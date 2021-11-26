Что ж ты, Байден, сдал назад? Президент США вдруг вступился «Северный поток - 2»

Байден нашел приемлемый для себя выход. Он заявил, что вся вина за строительство вредного для американцев газопровода лежит на Трампе Фото: REUTERS

Американские конгрессмены испытывают такую неприязнь к «Северному потоку-2» (СП-2), что просто слушать никого не хотят. Даже госсекретаря Энтони Блинкена и его ближайших помощников, которые, как утверждает Foreign Policy, пытались отговорить некоторых конгрессменов-демократов от поддержки новых санкций против российского газопровода в Западную Европу. Эти санкции могут включать, в том числе, и немецкие компании, участвовавшие в строительстве или обслуживании СП-2.

А ведь еще летом президент Байден договорился с канцлером Меркель: американцы, так и быть, оставляют в покое российско-германскую трубу, а немцы, проявляя свои сверхспособности влиять на Москву, гарантируют, что и после окончания газового контракта с Россией в 2024 году украинская труба продолжит гнать российский газ на Запад.

Лукавство той сделки было очевидно всем. Выгода Германии, в первую очередь, да и всей Европы от проекта СП-2 настолько существенна, что, несмотря на ожесточенные политические стычки с Москвой, официальный Берлин всегда утверждал: проект этот - сугубо экономический и должен быть завершен. Тупо бить по интересам своего главного союзника в Европе и ругаться с ним - было явно не в интересах Вашингтона. И тогда Байден нашел приемлемый для себя выход. Он заявил, что вся вина за строительство вредного для американцев газопровода лежит на Трампе, при котором проект был завершен на 95 процентов. Биться с ним до последнего, когда все практически уже решено, было бы просто смешно. Поэтому пускай достраивают, но при нашем присмотре и одном условии: как только в Вашингтоне посчитают, что Москва свой газопровод использует как политическую «фомку» для взлома единства стран Европы, тогда будут ей новые санкции и уже - по полной.

Худо-бедно этот немецко-американский договор дотянул до нынешних дней. Но неприязнь конгрессменов к СП-2 оказалась такой сильной, что они решили все-таки включить новые санкции против него в ежегодный законопроект об обороне США. А хитросплетение властных отношений и процедур между Белым домом и Капитолием настолько сложно закручено, что если санкции будут все-таки приняты, то они не только ударят по интересам немецкого союзника, но и поставят под сомнение полномочия исполнительной власти при расширении, соблюдении или отмене новых санкций.

Вот в чем причина нынешнего санкционного казуса, внешний взгляд на который может не просто удивить, а даже обескуражить: президент Байден защищает СП-2 от несправедливых нападок законодателей?.. Да нет, все они в принципе - заодно. Вопрос в том, кто и с кем должен согласовывать свое право карать Россию и прочих недругов Америки, конгрессмены с президентом или наоборот? Так что нам расслабляться ни к чему. Правила и ставки в игре не изменились. Просто соперник не может сам с собой договориться, с каких карт пойти, борясь за внутриполитические очки.

Никаких сомнений нет: американцы будут делать все, что только в их силах, чтобы эпопея СП-2 не закончилась «хэппи эндом». Помимо собственных интересов в вытеснении России с энергорынка Европы они защищают интересы и своих подопечных. По оценке МВФ, с запуском СП-2 Украина будет терять от сокращения транзита российского газа по своей трубе около 1,2 млрд долларов в год. За последние пять лет Киев получал в среднем чуть более 2,5 млрд ежегодно. В этом году, по прогнозу МВФ, транзитная выручка будет примерно на 40 процентов меньше. То есть украинская казна получит от России примерно 1,5 млрд долларов. А теперь сравним.

Только вчера украинский министр иностранных дел Кулеба с гордостью сообщил: «Общий объем материально-технической помощи Украине со стороны США в 2021 году составил более $130 млн». А это - поставки вооружений, военной техники и оборудования, боеприпасов, кораблей, средств связи, медицинского оборудования. «Все это направлено на оборону Украины», - добавил он.

То есть в этом году для войны с Россией США дали денег Украине в 11,5 раз меньше, чем Москва заплатила Киеву за транзит своего газа! Все помыслы украинской «влады» сейчас - о войне с «государством-агрессором». По сути мы сами финансируем военные приготовления против нас режима национал-бандеровцев. Это очень хорошо помогает понять, почему с таким остервенением американцы нападают на СП-2.

И нынешняя возня вокруг новых санкций против газопровода только подтверждает это. При одном уточнении: если эти санкции все-таки примут вопреки позиции Белого дома, тогда у Байдена на предстоящих переговорах с Путиным может не оказаться на руках одного из припасенных им козырей - возможности «размена» запуска многострадального газопровода на нечто весьма важное для самих Соединенных Штатов. Ведь тогда его падающие рейтинги могли бы вновь встрепенуться…