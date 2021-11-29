"Я думала, что он её просто как всегда побьёт, а он её убил": Соседка рассказала, как муж до смерти забил жену телевизором

Сейчас на убийцу завели уголовное дело, проводятся следственные действия.

Несколько дней назад к одному из домов на улице Гражданской в подмосковном Солнечногорске подъехала машина скорой помощи. Медики быстро поднялись в квартиру на 4 этаже, а уже через несколько минут на носилках вынесли 35-летнюю Олесю (имя изменено) с множественными ранениями. Её нужно было срочно доставить в больницу, в любой момент женщина могла умереть.

Врачи очень спешили и делали всё возможное, но травмы были слишком серьёзные, а кровопотеря большой. Олеся скончалась как только её доставили в больницу. Вскоре к дому, откуда её госпитализировали, приехал наряд полиции и стал разбираться, что произошло. У подъезда их встретила соседка погибшей Елена (имя изменено), она рассказала о событиях того страшного вечера.

Незадолго до этих событий Елена с отцом пришли к Олесе в гости, хозяйка накрыла стол. Соседка заметила, что женщина расстроена. Она сильно нервничала и пожаловалась Елене, что несколько минут назад разговаривала со своим мужем Иваном по телефону. Беседа оказалась очень напряженной, по её словам, супруг хотел повесить на неё выплату совместного кредита на крупную сумму. Но Олеся брать на себя обязательства отказалась. Тогда муж пригрозил, что скоро придёт домой, и Олесе не поздоровится. В выражениях он не стеснялся. Но обе женщины решили, что это пустые угрозы. Иван и раньше мог позволить себе подобные высказывания и даже рукоприкладство. Но Олеся всегда прощала супругу жестокость.

— Когда он появился на пороге, стало сразу понятно, что он не адекватен. Он сильно кричал, угрожал Олесе и пытался выгнать меня из квартиры. В какой-то момент он вышел в другую комнату и стал искать что-то острое. Я очень испугалась, но сначала отказывалась уходить. Олеся просила меня не оставлять её с ним, а мой отец сидел в сторонке и старался угомонить Ивана словами. Но ничего не действовало. Видимо, он не воспринимал его всерьёз, поскольку мой папа — инвалид. У него нет ноги, он ходит на протезе с палочкой, — объясняет женщина.

Ситуация накалялась, а угомонить разъярённого мужчину никак не удавалось.

— В очередной раз он зашёл на кухню и сказал: "Если ты сейчас не уйдёшь, будет больше трупов". Я испугалась и ушла. Я думала, что он её просто как всегда изобьёт. Мой папа остался с ними. Через стену своей квартиры я слышала, как гремят и падают предметы, удары, крики. А потом в квартире наступила тишина, — вспоминает соседка.

Елена выглянула в окно и увидела, как Иван выходит из подъезда и вытирает руки белой тряпкой. Она сразу поняла, что произошло что-то страшное, и побежала в соседнюю квартиру.

— Олеся лежала на полу вся в крови. Она ещё дышала и пыталась открыть глаза. У неё в спине торчал нож, а голова была очень сильно разбита. Я просила её держаться, говорила, что сейчас вызову врачей, и ей помогут. Она боролась за жизнь до последнего. Я вызвала скорую, её тут же забрали. А я стала помогать папе, ему тоже сильно досталось, — говорит Елена.

Женщина привела в чувства своего отца, у него была разбита голова. Елена стала спрашивать его, что произошло.

— Он сказал, что пытался заступиться за Олесю, но Иван набросился на него и стал бить его же тростью по голове так, что сломал её, а мой отец потерял сознание. Последнее, что он помнил, как муж бросил Олесе на голову телевизор, потом магнитофон, а после схватил в руки нож, — говорит соседка в ужасе.

Позже медики при осмотре обнаружат у пострадавшей женщины порядка пяти ножевых ранений и открытую черепно-мозговую травму. Даже врачи, повидавшие многое, были в шоке от жестокости по отношению к этой молодой женщине. Шансов выжить с такими повреждениями у неё практически не было. Это понимал и Иван, мужчина не стал скрываться от полиции. Выйдя из подъезда, он отправился в ближайший отдел, где во всём сознался. Его сразу арестовали.

— Был задержан 34-летний гражданин, который в ходе ссоры нанёс 35-летней жене рубленное ранение головы, множественные колото-резанные ранения брюшной полости и спины, от которых пострадавшая скончалась в Солнечногорской ЦРБ, — сообщил источник kp.ru.

Во время опроса свидетелей соседи рассказали, что ссоры в этой квартире давно стали привычными. И чтобы их не слышать, они на ночь надевали беруши. Иван часто бил Олесю, но женщина всё прощала мужу и никогда не вызывала полицию. Иногда она показывала свои синяки подругам и жаловалась на супруга, но расставаться с ним не хотела.

— Я говорила ей: "Ты зачем с ним живёшь? Он когда-нибудь тебя убьёт!". А она отвечала, что любит его. А я с ужасом смотрела, как он над ней издевается. Мог поднести ей к шее зажженную зажигалку и смотреть на реакцию, у него самого в этот момент в глазах какое-то страшное удовольствие от её боли отражалось, — вспоминает Елена.

Сейчас на убийцу завели уголовное дело, проводятся следственные действия.

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