и лишь спустя 65 лет его доверили провести нашей стране.

В комплексах трамплинов «Русские горки» и для лыжных и биатлонных соревнований «Лаура» также тренируются и проводят соревнования. «Лаура» расположен в среднегорье, а потому его регулярно используют для подготовки к соревнованиям наши спортсмены.

Кстати, глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах тоже был доволен активно используемым олимпийским наследием в Сочи. Об этом он в феврале 2015 года заявил на встрече с Президентом России Владимиром Путиным. Президент МОК отметил большое количество соревнований, которые прошли на спортивных объектах сочинской Олимпиады и выразил уверенность, что их станет гораздо больше.

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

ЧМ-2018

«Лужники» проводили последний матч 1 сентября 2021 года (Россия – Хорватия – 0:0). А до этого на самом большом стадионе страны играли аж 10 октября 2019 года (Россия – Шотландия – 4:0). После финала ЧМ-2018 (15 июля) за более чем 1225 дней (!) в «Лужниках» прошли… пять футбольных матчей.

Зато «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге загружена по графику, близком к идеальному: матчи чемпионата России, Лиги чемпионов, концерты российских и мировых звезд.

На «Фиште» играет команда Премьер-лиги «Сочи». Но посещаемость оставляет желать лучшего. В прошлом сезоне в среднем каждый матч сочинцев посещали лишь 5 646 человек. В этом сезоне матчи смотрели в среднем 2 386 зрителей. И это несмотря на то, что в городе-курорте постоянно отдыхают сотни тысяч россиян!

«Открытие Арена» - домашний стадион «Спартака». На топовых матчах с ЦСКА, «Динамо», «Зенитом» трибуны (45 000 зрительских мест) забиваются под завязку.

На стадионе «Волгоград Арена» принимает соперников ФК «Ротор». В прошлом сезоне команда играла в Премьер-лиге и средняя посещаемость была 8 845 зрителей (пятая по России). В этом году «Ротор» выступает в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) и каждый матч в среднем смотрят 2 167 болельщиков. А на стадионе – больше 43 000 зрительских мест.

«Ростов Арена» - домашний стадион для ФК «Ростов». Аншлаги редки, но стабильные почти 15 000 зрителей (это треть от максимальной вместимости) на матчи ходят.

«АК Барс Арена» была построена в 2013 году и принимала церемонии открытия и закрытия Всемирной летней Универсиаде-2013. В 2015-м году здесь проходил чемпионат мира по водным видам спорта, а в марте 2021 года комиссия Российской премьер-лиги (РПЛ) по допуску футбольных полей провела обязательный инспекционный контроль и признала качество газона на «Ак Барс Арене» неудовлетворительным. Пришлось «Рубину» играть на Центральном стадионе Казани. Зато в 2023 году на «Ак Барс Арене» пройдет Суперкубок УЕФА.

На стадионе «Нижний Новгород» принимает соперников одноименный клуб. Но настоящий интерес у нижегородцев вызывают лишь игры сборной страны и Суперкубка России.

«Самара Арена» - домашний стадион для «Крыльев Советов». Самый посещаемый матч за последние три года: «Крылья Советов» - ЦСКА 31 июля 2018 года (39 137 зрителей). При всей любви Самары к футболу, посещаемость не радует: в сезоне 2021/22 – 1 213 зрителей.

«Екатеринбург Арена» запомнилась всем диковиной выдвинутой трибуной. Здесь принимает соперников клуб Премьер-лиги «Урал». Средняя посещаемость матчей в этом сезоне – 559 человек. И это в городе, в котором проживают почти 1,5 миллиона человек! Стадион хотели преобразовать после ЧМ-2018, однако решили сохранить до Всемирной летней Универсиады-2023.

На стадионе «Калининград» принимает гостей местная «Балтика». Это - обычный середняк ФНЛ, поэтому зрители команду не жалуют. Полные трибуны собираются, когда приезжает сборная России. На сайте стадиона в разделе «Ближайшие мероприятия» лаконичная запись: ничего не найдено.

«Мордовия Арена» сейчас лишен большого футбола. В прошлом сезоне в Саранске принимал соперников клуб Премьер-лиги… «Тамбов». ФК «Саранск» играет во втором дивизионе ФНЛ (третья по силе лига российского чемпионата). 31 октября на матче с «Пересветом» на «Мордовия Арене» был 131 зритель. Самый посещаемый матч за последние три года: 8 июня 2019 года Россия – Сан-Марино – 9:0 (42 241 зритель).

Фото: Игорь ГЛАЗКО

МИНУСЫ

В олимпийском наследии Сочи-2014 самым слабым звеном видится комплекс трамплинов «Русские горки». Там давненько не было крупных международных соревнований. Да и российские, в основном, проводятся в Нижнем Тагиле и Чайковском.

Еще одна неприятная новость для тех, кто привык осенью ездить в Сочи на этапы «Гран-При России» Формулы 1. С 2023 года они будут проходить в Санкт-Петербурге на трассе «Игора Драйв». Найдет ли управляющая компания другие серьезные соревнования хотя бы для того, чтобы окупить затраты на содержание, - большой вопрос.

Главный минус стадионов ЧМ-2018 – слабая посещаемость и загруженность. В этом отчасти виновата пандемия коронавируса. Но в тех же Германии, Испании и Англии стадионы уже заполняются на 100 процентов. У нас же не набирается и разрешенных 25 или 30 процентов. В этом точно виновата не пандемия!

И это при том, что вопрос наследия ЧМ-2018 находится на контроле у Президента России. «Наша задача — выработать меры, как эффективно использовать площадки, стадионы, поля, которые у нас появились», - не раз отмечал Владимир Путин.

А Правительство РФ выпустило распоряжение от 24 июля 2018 года №1520-р. Оно подготовлено Минспортом во исполнение поручения Президента России по итогам совместного заседания Совета по развитию физической культуры и спорта и наблюдательного совета оргкомитета «Россия-2018» 3 октября 2017 года и в соответствии с Программой подготовки к проведению в 2018 году в России чемпионата мира по футболу.

В распоряжении утверждена Концепция наследия чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года. Концепцией определяются основные направления использования футбольных стадионов, тренировочных площадок, временных строений и сооружений после завершения чемпионата мира.

Конечно, нужно активнее загружать построенные спортивные объекты. К примеру, на Arena O2 в Лондоне до пандемии проводили 385 мероприятий в год. «Утром детское мероприятие, днём взрослое, вечером – хоккей, футбол, бокс. Все мероприятия выстраиваются в одном пространстве. В течение 3-4 часов полностью переделывают зал. Цель одна – борьба за кошельки», - рассказал преподаватель факультета рыночных технологий Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Вальдемар Вайсс.

РАВНЕНИЕ НА ФРАНЦИЮ, БРАЗИЛИЮ, ГЕРМАНИЮ И США

Автор сайта https://20idei.ru/ считает, что в дальнейшем, с целью улучшения окупаемости, необходимо в обязательном порядке задействовать все спортивные объекты для проведения олимпиад, спартакиад, универсиад различного уровня и масштаба, а также проведению чемпионатов по хоккею, волейболу и другим зрелищным видам спорта. Ведь Франция трижды принимала чемпионат мира по футболу, Бразилия и Германия – дважды; также трижды во Франции проходил чемпионат Европы по футболу. Лидерами по приему летних Олимпийских игр являются США (4 раза) и Великобритания (3 раза); 4 раза проходили зимние Олимпийские игры в США и 3 раза во Франции.

Россия пока остановилась на формуле 1-1-1-1: по одной зимней и летней Олимпиаде, по одному чемпионату мира и Европы.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ближайшее время в нашей стране пройдут следующие крупнейшие спортивные соревнования:

• Хоккей с мячом – чемпионат мира (Сыктывкар, март 2022 г.)

• Волейбол – чемпионат мира среди мужчин (Екатеринбург, Казань, Калининград, Кемерово, Красноярск, Москва, Новосибирск, Санкт-Петербург, Уфа и Ярославль, 26 августа - 11 сентября 2022 года)

• Плавание (на короткой воде) - чемпионат мира (Казань, 2022 г.)

• Хоккей с мячом – чемпионат мира (Иркутск, октябрь 2022 г.)

• Борьба - чемпионат мира по вольной, женской и греко-римской борьбе (Красноярск, 2022 г.)

• Хоккей – молодежный чемпионат мира (Омск, Новосибирск, декабрь 2022-январь 2023 г.)

• Хоккей – чемпионат мира среди мужчин (Санкт-Петербург, апрель-май 2023 г.)

• Всемирная летняя Универсиада (Екатеринбург, 8-19 августа 2023 г.)

• Гандбол – чемпионат Европы среди женщин (Москва, Санкт-Петербург, 2026 г.)

СОЧИ

В 2015-м году Сочи признан победителем в номинации "Спортивный город года" по версии авторитетнейшей международной организации "СпортАккорд". Помимо российского города на награду претендовали Глазго, Варшава и Рио-де-Жанейро.

«Многие олимпийские столицы пошли по пути наименьшего сопротивления, и олимпийское наследие использовали не более, как коммерческую недвижимость, разместив на олимпийских площадках торговые и деловые центры, офисы корпораций, - рассказала во время визита в Сочи в ноябре 2017 года глава департамента по наследию Международного олимпийского комитета Таня Брага. - А то решение, которое нашли в России, выше всяких похвал».

Дмитрий Давыдов настаивает, что Сочи может стать главным крупнейшим мировым центром развлечений и отдыха. Для организаторов спортивных мероприятий мирового масштаба при принятии решений о проведении тех или иных соревнований, ключевыми фактами могут стать наличие в Сочи:

а) комплекса современных спортивных сооружений, позволяющих беспрепятственно проводить любые спортивные мероприятия любого формата;

б) самых лучших мест развлечения и отдыха, которые будут привлекать туристов с любых концов света, создавая таким образом платёжеспособный поток людей, который позволит организаторам рассчитывать на полную заполняемость и гарантированно больший доход от продажи билетов.

Фото: Иван ВИСЛОВ

Спортивным федерациям и государству с привлечением инвесторов нужно более настойчиво зазывать в Россию крупные соревнования. К примеру, попробовать предложить организовывать в Сочи на ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ Итоговый теннисный турнир, который проводится ежегодно в ноябре с участием восьми сильнейших по рейтингу теннисистов мира. Если четыре турнира “Большого шлема” уже больше столетия закреплены за четырьмя городами – Мельбурном, Нью-Йорком, Парижем и Лондоном – то Итоговые турниры ATP проводятся в разных местах. В этом году, к примеру, его принимал итальянский Турин. В ближайшие годы среди участников могут оказаться россияне Даниил Медведев, Карен Хачанов и Андрей Рублев.

Можно попробовать организовать специально учрежденный новый спортивный турнир, который, при грамотной организации, может превратиться в популярное спортивное мероприятие мирового масштаба.

Трудно? Ещё как! Но получила же наша страна право провести Олимпиаду-2014 и чемпионат мира по футболу-2018. Ничего невозможного нет.

И, кстати, для инвесторов, при принятии решений об инвестировании, будет особенно важным то, что в городе постоянно происходят разнообразные крупнейшие спортивные соревнования и фестивали мирового уровня.

СТРАТЕГИЯ

И не нужно забывать, что одним из основных плюсов для страны является то, что проведение данных спортивных мероприятий положительно влияет на привлечение граждан к спорту и физической культуре, что делает нацию более здоровой в целом.

Как это работает? Все очень просто. Вот чемпионат мира по волейболу в 2022 году будут принимать десять городов: Екатеринбург, Казань, Калининград, Кемерово, Красноярск, Москва, Новосибирск, Санкт-Петербург, Уфа и Ярославль. Наверняка в них будет праздник-праздник, ажиотаж и полные трибуны. Придут местные любители спорта, приедут болельщики из соседних областей. На трибунах будет много детей, которые захотят пойти в секцию волейбола. И друзей позовут. Родители же будут искать любую возможность покидать мячик через сетку.

Все же помнят, что стратегическая задача для России - увеличение к 2030 году до 70 процентов доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом. Об этом четко говорится в Указе Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года».

Для такой благородной цели все средства хороши.