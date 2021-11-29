Налоги за квартиру, дачу, машину и гараж: кому положены льготы и что будет, если не оплатить до 1 декабря 2021 года

Россияне должны заплатить имущественные налоги до 1 декабря Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Не забыли? До 1 декабря надо заплатить налоги за свои квартиры, участки, автомобили (а некоторым — за яхты и самолеты) и прочее имущество, которое значится у вас в собственности. У редкого россиянина — разве что кроме тех, кто за все платит не глядя — по этому поводу не возникает массы вопросов. Мы подготовили для вас краткую памятку с напоминанием, что есть что и откуда там циферки получаются.

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО

ЗА ЧТО БЕРЕТСЯ?

Квартира, жилой дом, садовый дом, гараж, машиноместо, хозпостройки, которые оформлены в собственность. (За неприватизированную квартиру налог не взимают, за незарегистрированные постройки его тоже начислить не могут).

КАК РАССЧИТЫВАЕТСЯ?

- Квартира, комната, дом (жилой и садовый), гараж, машиноместо, хозпостройки до 50 кв. м. на личных участках - до 0,3% от кадастровой стоимости (конкретные ставки утверждаются регионами).

- Недвижимость, кадастровая стоимость которой от 300 млн рублей (имеется в виду каждый объект по отдельности — не общая стоимость) — 2%

Пример. Ставки в Москве:

- квартира, комната, жилой дом

с кадастровой стоимостью до 10 млн руб. — 0,1%

10-20 млн — 0,15%

20-50 млн — 0,2%

50-300 млн — 0,3%

- гараж, машиноместо — 0,1% (кроме тех, что находятся в офисных и торговых центрах — там 1,5%)

- недостроенные частные жилые дома — 0,3%

КОМУ И ЗА ЧТО РАСКОШЕЛИВАТЬСЯ НЕ НАДО?

1) Для всех собственников предусмотрен налоговый вычет. Если собственников несколько, он дается на объект (а не по числу владельцев). То есть налог начисляется на метры сверх вот этой площади, а потом делится «по головам» владельцев:

- дом-дача - 50 кв. м.

- квартира - 20 кв. м.

- комната — 10 кв. м.

2) Дополнительно есть налоговый вычет для многодетных семей (три и более ребенка). Это:

- квартира - 5 кв. м. на каждого ребенка,

- дом - 7 кв. м. на каждого ребенка.

То есть семья с тремя детьми налог будет платить:

если у них квартира — с площади, превышающей 35 кв. м. (20 кв. м. - вычет, который полагается всем собственникам квартир по общему правилу, плюс 15 кв. м. - «детский» вычет);

если дом — с площади, превышающей 71 кв. м. (50 кв. м. - вычет по общему правилу плюс 21 кв. м. - «детский» вычет).

3) Ряд категорий граждан имеют льготы. Это:

- Герои Советского Союза и Герои России, кавалеры ордена Славы трех степеней

- инвалиды 1 и 2 группы

- инвалиды с детства

- ветераны Великой Отечественной и приравненные к ним лица

- чернобыльцы

- ликвидаторы ядерных аварий

- военнослужащие

- члены семей военнослужащих, потерявших кормильца

- пенсионеры, а также те, кто считался бы пенсионером, если бы оформлял пенсию по правилам на декабрь 2018 года (женщины с 55 лет, мужчины с 60 лет)

- воины-интернационалисты

- лица, перенесшие лучевую болезнь или ставшие инвалидами в результате любого рода ядерных испытаний, учений и т. п.

- родители и супруги военнослужащих и госслужащих, погибших при исполнении служебных обязанностей.

Такие граждане имеют право не платить налог за:

- одну квартиру, часть квартиры или комнату,

- один жилой/садовый дом или часть дома,

- один гараж или машиноместо.

!В Москве в этот список при ряде условий попадают также апартаменты (ищите «Реестр апартаментов для целей предоставления льготы» на mos.ru)

Важно: речь не об «или — или», а об «и — и». Главное, чтоб объектов каждой разновидности у льготника было по одному (скажем, одна квартира или доля в квартире плюс один садовый домик плюс один гараж)— тогда налог на имущество он может вообще не платить. А если, допустим, у пенсионера две квартиры, за одну из них он налог все равно платит. То же — если у него дача в Подмосковье плюс дом в деревне в Тверской области: либо за дачный дом, либо за дом в деревне налог насчитают. (По умолчанию льгота дается на более дорогой объект).

4) Льготу могут получить люди творческих профессий: если у них в собственности помещение, которое используется как творческая мастерская, студия, ателье — эта недвижимость может быть освобождена от налога. Аналогичное правило — для жилья, которое используется под негосударственные музеи, галереи, библиотеки.

5) Все, а не только льготники, могут не платить за одну капитальную хозпостройку (например, баню — если она зарегистрирована) площадью до 50 кв. м. на личном участке.

(Некапитальные постройки недвижимостью не считаются, их в принципе регистрировать не надо, и платить за них налоги — тоже).

ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ

ЗА ЧТО БЕРЕТСЯ?

За участок, который вам принадлежит на праве собственности.

КАК РАССЧИТЫВАЕТСЯ?

До 0,3% от кадастровой стоимости земли (если она не используется в предпринимательской деятельности).

В официальной черте Москвы (включая Новую Москву): 0,025% — для участков под садоводство, 0,1% — для участков под индивидуальное жилищное строительство.

В Подмосковье — в зависимости от района (но не более 0,3%)

КОМУ И ЗА ЧТО РАСКОШЕЛИВАТЬСЯ НЕ НАДО?

За 6 соток земли, если вы принадлежите к одной их этих категорий:

- Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы;

- инвалиды I и II группы, инвалиды с детства, дети-инвалиды

- ветераны Великой Отечественной войны, ветераны и инвалиды боевых действий

- чернобыльцы и приравненные к ним, ликвидаторы

- пенсионеры и те, кто считался бы пенсионером, если бы оформлял пенсию по правилам на декабрь 2018 года (женщины с 55 лет, мужчины с 60 лет)

- многодетные (трое и более детей).

!Льгота распространяется только на один участок. Если он больше 6 соток, то налог берется с «лишних» соток. Скажем, с участка в 10 соток налог надо платить за 4 сотки.

До 1 декабря надо заплатить налоги за свои квартиры, участки, автомобили (а некоторым — за яхты и самолеты) и прочее имущество, которое значится у вас в собственности. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ

ЗА ЧТО БЕРЕТСЯ?

Личный транспорт. Как правило, речь идет об автомобилях и мотоциклах. Но если у кого-то есть собственный самолет, вертолет, яхта, катер, моторка и т. п., этот налог тоже платят. Как и хозяева снегоходов, гидроциклов и т.п.

КАК РАССЧИТЫВАЕТСЯ?

В зависимости от мощности двигателя и вида транспортного средства (для личных самолетов ставки значительно выше, чем для автомобилей).

Для автомобилей стоимостью от 3 млн рублей (их список каждый год составляет Минпромторг) используется что-то вроде налога на роскошь: для них обычная ставка, от мощности двигателя, умножается еще и на повышающий коэффициент, который зависит от стоимости машины и года ее выпуска.

КОМУ И ЗА ЧТО РАСКОШЕЛИВАТЬСЯ НЕ НАДО?

Льготы тут в основном устанавливают сами регионы. Важно помнить, что для пенсионеров федеральных льгот по транспортному налогу — в отличие от земельного и налога на имущество — нет. В Москве местных льгот для них тоже нет.

А вот основные категории из тех, кто освобожден от транспортного налога в столице:

- Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы;

- ветераны Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей и т.п.

- ветераны и инвалиды боевых действий

- чернобыльцы и приравненные к ним, ликвидаторы

- инвалиды I и II группы

- один из родителей (усыновителей), опекун, попечитель ребёнка-инвалида

- один из опекунов инвалида с детства, признанного судом недееспособным

- владельцы легковых автомобилей с мощностью двигателя до 70 л. с. (включительно) — но только на одну машину

- один из родителей (усыновителей) в многодетной семье

- владельцы автомобилей с электродвигателями.

ВОПРОСЫ НА ЗАСЫПКУ

ЧТО БУДЕТ, ЕСЛИ НЕ ЗАПЛАТИТЬ?

Со 2 декабря пойдут пени. Они рассчитываются для всех трех налогов одинаково: сумма не уплаченного налога х число дней просрочки х 1/300 ставки ЦБ (сейчас ставка 7,5%, то есть за каждый день будет капать 0,025%).

А ЕСЛИ МНЕ НЕ ПРИШЛА ПЛАТЕЖКА?

Это не избавляет от обязанности заплатить налог — и с началом декабря будут капать пени.

Очень характерная ситуация: вы по старинке ждете, что платежка от налоговой придет в почтовый ящик. Но если вы заводили электронный личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС, бумажное уведомление вам не придет (ежели вы специально об этом налоговую не просили). Скорее проверяйте личный кабинет — счет давно ждет вас там.

Лайфхак: если вы уже успели забыть как страшный сон логин-пароль от своего налогового кабинета, туда можно попасть через портал госуслуг. Заходите на nalog.ru (сайт ФНС), щелкаете там в «Физических лицах» на «Личный кабинет», а затем в окошке «Войти» выбираете под логином-паролем опцию «Войти через госуслуги». Это и вариант проверки для тех, кто вообще не помнит, заводил он себе такой кабинет или нет. Если заводили, госуслуги вас туда благополучно перенаправят.

Если счета нет и там, срочно (и лучше до 1 декабря) сообщите об этом в налоговую. Это можно сделать непосредственно в личном кабинете. Или, если и кабинет не нашелся, через форму «Обратиться в ФНС» на самом сайте nalog.ru.

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