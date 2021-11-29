Умер Константин Романенко, мультипликатор, работавший над мультфильмом о коте Леопольде

В возрасте 72 лет умер советский мультипликатор Константин Романенко

Сегодня, 29 ноября, стало известно о смерти советского мультипликатора Константина Романенко, работавшего над созданием всеми любимых мультфильмов о приключениях кота Леопольда. Мужчина скончался на своей даче еще 18 ноября, однако известно об этом стало только сейчас. 72-летний Константин Евгеньевич отдыхал вместе со своим взрослым сыном за городом, на даче в деревне Труфановка. Родственники занимались делами по хозяйству, когда Константин почувствовал себя плохо. Мужчина упал и потерял сознание. На место сразу же вызвали врачей скорой помощи, однако медики уже ничем не смогли помочь Константину Евгеньевичу. Он скончался от разрыва аневризмы в мозгу.

KP.ru связалась с супругой известного мультипликатора Ксенией Юрьевной. Женщина рассказала о том, что ее супруг очень любил свою работу и даже в последние годы жизни продолжал творить. Последняя работа Константина была в соавторстве с женой: они работали над оформлением детских книжек со сказками из старых мультфильмов. Супруга художника поделилась и тем, как Константин Евгеньевич создавал мультипликацию для кота Леопольда. Мужчина буквально подарил свои движения самому дружелюбному коту Советского союза.

«Костя всей душой уходил в работу, очень любил то, чем занимается. Художники рисуют яркие картины, персонажей, а мультипликаторы вдыхают в них жизнь, заставляют статичную картинку двигаться. Помните сцену из «День рождения кота Леопольда», где кот идет с тортом в руках и пританцовывает? Я помню как Костя ее создавал. Он ходил у нас дома по коридору, напевал и пританцовывал, чтобы понять как идут движения тела, а потом бежал за стол и перерисовывал их с себя. Костя подарил свои движения знаменитому коту», - поделилась воспоминаниями о муже Ксения Юрьевна, супруга Константина Романенко.

Константин Романенко работал над созданием таких мультфильмов как «День рождения кота Леопольда», «Клад кота Леопольда», «Телевизор кота Леопольда», а также «Северная сказка», «Филипок», «Великолепный Гоша», «Раз ковбой, два ковбой», «Бюро находок» и другими.