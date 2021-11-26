В Москве состоялась первая конференция «Время женщин в бизнесе России»

Первая большая конференция «Время женщин в бизнесе России» состоялась 18 ноября в стенах Торгово-промышленной палаты. Встречу бизнесвумен и лидеров общества инициировала медиагруппа «Комсомольская правда» совместно с радиопроектом «Время женщин». Говорили о руководителях, о рабочих специальностях и о том, как не бояться организовать собственный бизнес. Конференция была приурочена к Международному дню женского предпринимательства.

Лидерские качества женщин стали заметнее

Роль женщин в обществе и бизнесе не была такой заметной как сейчас. В современном мире они все чаще проявляют лидерские качества и становятся во главе крупных департаментов, возглавляют корпорации, создают свой бизнес. По последним данным, в столице 30% предпринимательской деятельности в руках женщин.

- Провести конференцию «Время женщин в бизнесе России» мы решили, когда обратили внимание на женское лидерство. В марте на «Радиостанции Комсомольская правда» мы запустили программу «Время женщин» - к нам приходят представительницы бизнеса, политики, общественных организаций, блогеры. Каждая добилась успеха своим трудом, талантом, харизмой. Нам стало понятно, что таких женщин много, они могут поделиться с другими своим опытом в рамках большой конференции, - рассказывает Анжелика Сулхаева, автор и ведущая проекта «Время женщин», заместитель генерального директора медиагруппы «Комсомольская правда».

На конференцию «Время женщин в бизнесе России» были приглашены представители власти, бизнеса, эксперты в сфере женского лидерства. Все они говорили об очевидном факте, что роль женщин в жизни и бизнесе продолжает меняется. Когда речь идет о лидерстве, то довольно часто качества относятся к разряду «мужских». Но должна ли женщина-руководитель перенимать мужскую модель поведения, чтобы стать эффективным лидером? О том, как складывается образ лидера в современном обществе рассказал Валерий Федоров, генеральный директор ВЦИОМ.

- По нашим опросам, люди считают лидером того, кто умеет вдохновлять, организовать команду, пользуется уважением среди коллег, достиг высокого уровня профессионализма. И одно из важных составляющих – тот, кто умеет не командовать, а влиять, - рассказал Валерий Федоров.

Современное общество постепенно меняется. По данным ВЦИОМ, всего 4% общества относятся негативно к тому, что женщина занимает лидерские позиции, 47% - позитивно, 49% - нейтрально. Особенно позитивно говорят о женском лидерстве в маленьких городах, где представительницам прекрасного пола хочется быть не только хорошей хозяйкой и мамой, но и успешной на работе. А руководить женщины, по мнению большинства, могут только в сфере образования, медицины, красоты, торговли, кулинарии и культуры.

Металлургия и метро – тоже для женщин

На конференции «Время женщин в бизнесе России» было множество примеров, когда женщины реализовывают себя в разных отраслях и это далеко от моды и красоты. Горно-металлургическая компания «Норникель» стала генеральным партнером конференции «Время женщин в бизнесе России», так как осознает и поддерживает тренд на женское лидерство в обществе.

- Стереотипы относительно того, что женщины могут работать в металлургической области, остаются, - говорит Дарья Крячкова, вице-президент по кадровой политике «Норникель». – Наше производство находится в сложных условиях, большинство работников, конечно, мужчины. Но 30% - женщины, а у нас большой коллектив – более 75 тысяч человек.

По словам Дарьи Крячковой, из десяти членов правления «Норникеля» четверо женщин. И это говорит о том, что представительницы женского пола обладают важными качествами: эффективность, ответственность, профессионализм. Эти примеры говорят и о том, что женщины способны помочь в развитии отрасли, сделать ее технологичной и инновационной. Сейчас в компании «Норникель» стоит задача привлечь молодежь и изменить стереотипы вокруг работы в металлургии.

- Мы понимаем, что вряд ли при выборе профессии мама с ходу посоветует дочери идти в металлургию. Но нам хотелось бы, чтобы постепенно приходило понимание, что даже в тяжелой отрасли есть работа для женщин. Они могут выполнять, как простую, так и управленческую работу, - сказала Дарья Крячкова, вице-президент по кадровой политике «Норникель».

Дарья Крячкова, вице-президент по кадровой политике «Норникель»

По количеству женщин, работающих в метро, Москва занимает второе место среди всех городов мира. В коллективе метро свыше 66 тысяч человек и более 23 тысяч из них – девушки, молодые мамы, высокообразованные представительницы транспортной сферы. Относительно недавно прекрасные леди стали даже машинистами поездов с разрешения Минтруда России.

- С начала года женщины вернулись в профессию машиниста, часть уже вышла на работу на Филевской линии, еще часть - учится у нас наряду с мужчинами, - рассказала Юлия Темникова, заместитель начальника Московского метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами.

Женские коллективы

Одного желания стать лидером, как выяснилось в ходе дискуссии, не достаточно. Женщины тратят дополнительные часы на обучение, вникают в тренды.

- У нас около 90-95% коллектива – женщины. И этому есть объяснение: в ивент-индустрии, в которой работает наше агентство, важен менеджмент мероприятия, внимание к деталям и стрессоустойчивость. Практика в нашей профессиональной сфере показывает, что женщины более сосредоточенны и не так подвержены эмоциональным решениям. Это не значит, что мужчины реагируют на неприятности негативнее. Просто они стратеги, им лучше даётся планирование, и, если что-то идёт не по плану, они могут быть не совсем рациональны "здесь и сейчас". Мы на рынке более 19 лет, и всё это время в топ-менеджменте компании женщины. Такая мультизадачность – явление типичное для индустрии, и мы к этому привыкли, - рассказала Ирина Чуйкова, директор по развитию коммуникационного агентства STEM Agency.

Ирина Чуйкова, директор по развитию коммуникационного агентства STEM Agency

Не по гендерному принципу подбирали коллектив и для «Почта Банка», но 85% сотрудников - это женщины. И многие из них не боятся идти в декрет, зная о поддержке со стороны банка – с 2016 года запущена программа «Домашний клиентский центр».

- Около тысячи сотрудниц банка работают из дома, находясь в отпуске по уходу за ребенком. Мы предлагаем женщинам обучение новому функционалу, подбираем оптимальный график работы, - рассказывает Юлия Бородай, вице-президент, директор по персоналу «Почта Банка».

Еще одна инициатива «Почта Банка» пришлась по душе именно представительницам женского пола - выпуск Пушкинской карты, по которой можно покупать билеты в музеи, театры, филармонии. Девушки однозначно обгоняют юношей в стремлении к культурному досугу. Почти 70% выпустивших такую карту - девушки старше 18 лет.

Юлия Бородай, вице-президент, директор по персоналу «Почта Банка»

Обсуждался на конференции еще один важный и актуальный аспект: почему женщины хотят работать и открывают собственный бизнес? Это безусловная компетенция в разработке того или иного продукта – косметики, медицинских и бытовых товаров. Это можно сказать и о кондитерском предприятии Biennale Group, которое предоставило для прекрасных участниц конференции комплимент в виде шоколада. Руководители Biennale Group на личном опыте своих коллег знают, как важно для женщин получить порцию удовольствия после сложного рабочего дня.

Создатели известных патчей Ansaligy смогли завоевать любовь российского покупателя несмотря на то, что «сделано в России» обычно не ценится. Но женщины, как показывает практика, выдерживают всю критику и не боятся работать тогда, когда есть опасность.

- У нас в коллективе 65% женщин, мы промышленное предприятие и во время пандемии ни на минуту не прекращали производство, так как поставляли продукцию в том числе в ковидные госпитали. И все наши женщины продолжали работать, - рассказывает Надежда Курина, руководитель департамента снабжения «Фабрики вентиляции ГалВент».

Надежда Курина, руководитель департамента снабжения «Фабрики вентиляции ГалВент»

Женщины вкладывают сил и душевности в любимую работу не меньше, чем в семью. И понятно, что когда становится выбор между работой и рождением детей, то женщина, как правило, выбирает второе. Но предприятия с новым подходом работы помогают женщинам не отстать за время декрета или переезда в другой город.

- Мы обратили внимание, что есть особенный тип женщин - супруги военных. У них частые переезды, и есть примеры, когда женщина до 34 лет уже сменила 14 городов обитания. Это неопределенность, когда ты вынужден начинать с нуля в новом городе. Мы увидели, как работают с такими женщинами заграницей и создали образовательную программу по основам предпринимательства для таких женщин, так как им особенно необходима самореализация и уверенность в себе, - рассказала Оксана Романчук, начальник управления социальных предпринимательских программ банка «Промсвязьбанк», член рабочей группы по рынку труда и образования «Деловой двадцатки».

Оксана Романчук, начальник управления социальных предпринимательских программ банка «Промсвязьбанк», член рабочей группы по рынку труда и образования «Деловой двадцатки»

Стереотипы и способности женщин

В сложные сферы, как правило, идут работать мужчины. Но в нашей стране наблюдается тенденция, что женщины тоже не боятся сферу IT-программирование и технологий. Уже более 25% девушек заняты в специальностях, где используются точные науки.

- Психологи говорят, что у девочек интерес к наукам намного меньше, так как если они не видят, как они смогут использовать полученные знания и помочь миру, то и интерес теряется. Однако современная эпоха цифровизации показывает, что около 70% профессий будут основываться на математике, на инженерии и поэтому важна популяризация точных наук, - сказала Елена Дружинина, заместитель министра науки и высшего образования Российской Федерации.

Социологи говорят, что вокруг представительниц женского пола достаточно много стереотипов: относительно ее способностей, умению решать сложные вопросы.

- Мы обнаружили, что в нашем обществе образ успешного человека не ассоциируются с женщиной. Проводили опрос, с целью выявить имена успешных людей нашей страны и только 17% из названных – это были женщины, - сказала Ирина Гильдебрандт, директор направления социально-экономических исследований аналитического центра НАФИ.

Более того дети и молодежь в современном мире больше думают о том, как сделать успешную карьеру, чем о создании семьи. И сейчас важно с помощью корпоративной поддержки и праздников донести мысли, что создание семьи – это почетно.

- Мы попросили детей рассказать, каким они видят для себя успех. Они ответили: хорошая работа, отличное здоровье, иметь друзей. А семья – только на четвертом месте, - рассказала Наталья Агре, директор Института изучения детства, семьи и воспитания РАО, член Общественной палаты РФ, заместитель председателя Общественного совета при Министерстве транспорта РФ.

Для формирования личности нужно всестороннее развитие, в том числе и спортивное. Об этом знают, как никто другой представители, которые занимались реставрацией знакового стадиона Москвы – «Динамо».

- Спортивное развитие дает большой стимул. Дети должны иметь возможность заниматься футболом, волейболом, другими видами спорта. А также знать, что нет никаких гендерных стереотипов, успешным может стать, как мальчик, так и девочка, – рассказала Наталья Малинова, заместитель генерального директора ВТБ Арена Парк.

Развивать свои лидерские качества женщины могут в любых условиях – в рамках небольшой компании или целого города. Порядка 30% бизнеса в Москве принадлежит представительницам женского пола.

- По большей части речь идет о сферах образования, красоты и фитнес-индустрии, - уточнил Александр Дерюгин, начальник управления поддержки и развития предпринимательства Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы.

Двадцатилетний опыт в бизнесе имеет соосновательница бренда MeToday Елена Данилова и, по ее словам, в будущем важнее всего ни цифровизация, ни новые технологии, а люди.

- В бизнесе важна не только прибыль и масштабирование, но еще нужна любовь, понимание и с этим идеально справятся женщины, которые являются и матерями, и умеют создать быт и уют. Как показывает практика, все эти качества помогают женщинам-лидерам и на работе, - рассказала Елена Данилова.

Важно найти свой путь

О лидерских качествах женщины было сказано много, но можно выделить три главных: уверенность в себе, ответственность и способность убеждать. Именно такие женщины не боятся трудоемкой работы, конкурировать, делать перерыв для рождения ребенка и всегда готовы получать новые знания. Как никто другой об этом знают известные женщины. О своих правилах жизни, о взлетах и ошибках рассказала журналист и создатель агентства PR Trend Екатерина Одинцова, олимпийская чемпионка по фигурному катанию Екатерина Боброва и оперная певица Светлана Касьян.

- В современном мире все роли трансформируются и женщине важно найти свой путь. Я по первому образованию химик-исследователь, но когда я попала на телевидение, то поняла, что это та сфера, где я могу работать 24/7 и я не устаю, - рассказала Екатерина Одинцова.

- Я очень ответственный человек и порой это минус, потому что я веду большую подготовку к выступлениям, мероприятиям, а нужно просто быть собой. Спортом я занимаюсь с 4 лет, постепенно я шла к победам, потом была домашняя Олимпиада в Сочи, которую мы выиграли, и после моя жизнь совершенно изменилась – теперь я выступаю в шоу, у меня сын, но и я не стала домашней женщиной, - рассказала Екатерина Боброва.

- Могу на собственном примере сказать, что женщины могут достигать высот. Я выросла в Казахстане, в очень бедной семье, в 11 лет была вынуждена пойти работать, папа оставил маму с тремя детьми. Я понимала, что должна выполнять роль отца. Но эти сильные черты характера и трудоспособность помогли мне стать успешной. Зато теперь меня благословил сам Папа Римский, и это доказывает, что идти к своим мечтам и целям никогда не поздно, - рассказала Светлана Касьян.

Полные версии историй звездных гостей можно посмотреть по ссылке.

Успешные женщины знают, как собрать воедино все пазлы своей жизни, а медиагруппа «Комсомольская правда» продолжит изучать новые аспекты в теме лидерства женщин.

Благодарим за информационную поддержку партнеров конференции «Время женщин в бизнесе России»: международную теле-радио компанию «МИР», РИАМО, Бизнес Онлайн, ProExpo, Фонд «Русский мир».