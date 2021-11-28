Любляна стала первой европейской столицей, центр которой закрыт для автотранспорта

Cамым сложным было вывести за черту пешеходной зоны Любляны все коммуникационные сети. Фото: EAST NEWS

Пятнадцать лет назад в столице Словении, Любляне было всего три пешеходных улицы. Сейчас их более 30.

- В 2006 году мы всерьез задумались о том, как обновить центр города и перестроить всю его инфраструктуру, - рассказывает мэр Любляны Зоран Янкович. – Мы решили создать «город в городе» и отдать приоритет развитию следующих направлений – движению, торговлю и озеленению.

И у словенцев все получилось. Сейчас на месте, где когда-то пролегали трамвайные рельсы и выделенные полосы для автобуса и такси, местные жители и туристы по утрам нежатся на солнышке, неспешно завтракают на террасах кафе. Взрослые и дети катаются на велосипедах по Тройному каменному мосту, а влюбленные - на электросамокатах по набережным реки Любляница.

Сейчас общая площадь центра Любляны, закрытого для движения автотранспорта, составляет 13 гектаров. По словам чиновников, самым сложным было вывести за черту пешеходной зоны все коммуникационные сети. Для автовладельцев отремонтировали имевшиеся подземные парковки, построили новые. В центре также обновили фасады всех зданий, отреставрировали памятники культуры.

- Мы предложили жителям центра города компромисс, предусматривавший гарантированную возможность парковки принадлежащих им авто максимум в 300 м от их домов по цене 1 евро в день. – цитирует Янковича Le Point. – Большинство горожан поддержало эту идею.

В пешеходных зонах движение транспортных средств разрешено с 6 до 10 часов утра. Перевозки пассажиров в дневное время суток и по вечерам по центру города осуществляет только один вид моторизованного транспорта - небольшой зеленый экоэлектробус, который особенно удобен для пожилых и людей с ограниченными возможностями.

- Стать пешеходом – это еще и хорошая возможность проявить заботу о своем здоровье, - рассуждает мэр Любляны. – В то время как скорость ожирения европейцев только растет из-за того, что в пандемию люди стали меньше двигаться, работать удаленно и заказывать еду на дом, прогулки по центру города стали хорошим решением для того, чтобы позаботиться о своем здоровье.

Уже успевшие оценить новые достоинства Любляны туристы говорят, что словенская столица стала похожа на город будущего, в котором автомобилисты уступили место пешеходам.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Евросоюз запретил российской авиакомпании «Скол» полеты над Европой

Впервые российский авиаперевозчик оказался в «черном списке» ЕС (подробности)