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Звезды27 ноября 2021 21:45

«Горжусь этим»: Ольга Бузова рассказала, как потеряла девственность

Певица решила ничего не скрывать
Ирина СУХАНОВА
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Ольга Бузова рассказала, во сколько лет потеряла невинность.

Ольга Бузова рассказала, во сколько лет потеряла невинность.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Ольга Бузова рассказала о своем первом сексуальном опыте. По словам поющей телеведущей, она потеряла невинность в 17 лет, когда училась в университете. Тогда Ольга в первый раз влюбилась по-настоящему.

- Уже в универе, в 17 лет. Я этим горжусь, я вообще горжусь тем, что у меня все отношения с мужчинами были долгими и серьезными. Никто не может сказать, что он походя как-то со мной что-то там имел, - рассказала Бузова в интервью писателю Александру Цыпкину.

Еще Ольга гордится тем, что никогда не разменивалась на мелочи вроде секса в туалете под наркотиками. Певица заверила, что за всю свою жизнь ни разу не попробовала ни одного запрещенного вещества. А еще у нее ни разу не было интима за деньги – вопреки расхожему мнению, что в «Дом-2» она попала через постель. Телеведущая настаивает на том, что это был честный кастинг, и в проект ее взяли совсем за другие таланты.

- Мне никто никогда не предлагал секс за деньги! Обидно даже, что со мной не так? – посетовала Оля.

Бузова пошутила, что могла бы гордо отказаться от предложенного интима за деньги, но такой возможности ей никто никогда не предоставил. А вот что ей хорошо известно, так это как выживать после развода без денег, да еще и с разбитым сердцем. Ольга вспомнила в интервью, как ее бывший муж Дмитрий Тарасов выставил ее из дома без денег и отобрал подаренный ранее автомобиль. Телеведущая уходила от спортсмена с одними личными вещами. Ей предстояло решить, как и где жить дальше. Пришлось срочно искать новое жилье.

- Я же была тогда в браке. Не думала, что, находясь в браке, нужно откладывать и прятать. Почему для меня была такая травма? Это потом я повзрослела и поняла, проанализировала. Была сильная работа над собой. То есть я была уверена, что никогда не окажусь на улице без денег, - призналась Бузова.

Певица вспомнила, как болезненно пережила развод с Дмитрием Тарасовым.

Певица вспомнила, как болезненно пережила развод с Дмитрием Тарасовым.

Фото: Евгения ГУСЕВА

После развода Ольга неожиданно для всех запела. Она начала активно раскручиваться в сфере шоу-бизнеса и преуспела. Примерно через год Ольга, наконец, стала хорошо зарабатывать. Первым делом она купила маме новую квартиру.

- Сначала квартиру маме. Мама работает на Петроградке в Питере и всегда хотела там жить - я ей сюрпризом купила большую, шикарную квартиру. Накопила 13 миллионов, и очень этим горжусь, - цитирует Бузову «Marie Сlaire».

Мама известной исполнительницы работает врачом-стоматологом в одной из обычных районных поликлиник Петербурга. Из любимой профессии Ирина Бузова не ушла даже после того, как ее дочка прославилась и начала зарабатывать большие деньги. По словам Ольги, она взяла на себя заботу о родителях и ежемесячно перечисляет им денежную помощь.

Шоу-бизнесИнтересноеОльга Бузова: досье KP.RU