Эксперты развеяли мифы о последствиях введения расширенной ответственности производителей

Фото: Медиабанк РЭО

Эксперты отрасли по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) назвали сообщения о повышении стоимости товаров из-за экологического сбора мифом. В Российском экологическом операторе (РЭО) уверены, что бизнес-ассоциации лукавят, когда говорят о росте цен на товары после внедрения Концепции расширенной ответственности производителей (РОП). Если стоимость и увеличится, то в пределах 1,5%, о чем неоднократно говорилось ранее.

4 КОПЕЙКИ ЗА БАНКУ ПИВА

24 ноября в РСПП прошло заседание, на котором представители бизнес-ассоциаций выступили против экологического сбора, который обязаны уплачивать производители и импортеры товаров. По их словам, это вызовет увеличение стоимости продуктов и напитков в диапазоне от 1,8% до 25%. Вероятность такого роста цен отвергли в Российском экологическом операторе.

«Когда бизнес-ассоциации говорят о повышении стоимости товаров якобы из-за утилизации, то они, конечно же, лукавят, чтобы не платить экосбор. Ведь добросовестные компании закладывают в себестоимость товаров расходы на утилизацию. Кроме того, надо понимать, что высокая стоимость утилизации — это миф. Например, чтобы утилизировать одну пивную бутылку, нужно 88 копеек, двухлитровую пластиковую бутылку — 14 копеек, банку пива — 4 копейки. Даже если товары вырастут в цене, то не больше, чем на 1,5%, никак не на 25%. Поэтому подобные заявления на бизнес-ассоциаций вызывают недоумение. Хуже всего, что ими они затягивают процесс внедрения РОП и не способствуют увеличению суммы экосбора», — сказали в РЭО.

С 2015 года расходы на утилизацию должны учитываться в себестоимости продукции, так делают добросовестные производители в рамках системы РОП, которая пока работает на доверительной основе. Однако, как указали в РЭО, есть те, кто занимается подделкой актов об утилизации, вследствие чего отходы отправляются на полигоны вместо переработки.

В РЭО указали на экономическую выгоду для населения после внедрения Концепции РОП. Часть средств экологического сбора можно было бы направить на снижение платежей за вывоз мусора для граждан, выбрасывающих раздельно отходы (баки для вторсырья должны вывозиться бесплатно). Производители могли бы получать льготы за выбор в пользу более экологичной упаковки, в чьем составе используются вторичные материальные ресурсы. И это также могло бы сказаться на конечной стоимости.

Ставки по утилизации, которые сейчас установлены для производителей, по сути взяты с потолка, отметили в РЭО, и затраты компаний-утилизаторов они не покрывают. Но в предлагаемой Концепции РОП, которую утвердило правительство в декабре 2020 года, ставки экосбора будут увеличены в зависимости от экологичности упаковки. Норматив по утилизации упаковки будет составлять 100%, для товаров он будет расти ежегодно на 10%, пока не достигнет 100%.

ПЕРЕХОД К ЦИКЛИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИКЕ

Председатель Российского экологического общества Рашид Исмаилов тоже не согласился с утверждением о том, что на продукцию вырастут цены. Он назвал плату по экосбору соразмерным наносимому ущербу производителями. Кроме того, повышающие коэффициенты должны повысить ответственность компаний и стимулировать их к отказу от трудноперерабатываемых материалов.

Обсуждения о росте цен идут не первый год, и если он в действительности произойдет, то будет настолько несущественным, что больше не будет смысла поднимать этот вопрос. Так считает общественный бизнес-омбудсмен по экологии и природопользованию Аппарата уполномоченного при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Ильдар Неверов. Он также допустил, что рост цен может коснуться лишь определенного товара. Увеличение стоимости на продукцию не превысит 1,5%, добавил он. При этом расчеты экосбора уже согласованы со всеми министерствами, курирующими РОП, и бизнес-ассоциациями. Переносить дальше внедрение Концепции нельзя, это может стать большим ударом для реформы, отметил Неверов.

Утилизаторы ждут скорейшего внедрения новых правил расширенной ответственности производителей, и это подтверждают в ассоциации «Лига переработчиков макулатуры». Там указали, что в течение пяти лет РОП как экономический инструмент имел минимальное влияние, по переработке показатели по сути оставались неизменными. В связи с чем требуется разработка подзаконных актов для выстраивания оптимальной экономической модели для российской отрасли по обращению с ТКО. Чтобы она стимулировала к вовлечению отходов в хозяйственный оборот. Таким образом новая концепция РОП сыграет ключевую роль в достижении национальной цели — снижение захоронения ТКО на полигонах в два раза.

В Ассоциации переработчиков вторичных ресурсов говорят о том, что РОП нужно как можно скорее начать применять, чтобы производители и импортеры товаров и упаковки стали платить за утилизацию. Кроме того, важно кардинально снизить объемы поступающих на полигоны отходов, внедрить раздельный сбор и переходить к циклической экономике.