Как сделать воздух на Южном Урале чище?

Реализация федерального проекта «Чистая страна» находится на пике. Так считают представители Минприроды РФ. У участников круглого стола, прошедшего накануне в эфире нашего радио, на этот счет свое мнение. В целом, посыл звучит так – успехи, безусловно, имеются, но есть и существенные нюансы, тормозящие процесс. Дабы детально разобрать все кейсы этого проекта, мы пригласили к обсуждению представителей власти, бизнеса, общественных организаций и экологов. На повестке – Челябинская область.

Но для начала напомним, национальная экологическая премия «Чистый воздух» - это профессиональная награда, которой отметят лучшие экологические практики компаний, общественных организаций и лидеров мнений, внедряющих технологии снижения выбросов в окружающую среду и энергосбережения в России.

Генеральный спонсор Национальной экологической премии «Чистый воздух — 2021» - Россельхозбанк.

ВЫБРОСЫ СНИЗИЛИСЬ

Итак, в Челябинской области в федеральном проекте «Чистая страна» национального проекта «Экология» участвуют два города – Челябинск и Магнитогорск. Для обоих городов вопрос сокращения выбросов в атмосферу более чем насущный. И если в советское время не особо заботились об экологии, ставя во главу угла лозунг «Берем от природы все», то нынешняя ситуация заставляет действовать оперативно и власти, и бизнес-структуры.

Министерство экологии Челябинской области в течение двух лет вело планомерную работу с промышленными предприятиями. И за эти два года удалось добиться первых результатов.

- Например, снизить в Челябинске объем выбросов на 15,8 процентов, - рассказывает министр экологии Челябинской области Сергей Лихачев. - В Магнитогорске выбросов в атмосферу стало на 11,7 % меньше. В 2020 году южно-уральская столица вошла в число лучших по снижению выбросов среди 12 городов – участников проекта «Чистая страна». Согласно новой майской редакции комплексных планов, к окончанию проекта в конце 2024 года объем выбросов в Челябинске снизится на 31 %, в Магнитогорске – на 22 %. Будут также реализованы мероприятия по обновлению и замене общественного транспорта, ликвидация объектов накопленного вреда - рекультивация челябинских и магнитогорских городских свалок. И также обновление и замена оборудования на промышленных предприятиях.

Министр отметил, что выполнение программы в 2019-2020 годах происходило за счет средств региона и промышленных предприятий. А в этом году удалось получить федеральное финансирование на приобретение экологичного транспорта. На эти средства закуплено 259 автобусов на газомоторном топливе для Челябинска, 10 трамваев для Магнитогорска.

Реализовать федеральный проект «Чистая страна» в регионах без участия бизнеса невозможно. Радует, что в Челябинской области наработан уже положительный опыт работы с промышленным сектором. Сегодня ведется работа по заключению двусторонних соглашений с крупными предприятиями региона, не только в Челябинске и Магнитогорске, а по всей территории Южного Урала. И в целом, все это влияет на улучшение экологии.

Одной из первых экологическое соглашение с регионом подписала компания «Мечел», и на одном соглашении не остановилась. Сегодня между «Мечелом» и правительством Челябинской области заключено уже три соглашения о реализации проектов, которые позволят сократить выбросы в атмосферу, а также сбросы в водные объекты. Объем инвестиций по ним до 2024 года составит 14,5 млрд рублей.

МОДЕРНИЗАЦИЯ В ПРИОРИТЕТЕ

Группа «Мечел» представлена в регионе Челябинским металлургическим комбинатом, заводом «Мечел-Кокс» и еще рядом предприятий. Отметим важный момент. С 2003 года «Мечел» вложил в модернизацию челябинских предприятий 84 млрд. рублей, из них на природоохранные мероприятия потрачено 12 млрд. рублей, что позволило при значительном увеличении объема производства снизить выбросы загрязняющих веществ в атмосферу более чем в два раза по сравнению с периодом начала 90-х годов.

По экспертным оценкам, влияние выбросов предприятий «Мечела» на состояние атмосферного воздуха в Челябинске составляет от 30 до 50 % от выброса всех промышленных предприятий в регионе.

- Понимая свою ответственность, «Мечел» для выполнения федеральной программы «Чистый воздух», реализует в городе Челябинске комплекс мероприятий по поэтапному снижению к 2024 году объемов выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, - подчеркнул директор департамента экологии и природоохранной деятельности ПАО «Мечел» Олег Долматов. –По результатам выбросы загрязняющих веществ в атмосферу снизятся на 15 тыс. тонн в год. Треть мероприятий уже выполнена, еще треть находится в завершающей стадии выполнения, по оставшимся мероприятиям работа начата или установленный срок выполнения еще не наступил.

Что уже сделано?

В 2020г. на ЧМК заменили конвертер №1, смонтировали современную трехступенчатую систему газоочистки, что позволило на треть снизить объем выбросов в атмосферу. Тогда же проведен капитальный ремонт доменной печи №4. В стадии реализации – строительство аспирации литейного двора этой печи. В 2021г. завершен капитальный ремонт методической печи №3.

Также проводится модернизация завода «Мечел-Кокс». Здесь проведено техническое перевооружение бензольного отделения, обновлена коксовая батарея №8 с применением системы газоотводящих стояков и бездымной загрузки угля.

Олег Долматов также ответил на вопрос об открытости предприятий для общественности. «У экологических активистов серьезный запрос именно на диалог. Поэтому мы стали организовывать площадки для прямого общения. Начали мы с того, что в формате общественных слушаний провели презентацию итогов экологического аудита наших челябинских предприятий профильным институтом НИИ «Атмосфера». Мы честно рассказали, где у нас есть проблемы и как мы их будем решать. Потом мы пошли дальше – инициировали в 2019 году проведение экологического форума "Экоинжиниринг", в рамках которого было несколько площадок для обсуждения всех возможных экологических проблем, волнующих представителей общественности Челябинска. С тех пор мы ежегодно его проводим. Благодаря такой коммуникации мы поняли, что жители Челябинска очень активны, они готовы предлагать свои экологические инициативы. Это небольшие проекты, которые способен реализовать один человек или небольшая группа людей, но они требуют финансовой поддержки. Так мы учредили ежегодный грантовый конкурс "ЭКО Проектор". У нас есть и другие проекты, позволяющие нам ближе общаться с челябинцами: это традиционные уже субботники с благоустройством дворов в Металлургическом районе, это совместные высадки деревьев и другие мероприятия», – отметил Олег Долматов.

ПОДДЕРЖКА БАНКА

Завершение федерального проекта «Чистая страна» планируется на конец 2024 года. Но уже сейчас предполагается расширение эксперимента еще на 10 регионов. Однако стоит учесть, что не все главы регионов справляются с поставленной задачей. Причина в нехватке средств.

- Исполнение целей и задач проекта «Чистый воздух» в части модернизации производств и процессов в установленные сроки требует значительных финансовых и организационных ресурсов, реализация которых невозможна без привлечения внебюджетного финансирования, - считает руководитель направления Центра макроэкономического и регионального анализа и прогнозирования АО «Россельхозбанк» Наталья Худякова. - Банк готов оказывать поддержку проектам, которые позволят повысить качество атмосферного воздуха и в целом благотворно повлиять на уровень жизни людей на территории городов и сельских поселений. И в настоящее время банком совместно с Минприроды России прорабатываются механизмы поддержки инвестиционных проектов в рамках федеральных проектов нацпроекта «Экология».

Наталья Худякова рассказала, что банком создан фонд «Экология», одним из ключевых направлений которого, является поддержка предпринимателей, чей бизнес направлен на реализацию экологических мероприятий и программ.

Одним из проектов было финансирование крупного металлургического комбината Магнитогорска на поставку современных экофильтров для очистки воздуха. Новое оборудование позволило промышленному гиганту минимизировать экологические риски при осуществлении деятельности в соответствии с требованиями федерального проекта.

НАСЕЛЕНИЕ ПЕРЕЖИВАЕТ

Позицию общества на стратегической сессии озвучил заместитель председателя Российского экологического движения Сергей Хорошаев.

- Было сказано о том, что много всего делается, идет снижение совокупных выбросов в атмосферу в России вообще и в Челябинской области в частности, - отметил он. - При этом мы видим, что население недовольно, переживает. У нас более 50 региональных отделений. Мониторим ситуацию постоянно. Людям важна конкретная связь между заболеваемостью и конкретными выбросами.

Сергей Хорошаев подчеркнул, что в основном в регионах идет атака на заводы, потому что люди видят трубу и делают ее виновницей всех бед. Зачастую это не так. Поэтому важны тщательные исследования, чтобы определять, какие именно опасные загрязняющие вещества в городе преобладают и как добиться снижениях их выбросов.

- А в части Челябинска ведется какой-то мониторинг с точки зрения экологической эпидемиологии? – спросил министра экологии президент АНО «Чистая страна» Александр Чекшин.

- Все идет в онлайн-режиме, - ответил Сергей Лихачев. - Можно посмотреть на сайте Центра экологического мониторинга нужную информацию.

По итогам заседания все участники сошлись во мнении, что важны, конечно, не проценты, а чтобы население не чувствовало этих выбросов. И чтобы добиться нужных результатов, необходимо действовать сообща.