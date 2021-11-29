Родня Аллы Пугачевой снова пошла в суд

Племянник Пугачевой Влад с женой Гузель и дочкой Аллой Фото: Иван МАКЕЕВ

Нешуточный скандал развернулся в семье 72-летней Аллы Пугачевой. Бизнесмен Игорь Гольдберг назвал племянника звезды Влада Пугачева мошенником. Мол, Влад забрал у него салон красоты, расположенный в районе оранжевой ветки метро, а обещанные 8 миллионов рублей и бесплатный домашний концерт Аллы Пугачевой Гольдберг так и не увидел. Гольдберг подал на племянника звезды в суд. В свою очередь, Влад Пугачев утверждает, что у него есть все расписки, подтверждающие сделку с Гольдбергом и факт передачи ему 8 миллионов рублей. По словам племянника Пугачевой, бесплатный концерт своей тети он никому и не думал обещать, дескать, Гольдберг врет.

Как говорит жена Влада Пугачева Гузель, они сейчас с мужем подали встречный иск к бизнесмену.

-Мы на Гольдберга тоже подаём в суд за то, что он назвал Влада мошенником, -возмущена Гузель Пугачева.-В интернете есть много статей, как от Гольдберга пострадали люди. Вот и мужа моего он оговорил. Сейчас у нас идёт суд. Гольдберг хотел поставить обременение на салон, но суд отказал ему в ходатайствах. Два месяца муж был в панике, ему было плохо от такого вранья. Сейчас мы нашли хорошего адвоката, даже не вникаем в это дело, доверились профессионалу.

Гузель Пугачева с дочкой Аллой Фото: Личный архив

Гольдберг пошёл дальше - купил себе левую «симку» и пишет себе якобы сообщения от Влада.

А потом показывает эти сообщения журналистам. Мы не понимаем, зачем он устроил этот цирк. Влад сейчас занимается делами салона, не пьет. Я веду в салоне бухгалтерию и воспитываю нашу дочь Аллу.

Я надеюсь, Алла Борисовна понимает, что мы пострадали от этого человека.

Гольдберг хорошо играет на камеру, он пиарщик и шоумен, приходил в «Давай поженимся» в 2018 году,-говорит жена Влада Пугачева.

Напомним: в прошлом году у племянника певицы и его жены Гузель родилась дочь. Девочку назвали в честь знаменитой родственницы Аллой. У Влада Пугачева есть ещё сын Женя от первого брака, но мальчик живёт в другой семье.

Много лет назад Влад Пугачев лечился от зависимости. Такая же проблема была и у его бывшей жены Виктории. Именно поэтому Пугачева оформила опекунство над маленьким Женей. Мальчик живёт в семье водителя артистки Игоря Польшикова и называет его папой.