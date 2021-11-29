Путин повысил предельный возраст службы генералов, адмиралов и маршалов

Президент России Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий увеличивать решением главы государства предельный возраст пребывания на военной службе для маршала, генерала армии и адмирала флота. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон предусматривает, что на срок, установленный решением главой государства, может заключаться новый контракт о прохождении военной службы "с военнослужащими, достигшими предельного возраста пребывания на военной службе и имеющими воинское звание маршала Российской Федерации, генерала армии или адмирала флота".

Согласно предыдущей редакции закона, предельный возраст пребывания на военной службе составлял 65 лет, а новый контракт с ними могли заключать до достижения 70 лет.

Примечательно, что законопроект вносил в Госдуму сам Владимир Путин.