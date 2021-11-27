«Сделайте детям место для курения»: Глюкоза вступилась за дочь, которую в 14 лет выгнали из двух школ

В браке с бизнесменом Александром Чистяковым 35-летняя Глюкоза воспитывает двоих дочерей. И если младшая, 10-летняя Вера неизменно радует маму, то старшая Лида не раз приносила певице огорчения. К 14 года девочку отчислили из двух школ. Из дорогих частных учебных заведений наследница звезды вылетела за плохое поведение.

Наталья Ионова с пониманием относится к сложному переходному возрасту дочери, ведь когда-то она сама была трудным подростком. Артистка считает, что Лида – слишком яркая и неординарная девочка, поэтому учителя придираются к ней.

- Лиде 14 лет, а ее выгнали уже из двух школ. Причем платили же большие деньги. Ей нравится эпатировать и нравится чувствовать эмоции, когда ее не понимают и смущаются от ее заявлений, - рассказала Наталья в Youtube-шоу «Джарахов».

Артистка считает, что Лида – слишком яркая и неординарная девочка, поэтому учителя придираются к ней. Фото: Инстаграм.

Певица призналась, что из одной школы Лиду выгнали за курение. В отличие от педагогов и директора учебного заведения Глюкоза не стала ругать свою кровиночку за неподобающее поведение. Вместо этого Наталья Ионова предложила оборудовать в школах курилки для старшеклассников.

- Лиду вместе с компанией поймали за курение. Меня вызвали к директору. Я понимаю, что с этой свободой Лида немножко не справляется. Но с другой стороны: а где детям курить? Они в машине едут с родителями - там не могут. Из школы не выпускают. Ну сделайте уже детям место для курения! Ее выгнали из-за этого. Причем из всей компании всегда достается ей, так как она самая яркая и заводила, - пожаловалась Глюкоза.

Певица призналась, что из одной школы Лиду выгнали за курение. Фото: Инстаграм.

Артистка уверена, что в российской системе образования слишком много запретов. Учителя не хотят понимать детей с непростым характером. Им не нужны яркие индивидуальности, поскольку педагоги считают таких подростков источником проблем.

- Я хочу объяснить своему ребенку, что это не страшно. То, что она поменяла школу — это вообще не проблема. Школа это не объясняет, - убеждена Глюкоза.

Артистка признает, что она мягкая и любящая мама, но это не значит, что в их семье нет запретов. Например, Вере и Лиде запрещено ругаться матом при родителях.

14-летняя Лида – очень современная девушка: она часто меняет цвет волос и носит эпатажные наряды. Фото: Инстаграм.

Сейчас артистка вместе с дочками отдыхает в США, в Калифорнии. Семейство катается по залитым солнцем улицам на дорогой машине, плещется в бассейне и обедает в дорогих ресторанах.

14-летняя Лида – очень современная девушка: она часто меняет цвет волос и носит эпатажные наряды. Наследница Глюкозы решила пойти по стопам знаменитой матери и стать певицей. Она выступает под псевдонимом Lidus. Наталья восхищается дочкой и говорит, что она очень талантлива. В свои годы Лида сочиняет музыку и тексты, прекрасно поет и абсолютно не боится выходить на сцену.

У самой Глюкозы тоже были проблемы в школе. Однажды она даже загремела в полицию за сбыт наркотиков. Будущая певица попала в скверную компанию и начала встречаться с парнем, продававшим наркотики. Однажды ее замели вместе с бойфрендом. Юная Наташа угодила в Бутырку.

- Жесткий путь наркотиков пришелся на мой пубертатный период — с 14 до 17 лет. У меня был парень, который работал барыгой, у него хранилось большое количество наркотиков. Его сдал друг, нас приняли, причем с видеокамерами, забрали в Бутырку, а мне 15 лет. На камеру тогда еще записали меня, где я говорю: «Я такая-то употребляю наркотики», - рассказала как-то Наталья Ионова. - Слава богу, что нигде не вылезло это видео, хотя на сегодняшний день, наверное, это было бы интересно посмотреть. И опер, главный, который нас принимал, позвонил родителям и отвез меня домой лично на своей машине.

По словам Ионовой, тогда ей стало по-настоящему страшно. Она поняла, что не хочет так жить. Единственный человек, который на тот момент всерьез занимался ее воспитанием, была бабушка. Только благодаря ей будущей певице удалось закончить школу.

- У нее не было выбора на тот момент. Родители мои были полном угаре, а меня было не с кем оставить, - рассказывала артистка.