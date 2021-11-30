Почему не хватает денег на пенсии и медицину?

Расширение теневого рынка экономики – важная причина того, что Пенсионный фонд и фонды обязательного медицинского и социального страхования недополучают от 2 до 4,5 триллионов рублей в год. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Считается, что в теневом секторе экономики Российской Федерации работают 30 миллионов граждан, с которых местные бюджеты ежегодно недополучают 1 1,9 триллиона НДФЛ, а Пенсионный фонд, фонды обязательного медицинского и социального страхования - 2 4,5 триллиона рублей. НДС и другие налоги, не уплачиваемые теневым сектором, - это суммы с 10 13 нулями. Почему такое возможно? Вот один из примеров.

ЗАРПЛАТА В КОНВЕРТАХ

В 2020 году «Комсомолка» писала, что АО «РежХлеб» обратилось в налоговую и прокуратуру Свердловской области с заявлениями* о том, что их прямой конкурент ООО «Хлебокомбинат № 7» уклоняется от уплаты налогов, за счет чего может делать более выгодное предложение торговле. В подтверждение были представлены видеозаписи подсчета сотрудников и автотранспорта доставки. Руководители нескольких хлебокомбинатов, а также председатель Союза предприятий мукомольной и хлебопекарной промышленности Свердловской области подтвердили, что теневой сектор беспрепятственно разрастается. На обоснованность претензий указывало и заявление в налоговые органы одного из сотрудников ООО «Хлебокомбинат № 7»*, в котором говорится, что осенью 2020 года зарплату в конвертах получили примерно 200 сотрудников, из которых лишь 69 оформлены официально.

На сайте ООО «Хлебозавод № 7» в фильме от 20.04.2020 г., показывающем полностью ручное производство (https://www.youtube.com/watch?v=w40mKqIahXc), насчитывается 43 человека. Наверняка это не все, кто попал в кадр, ведь организация производит не только хлеб Селянский и батон, о производстве которых фильм, а еще 40 видов хлебобулочных и кондитерских изделий. Причем это, наверное, только одна смена, которых наверняка несколько, скорее четыре?

ЧУДО ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА

Директором компании является Дмитрий Толстогузов, а учредителем ООО «Хлебозавод № 7» - Лилия Горевая, чей сын - депутат Березовской городской думы Алексей Горевой в 2018 году в интервью газете «Золотая Горка» утверждал, что в его с партнером (Д. Ю. Толстогузов) хлебном бизнесе в штате около 200 человек. С момента интервью бизнес расширился и продукция ООО «Хлебозавод № 7» появилась во всех сетях Екатеринбурга. Но, по открытым данным, в 2020 году лишь 69 сотрудников ООО «Хлебозавод № 7» официально получали зарплату (https://www.rusprofile.ru/id/6961779). Сейчас Алексей Горевой - председатель Думы Березовского городского округа.

Лилия Горевая также является учредителем компании ООО «Березовская хлебная артель», г. Березовский, территория п. БЗСК, дом 53. Предыдущие организации с такими же названиями и адресом ликвидированы. По этому же адресу зарегистрировано ООО «Русский хлеб», а еще одно ООО «Русский Хлеб», только с другим ИНН и учредителем Дмитрием Толстогузовым, зарегистрировано по адресу: Березовский, территория Северная промзона, здание 7, строение 1, там же, где и фактически ООО «Хлебозавод № 7». С момента интервью в 2018 году выручка ООО «Хлебозавод № 7» выросла с 60 до 248 миллионов, а штат сотрудников - всего 69 человек - в отрасли называют чудом производительности труда даже для роботизированного производства.

ПРОВЕРКА ПРОКУРАТУРЫ И НАЛОГОВОЙ

Проверки налоговых органов и прокуратуры в 2020 году, судя по всему, не дали никаких результатов, потому что в 2021 году еще двое сотрудников ООО «Хлебозавод № 7» подали в прокуратуру и налоговую службу заявления* о том, что большинство сотрудников работают без оформления и зарплаты выдаются в конвертах, а также работают мигранты без бумаг. Также возникает вопрос, почему проверяющих не заинтересовало, если все расчеты поставщиков ведутся безналично, где тогда берутся наличные для расчета в конвертах? Будут ли в этот раз результаты от проверок, мы сможем узнать уже в ближайшее время.

А пока за последние три года только в Свердловской области закрылись Новоуральский, КаменскУральский, Первоуральский и Сысертский хлебокомбинаты. Работу и белую зарплату, с которой выплачивались все налоги и отчисления в фонды социального и медицинского страхования, а также в Пенсионный фонд, потеряли 730 человек.

Редакция будет следить за развитием ситуации.