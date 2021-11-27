"Асимметричная" Рената Литвинова и кровавая Асмус - за что знаменитости подвергаются критике в соцсетях

Звезды выкладывают в Instagram снимки, которые вызывают недоумение публики. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Недавно актриса Юлия Пересильд, героиня космической киноэпопеи, призналась, что «ржала и плакала», когда читала несправедливые злые комментарии в Интернете: её обвиняли в колоссальных тратах на съемки фильма «Вызов». «Психанула, встала ночью, открыла Интернет и начала составлять список, кому отомстить, – написала Пересильд. - Господа, пытающиеся облить меня грязью, помните: Зависть и Злость незаметно разрушат вас изнутри».

Юля не единственная, кто подверглась критики сетевых хейтеров. Внимание интернет-троллей – это оборотная сторона популярности и успеха. Чаще всего тролли реагируют на неудачные фото знаменитостей, которые звезды сами же выкладывают в соцсети.

Например, Рената Литвинова разместила в Инстаграме свой ассиметричный фотопортрет. И назвала его - «контроль хаоса». Поклонники Ренаты и те, кто в теме, оценили артхаусный коллаж: прекрасное фото со смыслом. Но многие непосвященные обрушились на «странное фото». «Мощи». «Шо за гейша? О Господи!» «Чур меня!». С Ренаты как с гуся вода – она не реагирует на хейт.

Фото: Instagram

Чемпионка по количеству троллей и хейтеров на страницах своего Инстаграма, конечно, Анастасия Волочкова. Одно время Настя даже отключила комментарии к своим постам. Но потом ей самой же стало скучно. На днях Анастасия запилила фоточку, где она как обычно в шикарных интерьерах и с шикарным букетом в руках. Красуется. Что же ей пишут в комментариях? «Всё хорошо, но почему брови-то чёрные у блондинки?» и еще: «А где ваш любимый? Володя…Сереженька, Олег, Володя…»

Ещё одна частая «жертва» троллинга - актриса Кристина Асмус. Но ведь сама же провоцирует. Кристина разместила в своем мирокроблоге "кровавое фото". И собрала такие комментарии, что мама не горюй. Самый безобидный был про рекламу прокладок Always: «Откуда вы знаете, что они протекают?». Обсуждение шло в русле «месячных» и «когда оторвал заусенец». Кто бы спорил: фото без крови было бы лучше.

Фото: Instagram

Ирину Пегову интернет-тролли обвинили в… неделикатности. Актриса в своих постах пишет о разном. Например, что ей нравится идея, когда самолеты носят имена разных великих людей! Летит она, допусти, бортом имени писателя Ивана Гончарова и сообщает своим подписчиками факты из жизни Ивана Александровича. Или, например, публикует пост про секвойю красную - самое высокое дерево в мире. В том же просветительском ключе Пегова поделилась впечатлениями от посещения Новодевичьего кладбища: «Сходили на Новодевичье кладбище, навестили ВЕЛИКИХ…». И сфоткалась у могилы Владимира Маяковского, ну а как? Что после этого началось! «Вот прямо не место для фотосессий. Улыбка на лице и памятник на кладбище, ну совсем не совместимые вещи. Простите, разочаровали». «На кладбище не фоткаются», - писали ей в комментариях…

Фото: Instagram

Мудрая Пегова хейтерам не отвечает. Но не у всех хватает терпения промолчать. Анна Михалкова сперва разместила свою фотографию в купальнике. Народ тут же откликнулся: «Совсем другой человек! Вам не идет. Зачем вы худеете?!». Анна не выдержала и высказалась: «Я с изумлением почитала комментарии под вчерашней фотографией! Удивительное отсутствие каких-то границ. Каждый считает нужным вставить свои три копейки: вам так не идёт, вы стали такой как все, не худейте, вы постарели, и мое любимое про «потерю изюминки». Впуская виртуально людей в свою жизнь с удивлением обнаруживаешь, что они проходят не снимая грязной обуви, ложатся не снимая пальто в твою постель и руками начинают есть из твоей тарелки. Я допускаю, что мой дом, моя жизнь и я сама могу не соответствовать вашему представлению! Но совершенно не обязательно мне об этом сообщать».

Фото: Instagram

И все же селебы намеренно подогревают троллей. Актриса Ксения Лаврова-Глинка разместила фотографию в стиле «только что из бани». Без макияжа, без фотошопа, с выраженными носогубными складками на лице, как будто бы призывая: хейтеры, трепещите, по вашу душу фоточка подъехала.