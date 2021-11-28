Мексиканские альпинисты поднялись на высочайший вулкан страны, чтобы спасти собаку

Дворняга Канело оказалась на горе из-за своей доверчивости и неосмотрительности людей. Фото: стоп-кадр видео

Необычная спасательная операция прошла в Мексике. Там группа из 30 опытных альпинистов отправилась в поход на вулкан Орисаба — самую высокую огненную гору страны. И все это чтобы спустить оттуда пса по кличке Канело, который больше месяца провел на вершине, сообщает DailyMail.

Дворняга Канело оказалась на холодной горе из-за своей доверчивости и неосмотрительности людей. В октябре он повстречал туристов, которые начинали восхождение на Орисабу — вулкан давно и крепко спит, так что дело это безопасное. Высота вершины больше 5,5 км, так что туда ходят только с профессиональными альпинистами, хотя есть и промежуточные лагеря, так что можно удовольствоваться остановкой там. Как бы то ни было, очередная группа туристов стала подкармливать Канело. Бродячей собаке много не надо — еда, почесать за ухом, и вот она уже ваш лучший друг. Так в группе альпинистов стала на одного участника восхождения больше.

Отряд без проблем добрался до своей цели и начал спуск. И в какой-то момент кто-то из туристов заметил, что собаки рядом с ними нет. Видимо, Канело отстал от своих новых друзей. Инструктор запретил возвращаться и искать пса: погода становилась все хуже, и оставаться в горах могло быть небезопасно.

Вернувшись домой, один из участников похода рассказал о Канело в соцсетях. Пост быстро разошелся, и вот уже другие туристы, отправляясь на Орисабу, специально высматривали несчастного заблудившегося пса. Кто-то потом рассказывал, что видел дворнягу, но приманить и заставить того спуститься не получалось.

В качестве спасителя «рядового Канело» решил выступить довольно известный в Мексике альпинист Лайо Агилар. Он собрал отряд из 30 человек, который отправился на вулкан, чтобы вернуть пса. Поиски дали результат, причем очень вовремя: Канело был уже почти без сил, так что не мог сопротивляться и показывать характер.

- Я кормил и гладил его и чувствовал, как он отзывается, - вспоминает Агилар.

Канело был слишком слаб, чтобы спуститься самостоятельно, поэтому его погрузили в рюкзак и несли по очереди.

Как ни странно, ничего страшного за месяц на холодной вершине с псом не случилось — не считая того, что он похудел. Сначала Агилар хотел оставить его у себя, но потом решил, что третья собака в небольшом доме — уже перебор. Так что теперь за восстановлением Канело присматривают ветеринары, которые параллельно ищут ему новый дом. Судя по тому, что история его спасения прогремела на всю страну, недостатка в желающих приютить его не будет.