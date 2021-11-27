Почему одни дети становятся отличниками, а другие двоечниками

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Зря многие думают, что, если у ребенка нелады, скажем, с математикой или химией, то можно только развести руками – не дано так не дано. Но, оказывается, и у троечника можно развить способности даже к точным наукам.

Наш эксперт - нейробиолог по образованию, выпускница трех престижных вузов (СПбГУ, НИУ ВШЭ и Бристольского университета), известный популяризатор научного знания Ася Казанцева. Она регулярно по всей стране выступает с публичными лекциям, пишет научно-популярные книжки – вышло уже три бестселлера! А за самую первую книгу «Кто бы мог подумать! Как мозг заставляет нас делать глупости» даже получила премию «Просветитель». Недавно Ася была гостьей фестиваля для родителей SmartFest, после которого и состоялась наша беседа.

УМ ЗАВИСИТ ОТ ГЕНОВ НА 70%

- Ася, успешность или неуспешность в учебе задана генетически?

- Генетика влияет и на интеллект, и на школьную успеваемость. Это отчетливо проявляется в близнецовых исследованиях – когда сравнивают по какому-то признаку две большие группы: однояйцевых близнецов (это генетически идентичные дети) и разнояйцевых (отличаются, как любые братья и сестры, но тоже родились одновременно). Так вот, школьная успеваемость по любому предмету у первых оказывается ближе друг к другу, чем у вторых. Иными словами, если у одного однояйцевого близнеца все хорошо с математикой или английским, то у его брата или сестры будет так же. У разнояйцевых необязательно.

- Получается, свою карму изменить невозможно?

- Подсчитано, что гены определяют интеллект практически на 70%. То есть порядка 70% отличий между людьми можно объяснить генетическими факторами. Но вот что удивительно: на интеллект гены начинают сильнее влиять у взрослых. Так, взрослые однояйцевые близнецы больше похожи друг на друга, чем дети. Это означает, что, пока ребенок маленький, на него существенно влияет среда – то, сколько с ним занимаются, как много он читает книжек, насколько хорошие учителя попались и так далее. Однако потом, по мере взросления, те, кто от природы умненький, сами ищут школу посильнее, записываются в библиотеку – то есть продолжают развиваться.

- А не очень умненькие?

- А не очень умненькие, когда выходят из-под влияния родителей и учителей, наоборот, выбирают сидеть на диване и смотреть телевизор. Но, конечно, среда тоже важна. Существует даже устойчивая корреляция между тем, сколько лет ребенок учится в школе и университете, и тем, сколько в доме книг. Дети, которые росли в домах с большой библиотекой, где много читают и обсуждают прочитанное, чаще поступают в университет и его заканчивают. Дело не в самих стопках бумаги в шкафу, это просто показатель того, что в семье много факторов, благотворно влияющих на развитие ребенка. И еще важно, что одного какого-то гена интеллекта нет. В мозге работает порядка 14 тысяч генов. Они по чуть-чуть влияют на очень разные, чисто молекулярные особенности работы мозга. Мы пока не можем заниматься генетическим программированием детей, чтобы потом в пробирке получить самого умного. Но мы можем заводить детей с самым умным партнером из всех, кто вообще соглашается заводить с нами детей, и это лучшая инвестиция в будущее вашего ребенка.

Популяризатор науки Ася Казанцева. Фото: YouTube

МАТМЕХ ПО СИЛАМ ЛЮБОМУ

- Возьмем готового ребенка: гены уже не изменить, но очень хочется, чтобы вырос умненьким. Как его начинать развивать?

- Пока ребенок маленький, его нужно любить - обнимать, вылизывать. Даже крысята, которых мама вылизывает и с которыми проводит много времени, вырастают более умными и стрессоустойчивыми по сравнению с теми, кому досталась холодная мама. С людьми таких исследований меньше по очевидным причинам, но в общих чертах известно: если дети брошены, если у них нет значимого взрослого, как это бывает в детдомах, они испытывают сложности и в интеллектуальном развитии. Кроме того, есть вещи, которым нужно научиться именно в детстве. В первую очередь, это речь, родной язык, вербальный интеллект. Описаны истории детей-маугли, с которыми не разговаривали годами. Если до шести лет общения не было, а потом появилось, то ребенок сможет овладеть простыми словами, но грамматика ему будет непосильна. А если дотянуть до подросткового возраста, уже ничему научить не удастся. В остальном если ребенка любят, разговаривают с ним, то любой фактический навык – умножать в столбик, изучать второй язык или знать столицы стран – это дело наживное.

- Можно развить даже способность к математике, которая далеко не всем дается?

- Можно. Гены никогда не задают абсолютную величину признака – например, что айкью у вас будет 150, а ЕГЭ по математике сдадите на 100 баллов. Это даже с физиологическими признаками так не работает. Возьмем рост. Генами заложено, что у вас будет, допустим, примерно от 165 до 175 сантиметров. А дальше все зависит от того, как вас кормили в детстве и занимались ли вы спортом. Дело не в том, что у кого-то гены неудачные и он вообще не может научиться математике. Дело в том, что при одинаковом объяснении от учителя один ученик поймет больше и усвоит лучше, а другому то же самое будет даваться сложнее. Но если с тем, у кого способности от природы хуже, дополнительно заниматься, тратить больше времени на объяснение, дать более понятные учебники, то тогда он сможет догнать более способного ученика и даже перегнать. Думаю, что любого здорового человека можно развить до такого уровня, что он сможет закончить матмех. Но не любого можно развить настолько, чтобы он стал гениальным математиком и получил филдсовскую медаль.

БЕСПОЛЕЗНЫХ ПРЕДМЕТОВ НЕТ

- Детство и юность мы интенсивно учимся: в школе каждый день по шесть уроков, контрольные, экзамены, куча домашки. Не слишком ли большая нагрузка для мозга?

- Для мозга учеба - то же самое, что для фигуры и мышц спорт. Когда мы перерабатываем информацию, мы не только ее осваиваем, но и развиваем общие навыки работы с информацией: способность запоминать, видеть закономерности, общие принципы. Поэтому не важно, чему именно учиться - важно всю жизнь чему-нибудь учиться. Особенно в юном возрасте, когда мозг быстро растет и у него хорошая нейропластичность, то есть легко формируются новые связи между нейронами. И те, кто интенсивно учился, смогут и во взрослой жизни эффективно работать с информацией. Даже если забудут все, что учили в школе.

- Значит, даже те предметы, которые дети часто считают бесполезными, потому что они не пригодятся в будущем, все равно полезны?

- Информации мы потребляем много, и когда к какой-то информации обращаемся снова в следующих учебных курсах, то закрепляем сформировавшиеся ранее нейронные связи. А когда что-то выучили и это потом не понадобилось, то связи между нейронами ослабляются или разрушаются. Ну и ничего страшного, все равно была тренировка. Конкретные факты помнить не обязательно – их можно нагуглить. Но чтобы потом знать, что гуглить, и пользоваться мозгом эффективно, обязательно нужно чему-нибудь учиться.

Если в семье ребенка любят, разговаривают с ним, то любой фактический навык - это дело наживное. Фото: Алексей БУЛАТОВ

УЧИТЕ ЯЗЫКИ И МУЗИЦИРУЙТЕ

- Какие занятия предпочтительны для прокачки мозга?

- Развивается тот навык, который мы тренируем. И вопрос всегда в том, до какой степени конкретная тренировка будет полезна и для успехов в других областях тоже. С этой точки зрения, хорошая вещь – изучение иностранных языков. На мозг идет большая комплексная нагрузка, которая развивает сразу и слуховые области, и артикуляцию, и логику, и память, и много чего еще. Разноплановую нагрузку на мозг дает и игра на музыкальных инструментах. Но, в общем и целом, нужно учитывать еще и то, какие навыки могут пригодиться вам в будущем. В этом плане хороша математика. Она развивает логическое мышление, а это много где пригодится в жизни. Посмотрите на физтехов – они никогда не пропадут, освоят любую профессию, к тому же их девушки любят.

- Начинать учить иностранный язык чем раньше, тем лучше?

- Да, если вы можете создать ребенку полноценную языковую среду. Но вот если речь идет об обычных занятиях в классе, то не обязательно. В Англии проводили исследование: сравнивали уровень знаний французского у детей, которые начали учить его в 8 лет и в 11. А в 16 лет провели тесты, которые показали практически одинаковый уровень у обеих групп. То есть повзрослевшие усваивали быстрее и лучше. В восемь лет, наверное, лучше было лишние пару часов в день погонять мяч. Раннее изучение языка имеет смысл в плане акцента, произношения, а с точки зрения лексики и грамматики большой разницы нет.

- Вы уже говорили о пользе чтения. Имеет ли значение для мозга, читаешь серьезную литературу или что-то легкое, те же соцсети?

- И в том, и в другом есть свои плюсы. Чтение серьезных сложных книг тренирует навык фокусировать внимание на тексте, способность удерживать в голове мысль автора и следить за ее развитием, рабочую память. Чем больше человек работал со сложными текстами, тем легче ему будет всю последующую жизнь работать с новыми сложными текстами. А вот польза от соцсетей и легкой литературы, скорее, эмоциональная: когда читаете в фейсбуке своих друзей, ставите или получаете лайки, может вырабатываться гормон окситоцин. Тогда вы чувствуете эмоциональную связь с друзьями, социальную поддержку. Или когда читаете Макса Фрая о приключениях сэра Макса в городе Ехо, книжки о нем выходят уже лет двадцать, мозг воспринимает это как общение. Вы с Максом дружите в своих мыслях, вы ему рады, герои предсказуемо выпутываются из неприятностей, и вы предсказуемо испытываете от этого приятные эмоции.

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