Новый год в зоне комфорта: традиция ходить по гостям плавно уходит в прошлое

Новый год остается домашним праздником в России. Фото: Shutterstock

За месяц до нового года у россиян поинтересовались планами на долгожданный праздник. Подавляющее большинство (70%) будет слушать бой курантов дома в семейном кругу (в прошлом году домашние посиделки устраивали 60% россиян). К друзьям или родственникам отправится каждый десятый, а за границу или в ресторан лишь один из ста (подробнее см. КОНКРЕТНО). К таким выводам пришли аналитики банка «Открытие», опросив более тысячи жителей крупных городов страны.

В среднем на празднование Нового года россияне потратят от 5 до 15 тысяч руб. Люди готовы сокращать затраты на организацию торжества и на подарки для друзей (об этом заявил каждый пятый).

- Традиция новогодних походов в рестораны не спроста отмирает. Вложения в организацию такого праздника стали превышать эмоциональную выгоду от него, - комментирует психолог Анна Девятка. - За время пандемии многие деньги, которые раньше тратились на изучение внешнего мира, пошли на обустройство своего жилища. Людям психологически стало комфортнее находится дома, чем раньше. Соответственно и подарки хочется дарить только самым близким, домашним людям. Остальным - максимум, символические презенты.

КОНКРЕТНО

Где будете встречать Новый год?

Дома, в кругу семьи — 70%

У друзей или родственников — 10%

На работе — 3%

В другом регионе России — 2%

За границей или в ресторане — 1%

По данным банка «Открытие». Опрошено более 1 тыс. жителей крупных городов.

Будет ли у вас корпоратив на работе?

Не будет или скорее всего не будет из-за пандемии COVID-19 — 40%

Не знаю — 38%

Скорее всего будет — 18%

Точно будет — 5%

(По данным банка «Открытие»)

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