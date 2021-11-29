Организаторами «Здравоохранение в России – 2021» выступают Фонд Росконгресс и Комитет Государственной Думы РФ по охране здоровья

В рамках деловой программы конференции «Здравоохранение в России – 2021» состоится экспертная дискуссия «Остановить ВИЧ: на пути реализации государственной стратегии», приуроченная ко Всемирному дню борьбы со СПИДом. Мероприятие состоится 1 декабря 2021 года на площадке Международного мультимедийного пресс-центра МИА «Россия сегодня». Организаторами «Здравоохранение в России – 2021» выступают Фонд Росконгресс и Комитет Государственной Думы РФ по охране здоровья.

«В панели первоочередных задач российского здравоохранения как одного из мировых лидеров по многим значимым показателям в вопросах противодействия ВИЧ/СПИДу – совершенствование экспертной и социальной сред, обеспечивающих высокое качество жизни пациентов с ВИЧ-инфекцией, и безопасность россиян в отношении инфицирования ВИЧ. План мероприятий по реализации государственной стратегии противодействия распространению ВИЧ-инфекции на период до 2030 года предполагает последовательное наращивание координации на международном, федеральном и региональном уровнях в рамках этой позиции. Сегодня мы уже достойно и эффективно реализуем глобальные проекты с участием ведущих национальных научных и медицинских центров, в том числе на платформе Всемирной организации здравоохранения», – подчеркнул главный внештатный специалист по ВИЧ-инфекции Министерства здравоохранения РФ и Департамента здравоохранения города Москвы Алексей Мазус.

В 2020 году показатель заболеваемости ВИЧ-инфекцией снизился по отношению к предыдущему периоду на 25%, однако эпидемиологическая ситуация по ВИЧ в России остается тревожной. В конце прошлого года Правительством была учреждена государственная стратегия по противодействию распространению ВИЧ-инфекции в России на период до 2030 года, что стало новой отправной точкой программных мероприятий по предотвращению распространения жизнеугрожающей инфекции на территории страны. Согласно госстратегии, население России должно быть полномасштабно обеспечено качественным скринингом на ВИЧ-инфекцию, также должен быть значительно увеличен масштаб антиретровирусной терапии и снижен риск передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку. Среди прочих целей – должна быть усилена информированность населения о заболевании.

По данным Минздрава России, с конца прошлого года Россия вышла на плато по ВИЧ-инфекции. Дальнейшее снижение уровня заболеваемости и распространения ВИЧ в России возможно при условии создания вакцины от ВИЧ. И здесь прогрессивным решением будет обращение к опыту разработки лекарств и вакцин от коронавируса SARS-CoV-2.

На встрече эксперты обсудят, какие поправки внесла пандемия в стратегии предупреждения распространения ВИЧ-инфекции в Российской Федерации, как добиться снижения уровня заболеваемости ВИЧ-инфекцией и увеличить уровень выявляемости инфицированных ВИЧ, какие мероприятия по реализации госстратегии могут предложить регионы, какие решения регуляторов должны способствовать упрощению и расширению доступа пациентов с ВИЧ к антиретровирусной терапии и инновационным лекарственным технологиям, какие меры должны повысить информированность граждан о ВИЧ-инфекции, а также препятствовать дискриминации людей с ВИЧ.

Прямая трансляция мероприятия «Здравоохранение в России – 2021» будет проходить на сайте проекта Фонда Росконгресс «Здоровое общество».