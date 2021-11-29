76-летний Максим Дунаевский женился в восьмой раз

Избранница маэстро младше его на 35 лет. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Композитор Максим Дунаевский снова женился: 76-летний музыкант связал себя узами брака со своей давней возлюбленной, музыковедом Аллой Новоселовой. Избранница маэстро младше его на 35 лет. Это уже восьмой брак композитора. О том, что они с гражданской женой решили узаконить отношения, сообщил сам композитор в программе «Ты не поверишь!».

Максим Исаакович уверяет, что со всеми своими предыдущими женами он сохранил хорошие отношения.

- С одной стороны мне везет. А с другой стороны можно сказать, что не везет. Слишком много браков – это тоже плохо. Все мои жены ко мне хорошо относятся. А если плохо говорят, то это все от обиды, - заявил маэстро в эфире канала НТВ.

Долгое время Дунаевский не собирался делать Алле предложение руки и сердца, о чем он не раз заявлял журналистам. Но, видимо, что-то заставило музыканта передумать и все-таки поставить штамп в паспорте. А вот в чем композитор точно уверен, так это в том что в этом браке у него не будет детей.

- Если говорить о рождении детей, то я трезвый человек. Детей надо поставить на ноги. Уже не успею, - еще год назад заявлял он.

76-летний музыкант связал себя узами брака со своей давней возлюбленной, музыковедом Аллой Новоселовой. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Почти все из предыдущих семи браков музыканта распались из-за его измен. Близкая подруга Дунаевского актриса Любовь Полищук, представляя его, добавляла: «Максим всегда с удовольствием женится». Разводился композитор тоже без особых скандалов. Друзья шутили, что из «оставленной им своим женам недвижимости можно построить микрорайон».

Последняя супруга Дунаевского Марина Рождественская говорила, что он просто бросил ее. Одной из самых известных жен композитора была звезда фильма «Мэри Поппинс» Наталья Андрейченко. Артистка родила ему сына Дмитрия (сейчас он финансист, живет в Швейцарии). Наталья - единственная жена Дунаевского, которая ушла от него сама. В нее влюбился австрийский режиссер Максимилиан Шелл. Андрейченко говорила, что Шелл позвал ее в Голливуд, и Дунаевскому ничего не оставалось, как отпустить ее. Это был потрясающий шанс для актрисы, и если бы она его упустила, то всю жизнь винила бы мужа. Супруги вспоминали, что развод был очень нервным. Андрейченко вышла замуж за Шелла и уехала в США. Некоторое время она ограничивала встречи композитора с сыном Митей. Позже супруги смогли наладить нормальные отношения, сейчас они относятся друг к другу дружески.