Проблемы с кишечником из-за коронавируса: почему появляются и чем лечить?

Из-за COVID-19 люди стали чаще жаловаться на боли в животе. Фото: Shutterstock

О коронавирусе и связанных с ним проблемах желудочно-кишечного тракта, в том числе синдроме раздраженного кишечника, рассказывает главный гастроэнтеролог департамента здравоохранения и фармации Ярославской области Сергей Зайцев.

УДАР ПО ОРГАНАМ ПИЩЕВАРЕНИЯ

- Сергей Вячеславович, с момента появления новой коронавирусной инфекции увеличилось ли количество людей с жалобами на боль в животе и нарушение стула?

- Действительно, с момента появления новой коронавирусной инфекции заметно увеличилось количество пациентов с жалобами на боли в животе и расстройства стула. Тому есть несколько причин.

Во-первых, сама коронавирусная инфекция часто протекает с симптомами, характерными для заболеваний желудочно-кишечного тракта, особенно это касается наиболее распространенного сейчас штамма дельта вируса COVID-19. Объясняется этот факт просто: в желудочно-кишечном тракте есть большое количество фермента, с помощью которого вирус проникает в наш организм. Иными словами, желудочно-кишечный тракт служит так называемыми входными воротами для коронавируса, наряду с органами дыхания. Желудочно-кишечные симптомы отмечались у 34,5% пациентов. Наиболее распространенными из них являются диарея, тошнота, рвота, дискомфорт и боли в животе, потеря аппетита. Эти симптомы у 15% пациентов с коронавирусной инфекцией предшествовали появлению признаков болезни со стороны органов дыхания, таких как кашель и одышка. Кроме того, наличие этих симптомов связано с тяжестью болезни. Почти половина (48,5%) госпитализированных пациентов с тяжелым течением заболевания имели симптомы со стороны органов пищеварения.

Во-вторых, лекарственные препараты, применяемые для лечения инфекции коронавируса, сами по себе могут вызывать диарею и боли в животе. Речь здесь идет и о противовирусных средствах, и об антибиотиках, используемых для лечения осложнений вирусной инфекции. Эти лекарства способны нарушать сложный микробный состав нашего кишечника, то есть вызывать так называемый «дисбактериоз», который может сохраняться длительное время и после выздоровления от «короны» и способствовать поддержанию кишечных симптомов на протяжении достаточно длительного периода времени.

В-третьих, социальные последствия пандемии, создаваемая ею обстановка тревоги, стресса, подавленности в обществе тоже способны у ряда людей вызывать проблемы с пищеварением, что на медицинском языке получило название «синдром раздраженного кишечника». В целом под данным термином подразумевают повторяющиеся боли в животе, так или иначе связанные с актом дефекации, изменением ее частоты и формы каловых масс. Конечно, понятие «синдрома раздраженного кишечника» существует давно, но в условиях пандемии коронавирусной инфекции этот синдром приобрел особую значимость и стал достаточно часто встречаться у людей, переболевших коронавирусом.

В целом 87% людей, перенесших коронавирусную инфекцию, жалуются как минимум на один симптом со стороны органов пищеварения, не проходящий в течение нескольких месяцев. Это может быть дискомфорт и боли в животе, вздутие и ощущение распирания живота, различные нарушения стула как по типу запора, так и в виде диареи. Все эти симптомы могут усиливаться после стрессов.

О СИНДРОМЕ РАЗДРАЖЕННОГО КИШЕЧНИКА

- Часто ли вы ставите диагноз «синдром раздраженного кишечника» или «постинфекционный синдром раздраженного кишечника»?

- Диагнозы «синдром раздраженного кишечника», или сокращенно СРК, и его разновидность «постинфекционный синдром раздраженного кишечника», возникающая после какой-либо перенесенной кишечной инфекции, в том числе коронавирусной, встречаются в практике врачей терапевтов, гастроэнтерологов очень часто. Распространенность СРК в мире в целом составляет на сегодняшний день около 10 - 20% населения. Как правило, диагноз устанавливается в возрасте от 30 до 50 лет. Чаще болеют женщины, люди с высшим образованием, занимающиеся интеллектуальным трудом и жители больших городов, особенно мегаполисов. Постинфекционный СРК может развиться у 32% пациентов, перенесших кишечные инфекции, вызванные различными возбудителями.

- А при возникновении каких симптомов нам следует обратить внимание на свое здоровье и обратиться к гастроэнтерологу?

- Все перечисленные выше симптомы, в частности боль и вздутие в животе, нарушения стула, особенно возникшие после перенесенной коронавирусной инфекции, должны служить поводом для обращения к специалисту. Терпеть данные симптомы и заниматься их самолечением недопустимо, так как за ними могут скрываться тяжелые, потенциально опасные заболевания. Врач предложит выполнить необходимые обследования, установит точный диагноз и назначит правильное лечение.

В арсенале современного врача имеется достаточно большое количество высокоэффективных лекарственных средств для купирования неприятных желудочно-кишечных симптомов и лечения заболеваний, которые ими сопровождаются. Достаточно упомянуть отечественный препарат «Колофорт» для лечения синдрома раздраженного кишечника. Подобные лекарственные средства обладают способностью не только снимать ощущения боли и вздутия в животе, способствовать нормализации стула, но и действуют на причины появления указанных симптомов, а именно - воспаление в кишечнике и стресс.

НА ЛЕЧЕНИЕ МОГУТ УЙТИ ГОДЫ

- Когда уже был поставлен диагноз «синдром раздраженного кишечника» и человек прошел терапию, как поддержать свое здоровье, чтобы симптомы заболевания не вернулись снова?

- Прежде всего, необходимо строго соблюдать врачебные рекомендации, правильно и своевременно принимать все назначенные лекарственные средства. Процесс лечения синдрома раздраженного кишечника, как правило, достаточно длительный и может продолжаться месяцы и даже годы, поэтому необходимо запастись терпением и надеждой на постепенное улучшение состояния здоровья. В помощь этому будут сбалансированное питание без лишних погрешностей с одной стороны и без ненужных ограничений - с другой, отказ от вредных привычек, полноценный достаточный по времени сон, регулярные прогулки на свежем воздухе, посильные занятия физической культурой и спортом, позитивный эмоциональный настрой и умение радоваться жизни.

Будьте здоровы!