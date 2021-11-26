Новые "Елки": Бузова - в Тюмени, Киркоров - в охране

В очередной серии новогодней киноэпопеи "Ёлки" появится Филипп Киркоров.

Новый год без Киркорова - как оливье без майонеза! Так, видимо, решили создатели очередной части главной зимней киносаги и позвали Филиппа Бедросовича на съемки "Елок".

Причем играть король эстрады должен был не самого себя, как это часто бывает со специально приглашенными звездами, а персонажа, который, мягко говоря, плохо вяжется с гламурным образом народного артиста России. Строгий охранник ЧОПа, очень похожий на знаменитого певца, - вот такую роль придумали сценаристы одной из новелл для Филиппа.

Тот, по его словам, согласился на предложение охотно, потому что ему нравится играть "контрастные роли" (к примеру, в комедии "Любовь в Большом городе" музыкант изобразил Святого Валентина).

"Мне было очень комфортно с молодой командой «Ёлок», - заявил Филипп Бедросович. - Я люблю работать с молодежью, это не дает мне забронзоветь".

Филипп Киркоров

В случае с Ольгой Бузовой все более традиционно: она играет себя (а жаль - было бы интересно понаблюдать за звездой Инстаграма в образе продавщицы или проводницы). По сюжету Бузова прилетает в Тюмень на концерт в связи с открытием нового аквапарка. "Для меня большая честь оставить след в такой легендарной франшизе", - призналась Ольга.