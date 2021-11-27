«Домик в деревне»: Как переехать жить в сельскую местность

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У пандемии есть множество негативных последствий. Но есть и позитивные. Одним из таких можно считать переезд части горожан в сельскую местность. Иметь собственный дом, а не квартиру в муравейнике, мечтали многие. Но возможность удаленной работы и вынужденно-лояльное отношение к ней работодателей сделали эту мечту реальностью. Получить ипотечный кредит на домик в деревне сейчас реально и где?

ПОДАЛЬШЕ ОТ ГОРОДСКОЙ СУЕТЫ

Восемь из десяти россиян рассматривают возможность переезда из города в село. При этом больше половины готовы там жить постоянно и заниматься сельским хозяйством. А четверть - приезжать на теплое время года. Такие результаты показал опрос, проведенный недавно Россельхозбанком. Примечательно, что лишь 19% опрошенных категорически выбрали проживание в городе.

ОПРОС

Почему россияне хотят переехать на село

• Экология и чистый воздух 29%

• Больше площадь жилья 13%

• Натуральные продукты 11%

• Отсутствие шума и суеты 8%

• Все вышеперечисленное 39%

По данным РСХБ.

Как показал опрос, один из стимулов к переезду - более дешевое жилье. Одно дело - купить трехкомнатную квартиру в большом городе. И совсем другое - дом такой же площади в сельской местности. Стоимость будет сильно отличаться. При этом при покупке недвижимости в деревне можно оформить ипотечный кредит, если собственных накоплений не хватает. Причем это можно сделать как под залог имеющейся в собственности недвижимости, так и на строительство дома без дополнительного обеспечения, а только под залог земельного участка.

ДЕ-УРБАНИЗАЦИЯ

И как уже понятно, спрос на ипотеку для покупки загородного дома растет с каждым месяцем именно у горожан. Особенно велик спрос на переезд поближе к природе в Калининградской и Свердловской областях, Смоленской, Ивановской, Ярославской, Тверской и Владимирской, а также в Чечне, где активно развивается сельское хозяйство.

Россельхозбанк много лет работает на сельских территориях, знает все их особенности и может подобрать желающим переехать за город клиентам наилучшее предложение.

И ЖИТЬ, И РАБОТАТЬ

Интернет, особенно мобильный, сейчас есть во многих даже удаленных территориях. Поэтому можно работать за десятки, сотни и даже тысячи километров от офиса. Тем не менее часть россиян рассматривает переезд в свой дом как стимул заняться сельским хозяйством. Начинают, как правило, с малого - обзаводятся небольшим огородом, теплицей и живностью. Но некоторые позже входят во вкус.

Для таких людей Россельхозбанк предлагает полный набор продуктов, услуг и сервисов – от обучения в «Школе фермера» и возможностей цифровой экосистемы «Своё Фермерство» до предоставления льготных кредитов на развитие агробизнеса. Таким образом, для некоторых мечта о переезде в частный дом на свежем воздухе оборачивается прибыльным бизнесом в сфере сельского хозяйства или агротуризма и внесением реального вклада в экономику страны.

КСТАТИ

Чем хотели бы заняться на земле

• Сад и огород для себя и семьи 75%

• Небольшое хозяйство для себя плюс продажа излишков 17%

• Сельское хозяйство как постоянный источник дохода 8%

По данным РСХБ.

ДВЕ ПОЛЕЗНЫЕ ПЛАТФОРМЫ

Процесс приобретения недвижимости и переезда на новое место всегда непростой. Для того, чтобы сделать его более предсказуемым, Россельхозбанк запустил несколько цифровых платформ.

1. «Своё Село»

Здесь можно выбрать проект жилого дома, участок, на котором вы хотите его построить, рассчитать ипотечный кредит. Те же манипуляции можно провести и в случае, если клиент хочет приобрести уже готовый объект недвижимости. Причем по объекту можно будет сразу посмотреть ориентировочный график платежей. И все это онлайн. Платформа позволяет принять взвешенное решение и выбрать наиболее подходящую опцию.

2. «Своё Жильё»

Здесь можно выбрать подходящую недвижимость и оформить заявку на ипотечный кредит онлайн. Причем объект можно выбрать как в селе, так и в городе, от выбранной опции будут зависеть и условия ипотеки.

P.S. Набор онлайн-сервисов позволяет сократить количество посещений офисов Россельхозбанка до одного — непосредственно для подписания кредитного договора и проведения расчетов с продавцом.

СПРАВКА «КП»

АО «Российский Сельскохозяйственный банк» (РСХБ) - один из крупнейших российских банков и лидер в финансировании агропромышленного комплекса страны. Кредитный портфель банка превышает 3 трлн рублей. Клиентами банка являются более 7 млн физических и юридических лиц. Во всех регионах страны работают свыше 1500 отделений. Россельхозбанк на 100% принадлежит государству. Играет ключевую роль в решении экологических задач. Является генеральным спонсором Национальной экологической премии «Чистый воздух - 2021».