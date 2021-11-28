С 1 декабря вырастут пенсии у трех категорий пенсионеров: кому положена прибавка

Индексация полагается не всем пенсионерам. Фото: Алексей ФОКИН

В первый месяц зимы в России вырастут пенсии. Правда, не у всех: с 1 декабря прибавку получат три категории россиян.

1. Пенсионеры, уволившиеся в августе

Как известно, работающим пенсионерам индексация не полагается. Поэтому их пенсии ниже, чем у неработающих. Однако если работающий пенсионер увольняется, то ему полагается и индексация, и более высокие выплаты от ПФР. Правда, не сразу.

Процедура такова: ПФР получает информацию о том, что пенсионер перешел в «разряд» неработающих, через два месяца после его увольнения. Еще месяц у ведомства уходит на то, чтобы утвердить все документы и назначить ему пенсию в новом размере. Таким образом, уволившиеся в августе пенсионеры начинают получать более высокую пенсию с первого месяца зимы. Кроме того, в декабре они получат доплату за три месяца, прошедших с момента увольнения. Никаких заявлений писать не нужно: все выплаты и перерасчеты Пенсионный фонд делает по информации, полученной с последнего места работы пенсионера.

2. Россияне, которым в ноябре исполнилось 80 лет

В нынешнем году размер фиксированной выплаты к страховой пенсии составляет 6044 рубля 48 копеек. Когда пенсионеру исполняется 80 лет, эта выплата для него удваивается до 12088 рублей 96 копеек. Проще говоря, все россияне, когда им исполняется 80 лет, получают к пенсии дополнительные 6044,48 рублей за почтенный возраст. А выплачивается эта сумма со следующего месяца после дня рождения. Получается, россияне, которым в ноябре исполнилось 80, получат прибавку с декабря.

Никаких заявлений на доплату подавать не надо. Пенсионный фонд и сам знает, кто и когда отмечает юбилей, и назначает доплату автоматически.

Важно: эта прибавка полагается лишь тем, кто получает страховую пенсию по старости. Россияне, которые получают социальную пенсию, рассчитывать на доплату не могут.

3. Пожилые люди, подававшие заявление на перерасчет

По закону, если пенсионер подает заявление на перерасчет и ПФР его удовлетворяет, то прибавка ему положена со следующего месяца. Таким образом, если заявление подавалось в ноябре, то с декабря пенсия вырастет.

Вот несколько случаев, когда перерасчет пенсии делается по заявлению:

- Изменилось число нетрудоспособных членов семьи на иждивении пенсионера.

- Пенсионер предоставил сведения о дополнительном стаже за период до 1 января 2002 года.

- Пенсионер получил необходимый стаж работы в сельской местности либо в районах Крайнего Севера.

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