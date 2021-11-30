Вероника Скворцова испытала на себе препарат против коронавируса "Мир-19"

Вероника Скворцова Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

В своем интервью "Россия -24" руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова рассказала, что испробовала на себе ингаляции нового препарата для лечения коронавирусной инфекции "Мир-19", после того, как у нее случился контакт с заболевшим пациентом.

— Препарат имеет сладковатый вкус, его нужно вдыхать в течение 10 минут. Если подышать препаратом после контакта с заболевшим, вирусная нагрузка на организм резко падает, — заявила Скворцова в эфире.

Глава ФМБА пояснила, что "Мир-19" во второй фазе клинических исследований демонстрирует преимущество перед существующими лекарствами от COVID-19, а также отметила, что новое лекарство будет эффективно даже против нового штамма - "омикрона".

Напомним, ранее Вероника Скворцова продемонстрировала министру обороны России Сергею Шойгу первый российский лекарственный препарат "Лейтрагин", который также применяется в форме ингаляций. После приема он успокаивает цитокиновый шторм, что позволяет пациентам уберечь свои легкие от последствий коронавируса.

При этом противовоспалительная формула препарата не имеет дает побочных эффектов и абсолютно безопасна для человека.

В своем интервью "КП" директор Научного центра биомедицинских технологий ФМБА России Владислав Каркищенко заявил, что во время клинических испытаний на пациентах, находящихся в состоянии средней тяжести, ни один из них не попал в реанимацию.

Он также отметил, что выздоровление всех испытуемых наступило через неделю. А обычно, при стандартной терапии, на лечение коронавируса уходит 10-14 дней.