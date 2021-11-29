Путин подписал закон, освобождающий семьи с двумя и более детьми от НДФЛ при продаже квартиры

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин подписал закон, который освобождает семьи с двумя и более детьми от НДФЛ при продаже квартиры или дома, если они покупают на эти средства новое жилье. Соответствующий документ российского лидера за подписью опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон будет действовать при сделках по продаже недвижимости, начиная с 1 января. От НДФЛ освобождаются доходы, которые получают при продаже недвижимости семьи с двумя и более детьми при приобретения нового жилья для улучшения жилищных условий. При этом неважен срок, в течение которого продаваемое жилье или же его доля находилось в собственности.

Новую недвижимость семья должна приобрести в тот же календарный год, в который продала старое, или же не позднее 30 апреля следующего года. Общая площадь приобретенной недвижимости должна превышать площадь проданного, а цена не должна по кадастровой стоимости превышать 50 миллионов рублей.

Напомним, с 21 мая граждане могут получать налоговый вычет из налога на доходы физлиц по расходам на покупку жилья, земли и по индивидуальным инвестиционным счетам (ИИС) в упрощенном порядке.