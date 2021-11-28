Радиоактивную воду с аварийной японской АЭС сольют в океан

Аварию на АЭС «Фукусима-1» вызвало самое сильное землетрясения в истории Японии. Фото: REUTERS

Компания ТЕРСО, оператор японской атомной электростанции «Фукусима-1», начала подготовку к сбросу в Тихий океан сотен тысяч тонн воды, попавшей на АЭС в марте 2011 года в результате удара цунами, что привело к взрыву ядерного реактора. Сейчас вся эта жидкость, насыщенная радиоактивными элементами (в частности, очень опасным тритием), откачена и находится в специальных резервуарах на территории станции.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида, посетивший АЭС, заявил, что сброс воды является неотложной задачей. Специалисты собираются проложить по дну трубы длиной в километр, по которым отходы планируется слить в морскую пучину. Первое тестовое бурение начнется уже в среду, 1 декабря.

Власти заверяют, что перед сбросом вода пройдет дополнительную очистку и радиационный фон в океане не изменится. Компания-оператор обещает проводить во время откачки мониторинг концентрации радиоактивных элементов на расстоянии в 2 и 20 км от берега. Однако японская общественность и особенно представители рыболовной отрасли бьют тревогу. Всеяпонская федерация ассоциаций рыбацких кооперативов опасается, что потребители станут отказываться от любых морепродуктов, выловленных в этой зоне. Тем более, что недавно выяснилось: у 24 из 25 фильтров, которые должны предотвращать утечку радиации, обнаружены повреждения.

Решение избавиться от «нечистой» воды вызвало озабоченность и у соседних стран: России, Китая, Южной Кореи и КНДР. Как заявила ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, «в Москве рассчитывают, что правительство Японии проявит должную степень транспарентности и будет информировать заинтересованные государства о своих действиях, которые могут представлять радиационную угрозу».