«Я тебя презираю!»: Киркоров резко ответил на хамство Дробыша

Певец Филипп Киркоров Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Продюсер и композитор Виктор Дробыш в эфире «Муз-ТВ» захейтил коллег по сцене. Причём, затронул даже короля эстрады Филиппа Киркорова, призвав артиста «уйти со сцены в цирк», а также поработать у него охранником.

«Филиппу Киркорову надо переходить в цирк куда-нибудь», — сказал Дробыш в интервью каналу.

«Он, кстати, большой, здоровый парень, я бы предложил ему работать своим охранником. Он может охранником или убирать квартиру. Если он не против — я бы ему хорошо платил», — сказал про Киркорова Дробыш.

«Надо отдать должное, так или иначе, он как-то трусами за корягу зацепился и уже лет 40 или 50 он на эстраде. Именно на эстраде. И никуда не уходит», — заявил продюсер.

Филипп Киркоров, увидев интервью Дробыша в соцсетях, хлёстко ответил на его хамство:

«Виктор Дробыш. Я даже не представляю, как ты мог произнести эти слова, даже ненавидя меня… Все в этой жизни имеет предел и меру ,поэтому я хочу, чтобы ты знал-забудь мое имя (даже за давностью лет я не буду с тобой здороваться, ты просто умер, для меня не существует такого человека), это был большой миг маленького человека…Я тебя презираю!»— написал Филипп Киркоров.

К слову, помимо Киркорова, Дробыш обозвал предателем и Дмитрия Колдуна, и обматерил Прохора Шаляпина.

Певец тоже ответил своему бывшему продюсеру.

- В вашем возрасте, Виктор Дробыш, уже пора сменить тактику пиара, - написал Дробышу Шаляпин.- На оскорблениях и бреде о других людях вы далеко не уедете, растеряете все уважение к себе. Мне почему-то стыдно за вас,-подчеркнул в своём обращении к продюсеру Прохор Шаляпин.