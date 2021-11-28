Зудина показала умилительное фото Павла Табакова с внебрачной дочкой

Павел Табаков с мамой Мариной Зудиной. Фото: Борис КУДРЯВОВ

В последнее воскресенье ноября в России отмечается День матери. В семейный праздник Марина Зудина поделилась в Инстаграме умилительным снимком своего сына Павла Табакова и внучки Мии. На фото Павел держит дочь на руках, глядя на нее с большой нежностью, а годовалая кроха отвечает ему внимательным взглядом.

- Самое большое счастье для меня - видеть, с какой нежностью любимые тобой относятся друг к другу. И материнство неразрывно связано с мужчинами, поэтому единственное и основное пожелание в День Матери - не бойтесь влюбляться и любить, потому что дети, рожденные в любви, - это ни с чем не сравнимое счастье! – подписала снимок 56-летняя актриса.

Марина Зудина поделилась в Инстагарме умилительным снимком своего сына Павла Табакова и внучки Мии. Фото: Инстаграм.

Вдова Олега Табакова показала и другие фотографии из семейного архива. Редкие кадры запечатлели покойного Олега Павловича с сыном и с дочкой Машей. В комментариях поклонники поздравили Марину Зудину с Днем матери и пожелали счастья и здоровья ее семье.

Павел Табаков стал отцом в августе 2020 года. Первенца – дочку Мию - ему родила 26-летняя актриса Софья Синицына. Почти год Павел скрывал эту информацию от поклонников. Видимо, потому что на матери своего ребенка 26-летний актер так и не женился. Новость о появлении Мии на свет стала сюрпризом даже для ее бабушки Марины Зудиной. О том, что у Павла есть ребенок, актриса узнала далеко не сразу.

- Для меня ее рождение было полной неожиданностью. Я узнала об этом уже после ее рождения, - рассказывала Зудина.

Павел и Софья сошлись на съемках драмы «Как я стал...» в 2017 году. После этого их часто видели вдвоем. В 2019 году Павел и Софья вместе отдыхали в Майами. О том, что она ждет ребенка от наследника известной фамилии, Синицына публично не сообщала. С самого рождения Мии актриса публиковала снимки девочки в Инстаграме, однако никогда не упоминала, кто ее отец.

По словам знакомых, Павел снял для Софьи и дочки квартиру в центре Москвы и помогает им финансово. С Мией Табаков старается видеться регулярно и по мере возможности принимает участие в ее воспитании. У девочки есть няня, которая присматривает за малышкой, пока ее мама отлучается по своим делам.

- Ради дочки они и сегодня продолжают встречаться. Павел деньги Софье дает, все, что нужно ребенку, оплачивает. То есть не отмахнулся от ребенка, а ведет себя ответственно. Жениться пока не готов. А Софья, похоже, надеется, что он нагуляется, остепенится и созреет для полноценной семьи, - рассказывал знакомый семьи «Комсомольской правде».

Вдова Олега Табакова поделилась и другими фотографиями из семейного архива. Фото: Инстаграм.

Сам Павел признавался, что испытывает к маме Мии дружеские чувства, но они не живут под одной крышей.

- Конечно, я готов, что что-то обо мне станет известно, но что говорить, если эта ситуация очень сложная для всех - мы дружим, но не живем вместе, - сообщил актер.