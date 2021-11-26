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В мире26 ноября 2021 12:45

Что ж ты, Байден, сдал назад? Президент США вдруг вступился «Северный поток - 2»

Белый дом отказывается от санкций против российского газопровода
Евгений УМЕРЕНКОВ
Евгений УМЕРЕНКОВ
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Байден нашел приемлемый для себя выход. Он заявил, что вся вина за строительство вредного для американцев газопровода лежит на Трампе

Байден нашел приемлемый для себя выход. Он заявил, что вся вина за строительство вредного для американцев газопровода лежит на Трампе

Фото: REUTERS

Американские конгрессмены испытывают такую неприязнь к «Северному потоку-2» (СП-2), что просто слушать никого не хотят. Даже госсекретаря Энтони Блинкена и его ближайших помощников, которые, как утверждает Foreign Policy, пытались отговорить некоторых конгрессменов-демократов от поддержки новых санкций против российского газопровода в Западную Европу. Эти санкции могут включать, в том числе, и немецкие компании, участвовавшие в строительстве или обслуживании СП-2.

А ведь еще летом президент Байден договорился с канцлером Меркель: американцы, так и быть, оставляют в покое российско-германскую трубу, а немцы, проявляя свои сверхспособности влиять на Москву, гарантируют, что и после окончания газового контракта с Россией в 2024 году украинская труба продолжит гнать российский газ на Запад.

Лукавство той сделки было очевидно всем. Выгода Германии, в первую очередь, да и всей Европы от проекта СП-2 настолько существенна, что, несмотря на ожесточенные политические стычки с Москвой, официальный Берлин всегда утверждал: проект этот - сугубо экономический и должен быть завершен. Тупо бить по интересам своего главного союзника в Европе и ругаться с ним - было явно не в интересах Вашингтона. И тогда Байден нашел приемлемый для себя выход. Он заявил, что вся вина за строительство вредного для американцев газопровода лежит на Трампе, при котором проект был завершен на 95 процентов. Биться с ним до последнего, когда все практически уже решено, было бы просто смешно. Поэтому пускай достраивают, но при нашем присмотре и одном условии: как только в Вашингтоне посчитают, что Москва свой газопровод использует как политическую «фомку» для взлома единства стран Европы, тогда будут ей новые санкции и уже - по полной.

Худо-бедно этот немецко-американский договор дотянул до нынешних дней. Но неприязнь конгрессменов к СП-2 оказалась такой сильной, что они решили все-таки включить новые санкции против него в ежегодный законопроект об обороне США. А хитросплетение властных отношений и процедур между Белым домом и Капитолием настолько сложно закручено, что если санкции будут все-таки приняты, то они не только ударят по интересам немецкого союзника, но и поставят под сомнение полномочия исполнительной власти при расширении, соблюдении или отмене новых санкций.

Вот в чем причина нынешнего санкционного казуса, внешний взгляд на который может не просто удивить, а даже обескуражить: президент Байден защищает СП-2 от несправедливых нападок законодателей?.. Да нет, все они в принципе - заодно. Вопрос в том, кто и с кем должен согласовывать свое право карать Россию и прочих недругов Америки, конгрессмены с президентом или наоборот? Так что нам расслабляться ни к чему. Правила и ставки в игре не изменились. Просто соперник не может сам с собой договориться, с каких карт пойти, борясь за внутриполитические очки.

Никаких сомнений нет: американцы будут делать все, что только в их силах, чтобы эпопея СП-2 не закончилась «хэппи эндом». Помимо собственных интересов в вытеснении России с энергорынка Европы они защищают интересы и своих подопечных. По оценке МВФ, с запуском СП-2 Украина будет терять от сокращения транзита российского газа по своей трубе около 1,2 млрд долларов в год. За последние пять лет Киев получал в среднем чуть более 2,5 млрд ежегодно. В этом году, по прогнозу МВФ, транзитная выручка будет примерно на 40 процентов меньше. То есть украинская казна получит от России примерно 1,5 млрд долларов. А теперь сравним.

Только вчера украинский министр иностранных дел Кулеба с гордостью сообщил: «Общий объем материально-технической помощи Украине со стороны США в 2021 году составил более $130 млн». А это - поставки вооружений, военной техники и оборудования, боеприпасов, кораблей, средств связи, медицинского оборудования. «Все это направлено на оборону Украины», - добавил он.

То есть в этом году для войны с Россией США дали денег Украине в 11,5 раз меньше, чем Москва заплатила Киеву за транзит своего газа! Все помыслы украинской «влады» сейчас - о войне с «государством-агрессором». По сути мы сами финансируем военные приготовления против нас режима национал-бандеровцев. Это очень хорошо помогает понять, почему с таким остервенением американцы нападают на СП-2.

И нынешняя возня вокруг новых санкций против газопровода только подтверждает это. При одном уточнении: если эти санкции все-таки примут вопреки позиции Белого дома, тогда у Байдена на предстоящих переговорах с Путиным может не оказаться на руках одного из припасенных им козырей - возможности «размена» запуска многострадального газопровода на нечто весьма важное для самих Соединенных Штатов. Ведь тогда его падающие рейтинги могли бы вновь встрепенуться…

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