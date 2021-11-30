«Назад к истокам»: Почему у агротуризма в России большие перспективы

Фото: Пресс-Служба Россельхозбанка

Жителям крупных городов катастрофически не хватает общения с природой. Стандартный отдых в гостинице или доме отдыха приелся. Самым быстрорастущим сегментом в сфере гостеприимства становится агротуризм. Он позволяет гостям и отдохнуть, и купить полезные для здоровья продукты. По мнению экспертов, потенциальный финансовый эффект развития агротуризма в России составляет до 55 млрд рублей в год, а количество путешественников в сельскую местность может достигнуть 8 млн человек в год. Но как добиться этих цифр?

ЗАЧЕМ РАЗВИВАТЬ АГРОТУРИЗМ

Агротуризм появился в Европе. И там он уже достаточно развит. Простая цифра – в среднем работа с туристами приносит фермерам Старого Света 35% от совокупного дохода сельхозпроизводителей. Это хорошая диверсификация бизнеса, которая позволяет пережить неурожаи или резкое снижение цен на продукцию.

При этом агротуризм не означает проживание в хлеву или в палатках посреди поля. Основной потребитель такого вида отдыха – городской житель, привыкший к определенному уровню комфорта. И чтобы сделать агротуризм полноценной статьей доходов,нужны инвестиции.

– Необходимо развивать инфраструктуру гостевых домов, ориентированных на размещение небольших групп туристов. Такой формат размещения позволит реализовать потенциал развития многодневного сельского туризма, в том числе маршрутного, и будет полностью отвечать потребностям агротуристов. Оказание услуг проживания и питания на базе небольших форматов жилья открывает для отдельно взятого фермера новые и потенциально высокие источники дохода. Для сельских поселений это возможность диверсификации аграрной занятости и структуры доходов, привлечения дополнительных средств на село с помощью оказания туристических услуг, – считает Елена Батурова, директор Центра развития финансовых технологий Россельхозбанка.

Фото: Пресс-Служба Россельхозбанка

По ее мнению, существенную поддержку фермерам и жителям сельских территорий может дать нишевое продвижение. Собственно, именно для этого Россельхозбанк и разработал специальный продукт – платформу «Своё.За городом» (https://svoe-zagorodom.ru). Этот агрегатор внутреннего туризма, основанный на аналитических данных, позволяет фермеру достаточно быстро и легко выйти со своим предложением на туристический рынок.

– На платформе аграрии могут разместить информацию о своем хозяйстве и туристическое предложение – как программу тура на несколько дней, так и экскурсию на пару часов. Потенциальный турист может связаться с фермером напрямую, спланировать поездку и заказать все дополнительные услуги (в случае, если их предоставление предусмотрено), а после поездки поделиться впечатлениями и фотографиями с другими пользователями. Все предложения проходят проверку перед публикацией, – уточняют в Россельхозбанке.

Большой плюс такого агрегатора – аграриям не нужно создавать отдельный интернет-сайт и тратить деньги на его продвижение. Сам банк никаких дополнительных комиссий с фермеров не берет. А значит, потребитель покупает его по цене, установленной фермером. На площадке зарегистрировано 460 предложений от фермеров со всей страны – от Калининграда до Камчатки. К концу года их число увеличится до 1000, считают в РСХБ.

Фото: Пресс-Служба Россельхозбанка

Агротуризм в России

• 1000 фермерских хозяйств

• 3500 гостевых домов

• 10 000 иных объектов сельского туризма: ремесленные дома, сельские музеи, культурные и досуговые центры

По данным РСХБ.

ЭКСКУРСИИ, МАСТЕР-КЛАССЫ И МНОГОЕ ДРУГОЕ

Развитая инфраструктура отдыха позволяет фермерам не только принимать у себя гостей, но и получать дополнительные доходы. К примеру, продавая им продукты собственного производства или организуя мастер-классы. Это удобно для всех. Фермеры не платят деньги розничным сетям и маркетинговым агентствам. А клиенты приобретают экологически чистые товары и услуги без лишних наценок.

– Несомненное удобство для фермеров заключается в том, что они могут диверсифицировать структуру своих доходов при минимальных, практически отсутствующих административных и финансовых затратах. При этом клиенты получают проверенные туры напрямую от объекта размещения, без всяких посредников. Пользователям доступны мастер-классы по приготовлению фермерских продуктов, дегустации, экскурсии по фермам, активный отдых и прогулки с животными, – перечисляет Елена Батурова.

По ее словам, еще один ресурс Россельхозбанка, где сельхозпроизводители могут разместить свой туристический продукт – мобильное приложение «Своё Родное». Здесь одновременно с предложением продукции собственного производства можно сформировать турпродукт, который будет отображаться в специальном разделе.

Фото: Пресс-Служба Россельхозбанка

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Портрет агротуриста

Согласно данным аналитиков РСХБ, среднестатистический агротурист – это обычно житель крупного города в возрасте 28–45 лет. Он имеет высшее образование, находится в браке и имеет одного или двух детей, средний уровень дохода составляет 150–300 тыс. рублей на семью. Ездить в агротуры такой турист готов на 1–2 дня, преимущественно в выходные.

ШКОЛА АГРОТУРИЗМА

Построить гостевой дом, контактный зоопарк или музей сапога – полдела. Но чтобы там постоянно были гости, нужна «изюминка». Да и привлечение гостей – не так просто. Для этого нужны особые компетенции. Их можно получить на курсах РСХБ в «Школе фермера». Это бесплатный проект банка.

– Формат обучения похож на профессиональную переподготовку – с установочной теорией и практикой от экспертов отрасли. Также у аграриев есть возможность воспользоваться услугами менторов – от составления бизнес-плана и подачи заявки на гранты или субсидии до юридического сопровождения и всех тонкостей продвижения конечного пакета услуг, – поясняют в Россельхозбанке.

Эти знания будут полезны как начинающим предпринимателям, так и тем, кто хочет улучшить свой туристический продукт. К слову, отдельное направление агротуризма – гастрономические туры. Они распространены в развитых странах. И их популярность в России тоже растет. Для продвижения этого направления Россельхозбанк поддерживает номинацию «Загляните на огонёк» на конкурсе «Вкусы России».

Победителями в этой категории в 2021 году стали суздальская безалкогольная медовуха (1-е место), югорская строганина (2-е место) и карельская ряпушка (3-е место). В десятку финалистов также вошли азовская чинёнка, дагестанское вино, краснояружские вареники (Белгородская область), перепелиное гнёздышко по-Андреевски (Оренбургская область), сыры Горного Алтая, сыры из Сыростана (Челябинская область), сыры Шаакен Дорф (Калининградская область). Всего на победу в номинации претендовали 325 номинантов из 69 регионов.

КСТАТИ

Самые красивые деревни России

С целью развития сельского туризма Россельхозбанк вместе с Ассоциацией самых красивых деревень России осенью 2020 года провел экспедицию «Русский Север 2.0» по нескольким регионам приполярной части страны. В 2021 году были организованы уже четыре экспедиции по разным регионам страны – «Истоки Руси», «Поволжье», «Магический Байкал» и «Тихий Дон». На базе таких экспедиций Россельхозбанк планирует разработать несколько интересных с точки зрения образования и гастрономических впечатлений маршрутов.

СПРАВКА «КП»

АО «Российский Сельскохозяйственный банк» (РСХБ) – один из крупнейших российских банков и лидер в финансировании агропромышленного комплекса страны. Кредитный портфель банка превышает 3 трлн рублей. Клиентами банка являются более 7 млн физических и юридических лиц. Во всех регионах страны работают свыше 1500 отделений. Россельхозбанк на 100% принадлежит государству. Играет ключевую роль в решении экологических задач. Является генеральным спонсором Национальной экологической премии «Чистый воздух – 2021».