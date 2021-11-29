Аномальное тепло, сильнейший дождь и барическое дно: погода в Москве сойдет с ума

В ночь на вторник начнется сильный дождь, на Москву и область выльется до 15 мм осадков, это четверть месячной нормы Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Финал календарной осени в Москве с точки зрения погоды будет очень необычным и даже экстремальным. Ненастье начнется уже в ночь на вторник, 30 ноября. Принесет его южный циклон с Балканского полуострова, получивший имя “Бенедикт”, объясняют синоптики центра “Фобос”. Центр атмосферного вихря во вторник окажется над Тверской и Костромской областями.

- В ночь на вторник начнется сильный дождь, на Москву и область выльется до 15 мм осадков, это четверть месячной нормы, - рассказала kp.ru главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. - Усилится ветер, он будет свистеть с порывами до 20 – 22 м/сек. Утром и в первой половине дня 30 ноября пройдет небольшой дождь, а после 15 часов он сменится снегом. Снега выпадем немного, всего 1 сантиметр. Температура резко понизится. И в этом одна из аномалий последнего дня календарной осени, так называемый обратный ход температуры. Максимально высокой в течение суток она будет ночью, до +6...+7 градусов. После 15 часов она опустится до ноля градусов, к вечеру вторника похолодает до -2. В целом погода 30 ноября будет крайне неблагоприятной.

За день погода в Москве может быть побить сразу три рекорда – вот такой масштаб аномалий, хватит даже на хет-трик!

Первый рекорд: максимальная температура для 30 ноября за все 140 лет метеонаблюдений. Пока самым теплым завершение осени было в 1974 году, тогда воздух прогрелся до +5,8 градуса. Рекорд может не устоять уже ночью – синоптики обещают +6...+7 градусов.

Второй рекорд: небывало низкое атмосферное давление. Самой низкой точки, или барического дня, оно достигнет опять же во вторник, 717 – 720 мм рт. ст. Рекорд по этому параметру для 30 ноября – 718 мм, держится с 1988 года.

Третий рекорд не столь масштабный – количество осадков за одни сутки вряд ли превысит абосолтный максимум. За ночь и день 30 ноября в общей сложности выпадет 18 мм, в виде дождя и снега. В текущем столетии стольмокрого финала осени еще не было, в 2012 году выпало 11,5 мм. Но если взять всю историю наблюдений за погодой, то максимум по осадкам принадлежит 1952 году, 25,4 мм. И он вряд ли будет перекрыт. Ограничимся рекордом столетия.

В ночь на среду, 1 декабря, подморозит до -2...-7 градусов, и все лужи и снежная каша на улицах превратятся в каток - покроются ледяной коркой толщиной 10 – 20 ммм. Гололедица будет очень сильной, предупреждают в центре “Фобос”. В первый зимний день тоже легкий морозец, -2...-7 градусов, и небольшой снег.