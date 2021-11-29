Генералам разрешили послужить еще: Какие законы подписал Путин

Президент России Владимир Путин. Фото: REUTERS

Новая рабочая неделя запомнится целой серией законов, подписанных президентом. Многие из них ждали много лет. Рассказываем о главных изменениях:

СРОКИ СЛУЖБЫ

Продлен предельный срок службы высших офицеров. Если раньше генералы и маршалы должны были уходить в отставку после 65 лет, то теперь Владимир Путин разрешил им служить дольше.

Решение по маршалам, генералам армии и адмиралам флота президент будет принимать самостоятельно. Максимальный срок службы для генерал-полковников и адмиралов поднят с 65 до 70 лет. Для остальных военных предельная планка: 65 лет.

КОРТИКИ

Отставным морякам, которым разрешено носить форму, теперь позволят сохранить и свой кортик. Раньше холодное оружие положено было сдавать. Военные против этого возражали, но ничего сделать не могли. Теперь обижаться больше не на что.

Плакат, поднимающий вопрос о кортиках у участника Большой пресс-конференции Владимира Путина. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В законе отмечено, что у человека не должно быть заболеваний, при которых «противопоказано владение оружием». Потомки смогут и унаследовать кортик, правда для этого кому-то придется получить разрешение на приобретение оружия.

Закон вступит в силу в конце ноября 2022 года.

НАЛОГИ МНОГОДЕТНЫМ

Президент разрешил семьям с двумя и более детьми не платить подоходный налог с продажи квартиры, если дальше люди хотят взять жилье побольше. Этот закон нужен родителям, купившим квартиру и не рассчитавшим скорость пополнения семьи. Брали недвижимость, когда был один ребенок, а потом появился второй, третий…

Сейчас по закону НДФЛ не надо платить, если продаешь жилье, которым владел больше пяти лет. Но если семья совсем уж разрастается, то столько тянуть нельзя, а надо расширяться быстро. До нынешнего времени родителям приходилось платить 13% за продажу тесной квартиры.

МНЕНИЕ

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