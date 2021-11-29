Звёздная дорожка премии «ОК!»: Модный провал Жасмин и откровенное декольте Пеговой

У Гагариной очень красивые платье

В центре Москвы отгремела шестая церемония вручения премии ОК! Awards «Больше чем звёзды», приуроченная к 15-летию журнала ОК!

Российские звезды подготовились к дорожке, как обычно, надели все лучшее сразу. Кто попал в яблочко, а кто впросак kp.ru объяснила дизайнер Аника Керимова, пристально рассмотрев образы красной дорожки.

Аника Керимова Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Надя Михалкова

-На мой взгляд, не уместно на такое мероприятие надевать джинсовую юбку.

Слишком повседневно. Идеально под этот пиджак подошла бы юбка из фатина,-считает Аника Керимова.

Надя Михалкова

Ирина Пегова

-Смелое декольте, но платье хорошее. Синий цвет всегда стройнит. И правильно, что Ирина выбрала глубокое декольте. Такой вырез зрительно удлиняет тело. К тому же у неё очень эффектный бюст. Правильно делает, что не скрывает такую красоту.

Ирина Пегова

Жасмин

-Это модный промах. Платье очень полнит Жасмин. Пайетки опасны, они всегда дают дополнительный объём фигуре. Плюс, Жасмин выбрала платье красного цвета. Надо быть очень осторожной, приобретая красные наряды. Красный цвет тоже полнит,-предупреждает дизайнер.

-Идеальны для Жасмин одноцветные брючные костюмы.

Жасмин

Полина Гагарина

-У Гагариной очень красивые платье

Звериные оттенки сейчас в моде. Первой в них стала появляться Аллегрова. А сейчас носят многие звезды мировые и правильно делают. Это ярко и сексуально.

Кристина Орбакайте

-Орбакайте - признанная икона стиля. Она всегда одета очень элегантно и вкусно. Нынешнее платье тоже подчёркивает все достоинства фигуры Кристины. Звёздам надо брать пример с Орбакайте. У нее идеальный вкус.

Кристина Орбакайте

Регина Тодоренко

-У Тодоренко очень красивый образ и прическа идеально подобрана. Видно, что с Региной работали стилисты.

Регина Тодоренко

Лолита

-Лолита просто шикарна. Она очень похудела, поэтому все наряды выглядят на ней роскошно. Да, платье и сапожки немного из 90-х. Но посмотрите на эти стройные ножки! Браво!

Лолита

Марина Зудина

-Сетка сейчас в тренде. И Марина хорошо выглядит, она может себе позволить такую ткань. В этом образе Зудина похожа на невесту. Красивая женщина, всегда достойно выглядит.