Нейробиолог Ася Казанцева: Правильная школа - это учиться во вторую смену, много спать и гулять

Мозг здорово растит нейронные связи во сне. Поэтому то, что нужно выучить и запомнить, следует повторить прямо перед сном Фото: Shutterstock

Что происходит в мозге, когда мы узнаем что-то новое? Нервные клетки активизируются и соединяются прочнее, образуя новые синапсы. Чем прочнее и разветвленнее нейронная сеть, тем человек умнее. Однако химии в голове не случится, если слушал вполуха или читал вполглаза. Информацию нужно осмыслить, прокрутить в рабочей памяти, и тогда она перейдет в долгосрочную, став знаниями. Нейронов у нас в голове очень много - 86 миллиардов: синапсов можно вырастить немеряно. Но есть нюансы, зная которые, учиться можно эффективнее.

Расскажет о них наш эксперт - нейробиолог по образованию, выпускница трех престижных вузов (СПбГУ, НИУ ВШЭ и Бристольского университета), известный популяризатор научного знания Ася Казанцева.

ПЕРВЫЙ УРОК НЕ РАНЬШЕ 10.00

- Ася, в лекциях вы не раз говорили о том, что заставлять кого-либо учиться раньше девяти утра - садизм. А у нас многие школы и вузы в восемь начинают. Что делать?

- Воспринимать информацию человек способен и рано утром, но только если выспался. Да и мы все разные: кому-то легко уснуть в 11 вечера и проснуться в 7 утра, а кто-то так не может и страдает от недосыпа. При этом влияет возраст. Детей и взрослых обычно удается научить рано ложиться и рано вставать. А вот подросткам, как показывают исследования, это дается особенно тяжело: гормональная перестройка часто сопровождается сдвигом в суточном ритме выработки мелатонина, и рано засыпать им сложно. Накоплено много научных данных о том, что подростки — особенно те из них, кто сильнее склонен к совиному образу жизни — настолько сильно страдают от школьного расписания, что начинают курить, чтобы как-то взбодриться; переедать, чтобы справиться со стрессом; хлещут энергетики; впадают в депрессию. В Калифорнии есть большое движение, которое лоббирует законопроект о том, чтобы занятия у старших школьников начинались не раньше девяти утра. В 2018 году им удалось довести документ до голосования, но законодатели инициативу отклонили: дескать, не можем, потому что придется менять расписание школьных автобусов.

- Вот это да - автобусы важнее детей! А есть вообще учебные заведения, где прислушиваются к рекомендациям нейробиологов?

- У меня было две магистратуры – в Высшей школе экономики по когнитивным наукам и в Бристольском университете по молекулярной нейробиологии. И там, и там занятия начинались не раньше десяти утра, потому что расписание составляли нейробиологи, которые понимают: нет ничего более бессмысленного, чем учить человека, который не высыпается. Когда мы придем к власти, нигде уроки не будут начинаться раньше десяти утра.

Популяризатор научного знания Ася Казанцева

- Скорей бы! Дети будут счастливы. Лично знаю подростков, которые ненавидят школу из-за ранних подъемов.

- С детьми еще вот какая проблема: для родителей младшеклассников школа – это еще и место хранения детей, пока взрослые на работе. Поэтому папы и мамы заинтересованы пораньше сдать их в классы. Сложно устроить так, чтобы все были счастливы. Но было бы интересно открыть школы, где занятия начинаются позже, чем в обычных, и потом сравнить академические успехи учеников. На уровне отдельных экспериментов такие данные уже есть. Например, две группы школьников-подростков проходили одинаковый курс по химии крахмала, но у одних занятия начинались в 9.00, у других в 14.00. Так вот у вторых, особенно у сов, усвоение информации оказалось лучше примерно на 6% по результатам теста. По сути, это как шесть баллов по ЕГЭ, что может повлиять на поступление. Кроме того, в дневной группе и совы, и жаворонки сам курс оценили выше, сказав, что все было понятно и очень интересно.

ВАЖНОЕ УЧИ ВЕЧЕРОМ

- Помимо того, чтобы высыпаться, для обучения полезно много гулять и заниматься спортом - я правильно поняла еще один посыл из вашей лекций?

- Это идея хорошая. Невозможно учиться эффективно, если делать это без перерывов. Потому что они — тоже часть обучения. Информацию мало просто загрузить в голову, она должна там покрутиться, консолидироваться, нужно время на рост новых нейронных связей. И исследования показывают, что наиболее качественно этот процесс происходит тогда, когда человек в промежутках бездельничает. Ни о чем новом не думает, гуляет и бегает, насыщает мозг кислородом. И еще мозг здорово растит нейронные связи во сне. Поэтому то, что нужно выучить и запомнить, следует повторить прямо перед сном. Есть даже данные, что люди лучше всего запоминают то, что им приснилось, а снится с большей вероятностью то, о чем мы думаем перед тем, как уснуть. Отсюда и советы класть учебник под подушку. Но просто положить, не открыв и не почитав, конечно же, бессмысленно.

УГОВАРИВАТЬ ИЛИ ПРИПУГНУТЬ

- Родители часто пытаются мотивировать детей к учебе уговорами или запугиванием. Будешь хорошо учиться – жизнь удачно сложится, а нет - дворы пойдешь мести. Что лучше действует?

- Отрицательные стимулы работают, когда вы хотите научить ребенка чего-то не делать. Не совать пальцы в розетку. Но если надо, чтобы человек что-то делал, и особенно что-то творческое, сложное и креативное, тогда лучше работают положительные эмоции. Участники лабораторных исследований лучше справляются с творческими задачами (сформировать ассоциации, придумать новое и пр.), если им создали хорошее настроение: скажем, показали смешное кино.

Важен не только знак, но и интенсивность эмоций. Например, известно, что стресс влияет на обучение по-разному в зависимости от его интенсивности. Еще давным-давно, в 1908 году были такие психологи Йоркс и Додсон, которые показали, что мышки обучаются лучше, если создать слабый стресс – бить током, но несильно и не больно. Если на них никак не воздействовали, результаты были хуже. Но если мышку бьют током слишком сильно, то она вообще ничему не учится, она садится в уголке и плачет. Уже в наше время эти наблюдения получили подтверждение со стороны молекулярной нейробиологии: выяснилось, что есть два типа рецепторов к гормонам стресса, с разной чувствительностью. И если стресс слабый, то на клеточном уровне он способствует нейропластичности, а если сильный, то нарушает нормальную работу нейронов. Если применить это к учебе в школе, то хорошо повлиять на результат может умеренная здоровая соревновательность. Контрольная, на которой время ограничено, но ученик не боится очень сильно ни предмета, ни преподавателя, он знал о контрольной заранее и мог подготовиться. А если случился неожиданный сложный экзамен и ребенок понимает, что провалит его и дома влетит за двойку, то от страха вообще перестанет соображать.

ПРО КЛИПОВОЕ МЫШЛЕНИЕ

- Сейчас много говорят о клиповом мышлении у детей. Как это проявляется в работе мозга?

- Насколько мне известно, “клиповое мышление” не научный термин. Меня время от времени спрашивают, я пытаюсь поискать академические статьи, но нахожу только каких-то гуманитариев, которые употребляют это словосочетание как само собой разумеющееся и не дают этому термину никакого определения. Вообще мозг так устроен, что развивается то, что человек тренирует. Если по ходу работы ему нужно переключаться, он переключается. Хотя мозгу это не так легко дается. Если нужно сосредотачиваться, то оттачивается этот навык.

Наверное, имеет смысл тренировать и то, и другое. Точно не стоит убирать из школьной программы длинные и сложные книжки вроде «Войны и мира», потому что они развивают умение сосредотачиваться на текстах, а это очень полезно. Дети взрослеют, и взрослеют с учетом задач, которые ставит перед ними жизнь. Подросток может преодолевать даже скучное обучение, если он понимает, зачем ему это нужно, как это согласуется с его целями. Так что навык фокусироваться на скучном довольно полезный в будущей жизни и работе.

ДОМАШНЕЕ ОБУЧЕНИЕ - ПЛОХАЯ ИДЕЯ

- Ася, Википедия сообщает, что вы в школу не ходили до 10 класса – почему?

- Ну, моя мама – последовательный нонконформист. Она всегда любила делать не так, как принято, в том числе искать нестандартные способы выращивания детей. К тому же удобно, когда старшие сидят дома и возятся с младшими. Для моего обучения, конечно, это было плохо. Когда я взялась за ум и сама поступила в химико-биологическую школу в десятый класс, выяснилось, что химию и биологию я более-менее знаю, потому что они мне и раньше были интересны, а в математике и английском, где важны систематические занятия, у меня гигантское отставание. Я его долго и болезненно наверстывала, и лет до 26 была глубоко убеждена, что хуже и глупее сверстников. Отпустило, только когда мне дали премию «Просветитель» за первую книжку. Так старалась наверстать, что даже немного перегнала.

- Домашнее обучение – штука сложная даже для умниц, так получается?

- Обучение должно быть регулярным. Поэтому я думаю, что домашнее обучение, в целом, плохая идея. У меня оно было устроено так, что весной я начинала сдавать зачеты и экзамены, поэтому каждый год была пара месяцев интенсивного обучения, но в остальное время я почти не училась. К счастью, у меня была достаточно интеллигентная семья, читающая, с достаточно широким кругом общения, так что нельзя сказать, что я совсем не получала интеллектуальной стимуляции в остальные месяцы, но стоило бы гораздо больше. Если у меня будут деточки, я не буду для них рассматривать домашнее обучение.

- Регулярная учеба – непрерывная? А как же каникулы?

- Это, кстати, известная и серьезная проблема. Каникулы, как и пандемийные локдауны, очень по-разному отражаются на детях из семей с разным уровнем благополучия. Если родители интеллектуально развитые, много разговаривают с ребенком, возят его на экскурсии, читают и обсуждают книги в том числе и на каникулах, особенно долгих, тогда в школу он возвращается поумневшим. Но вот если семья менее интеллектуально продвинутая, или просто родители полностью поглощены работой, то за летние каникулы ребенок откатывается назад в своем развитии, оставшись без регулярного обучения.

КСТАТИ

Извилины шевелятся?

- Есть выражение: «Шевели извилинами!» Они и правда шевелятся?

- В буквальном смысле нет. В мозге шевелятся разве что клетки микроглии – аналог иммунной системы: они могут ползать по мозгу и подъедать что-нибудь лишнее. У нервных клеток нет сократительных элементов, которые бы позволяли им активно шевелиться, они просто отправляют электрические импульсы. А кроме того, могут расти куда надо, наращивать шипики, которые связывают их с

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