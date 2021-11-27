Без особых изысков: «Русские» американцы выбрали лучшие новогодние подарки

Стоимость презентов в списке начинается от 1000 рублей. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Американский портал для русскоязычных иммигрантов «Рубик», основываясь на анализе аналогичных блогов, СМИ и страниц в соцсетях, составил список новогодних подарков, которые практически каждый в США будет рад получить в канун зимних праздников.

На первом месте оказался слайм – довольно старая игрушка, получившая в последнее время новую популярность в качестве «антистресса» за счет активного пиара в блогах и TikTok. Обойдется такое разноцветное удовольствие всего в $14 (немногим более 1 тысячи рублей).

Устройством для приготовления лука в кляре за $19 (примерно 1400 рублей) можно порадовать любителей пива. В Америке такая закуска частенько подается именно к пенному напитку.

Можно приобрести и набор для спайкболла – набирающей популярность подвижной игры, представляющую собой некую смесь баскетбола и тенниса с использованием батута. Стоимость батута и мяча для игры – $69 (около 5150 рублей).

Напольное устройство для нагревания полотенец украсит жизнь тем, кому в жизни не хватает роскоши. По утверждению пользователей, нет ничего лучше, чем завернуться в теплое полотенце, выйдя из ванной или душа. Стоит такой агрегат $160 (почти 12 тысяч рублей).

Мини-огород позволяет выращивать свежую зелень в домашних условиях. Такая «забава» стала популярной во время карантина. И несмотря на то, что коронавирусные ограничения понемногу отступают, интерес к возможности вырастить что-то для стола своими руками остается по-прежнему высоким. Набор «почувствуй себя земледельцем, не выходя из дома» обойдется в $80 (без малого 6000 рублей).

Говорящая камера Furbo Dog: она позволяет не только следить за оставленным дома питомцем, но и общаться с ним. Стоимость подарка - $169 (примерно 12600 рублей).

Самый дешевый настольный камин стоит $40 (почти 3000 рублей), он привнесет сказку и уют в любое праздничное застолье.

Аппарат для приготовления пиццы – самый дорогой подарок в списке рекомендаций (цена - $350 (более 26000 рублей)), но зато он позволит приготовить настоящее итальянское лакомство в домашних условиях.

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