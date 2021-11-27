Власти ЮАР недовольны решением нескольких стран прекратить авиасообщение со страной

Целую страну решили закрыть на карантин снаружи. Фото: Дарья АСЛАМОВА

Глава Минздрава ЮАР Джо Фаала подверг жесткой критике решение ряда стран мира прекратить авиасообщение с республикой в связи с распространением в ней нового варианта коронавируса, получившего название «омикрон».

По мнению министра, закрытие целой страны на карантин снаружи не только не имеет под собой оснований, но и противоречит действующим нормам международного права. Об этом сообщает CNBC.

– Мы считаем, что некоторые реакции не являются оправданными… Ввод ограничений на въезд полностью противоречит нормам и стандартам ВОЗ, – заявил Фаала, выступая в столице ЮАР, Претории.

Ранее стало известно, что ряд стран, среди которых Израиль, Россия, Великобритания, США и члены Евросоюза, приняли решение о приостановке авиасообщения с некоторыми государствами Африки, в том числе, с Южно-Африканской Республикой, чтобы предотвратить завоз с ее территории нового штамма коронавируса.

«Омикрон», по словам ученых, отличается большей трансмиссивностью, а существующие вакцины могут оказаться не столь эффективными для защиты от этого нового варианта.

Производители биопрепаратов уже заявили, что изучают информацию о новом штамме для возможного внесения корректив в применяемые на сегодняшний день препараты.

В ЮАР также припомнили реакцию тогда еще кандидата в президенты США Джо Байдена. Глава американских демократов, комментируя решение тогдашнего главы государства Дональда Трампа, запретившего авиасообщение со многими странами мира в самом начале пандемии COVID-19, заявил, что это решение является ксенофобским.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Новый штамм коронавируса B.1.1.529 из ЮАР: что известно об “ужасном” южноафриканском варианте

Не успев появиться, новый южноафриканский штамм коронавируса B.1.1.529 уже обвалил биржи и грозит мировым финансовым кризисом (подробно)